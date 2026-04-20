Un impulso ribassista su Bitcoin? 🚨 Gli ETF stanno tornando a investire in BTC

Bitcoin ha ritracciato da quasi 78.000 dollari a poco sotto i 75.000 dollari all’inizio della nuova settimana di contrattazioni, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate e Teheran ha ribadito che lo Stretto di Hormuz resta di fatto chiuso. Allo stesso tempo, i flussi in entrata negli ETF su Bitcoin hanno chiaramente accelerato, con la scorsa settimana che ha registrato il segnale più forte di rinnovata domanda istituzionale dalla metà di gennaio. Tuttavia, se le tensioni geopolitiche dovessero continuare a crescere, non si può escludere una certa presa di profitto da parte di questa categoria di investitori.

Secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato oltre 996 milioni di dollari di afflussi netti settimanali, segnando il miglior risultato dalla settimana conclusa il 16 gennaio. È importante sottolineare che non si tratta di un picco isolato: è la terza settimana consecutiva di flussi positivi, portando il totale degli afflussi nello stesso periodo a oltre 1,8 miliardi di dollari. Questo rappresenta un chiaro cambiamento rispetto al debole primo trimestre, quando i mercati degli ETF crypto hanno registrato significativi deflussi e una riduzione delle valutazioni degli asset. Il quadro attuale è nettamente migliorato, anche se non si può ancora parlare di un ritorno completo all’euforia di mercato. Una descrizione più accurata sarebbe quella di un rientro di capitali cauto ma evidente.