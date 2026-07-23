US Open: Alphabet e Tesla pesano su Wall Street, mentre i prezzi del petrolio riaccendono le preoccupazioni degli investitori

Wall Street continua a muoversi sotto pressione oggi, con i principali indici in territorio debole. Gli investitori cercano una direzione tra segnali contrastanti provenienti dalla stagione delle trimestrali, dai dati macroeconomici e dal crescente rischio geopolitico. Sebbene alcune delle principali società tecnologiche abbiano pubblicato risultati superiori alle attese, la reazione del mercato resta prudente, a dimostrazione del fatto che utili solidi non bastano più, da soli, a giustificare valutazioni particolarmente elevate.

L'attenzione principale è rivolta alle trimestrali di Alphabet (la società madre di Google) e Tesla. Entrambe hanno riportato risultati superiori alle previsioni degli analisti, ma gli investitori hanno reagito in modo contrastato. Alphabet continua a beneficiare dell'espansione dell'intelligenza artificiale e della solidità del business pubblicitario, ma il mercato chiede sempre più prove concrete del ritorno sugli ingenti investimenti destinati all'AI. La società ha registrato un'ulteriore crescita dei ricavi, sostenuta dall'ottimo andamento di Google Cloud e dalla continua forza della raccolta pubblicitaria. Allo stesso tempo, Alphabet sta aumentando la spesa per le infrastrutture legate all'intelligenza artificiale: una scelta che potrebbe pesare sui flussi di cassa nel breve termine, ma che mira a rafforzare la posizione dell'azienda nella corsa alla leadership nel settore dell'AI.

Nel caso di Tesla, gli investitori sono concentrati soprattutto sui piani legati all'intelligenza artificiale, alla guida autonoma e al progetto Optimus. Tuttavia, permane cautela a causa della pressione sui margini e della crescente concorrenza nel settore dei veicoli elettrici. I risultati hanno evidenziato un aumento delle vendite e progressi nei principali progetti tecnologici, ma la minore redditività e l'aumento degli investimenti nelle nuove soluzioni stanno limitando i miglioramenti della performance finanziaria nel breve periodo. Tesla punta sempre più a posizionarsi come azienda tecnologica, piuttosto che come semplice produttore automobilistico, concentrandosi su veicoli autonomi, robotica e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Gli investitori restano divisi: il potenziale di questi progetti è significativo, ma trasformarlo in ricavi rilevanti richiederà probabilmente più tempo e ulteriori investimenti.

Dopo la chiusura dei mercati sarà il turno di Intel, che pubblicherà i risultati trimestrali. Gli investitori seguiranno con particolare attenzione l'andamento del business dei processori, le indicazioni del management sulla domanda futura e il posizionamento dell'azienda in un mercato dei semiconduttori sempre più competitivo.

Nel frattempo, resta alta l'attenzione anche sui dati macroeconomici statunitensi. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione si sono attestate a 187.000, ben al di sotto delle attese di 212.000, confermando la solidità del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Un mercato del lavoro resiliente rappresenta un segnale positivo per l'economia, ma riduce anche la pressione sulla Federal Reserve affinché proceda rapidamente con un taglio dei tassi di interesse. Gli investitori attendono ora i prossimi dati sull'inflazione e ulteriori indicazioni sull'evoluzione della politica monetaria.

Un'altra fonte di preoccupazione resta il mercato petrolifero. Le quotazioni del greggio si stanno nuovamente avvicinando alla soglia dei 100 dollari al barile, in un contesto caratterizzato dall'escalation delle tensioni in Medio Oriente e dal rischio di interruzioni delle forniture provenienti dall'area del Golfo Persico. Il mercato teme che un ulteriore peggioramento del conflitto possa alimentare nuove pressioni inflazionistiche e rendere più difficile per le banche centrali allentare la politica monetaria.

La seduta odierna conferma quindi che il mercato statunitense continua a essere sotto pressione e che il sentiment degli investitori si è deteriorato sensibilmente. Da un lato, l'economia resta relativamente solida e le grandi società tecnologiche continuano a beneficiare della crescita trainata dall'intelligenza artificiale. Dall'altro, il mercato è sempre più sensibile alle valutazioni elevate, mentre i rischi geopolitici, l'andamento dei prezzi dell'energia e l'incertezza sulla politica monetaria continuano a rappresentare fattori di pressione per i principali indici azionari.

Fonte: Team di ricerca di XTB

I futures sull'S&P 500 (US500) restano sotto pressione oggi dopo un periodo di forti rialzi. L'indice sta consolidando in prossimità dei massimi storici, mentre il mercato fatica a trovare ulteriore slancio al rialzo. Il sentiment più debole è dovuto principalmente a un atteggiamento più prudente nei confronti del settore tecnologico dopo la pubblicazione delle trimestrali di Alphabet e Tesla che, pur avendo superato le aspettative, non sono riuscite a soddisfare pienamente le elevate attese del mercato.

Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dall'aumento delle tensioni in Medio Oriente, che sta alimentando la pressione sui prezzi delle materie prime e riportando l'attenzione degli investitori sulla possibilità che il petrolio possa tornare verso i 100 dollari al barile.

Fonte: xStation5

Notizie societarie

Elon Musk ha annunciato che Micron (MU.US) si è assicurata un importante contratto di fornitura di chip di memoria per Tesla (TSLA.US), contribuendo a ridurre i rischi legati alla disponibilità di componenti strategici necessari per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Garantire la continuità delle forniture potrebbe sostenere l'ulteriore espansione di Tesla nei settori della guida autonoma, della robotica e delle infrastrutture di calcolo. Gli investitori continueranno tuttavia a valutare quanto rapidamente questi investimenti riusciranno a tradursi in risultati concreti per il business.

Texas Instruments (TXN.US) ha riportato risultati del secondo trimestre superiori alle attese di Wall Street. Nonostante ciò, il titolo resta sotto pressione e cede circa il 3%, in una reazione dovuta principalmente alle preoccupazioni sulla generazione di cassa e agli elevati investimenti destinati all'espansione della capacità produttiva. Nel lungo periodo, tuttavia, le prospettive restano sostenute dal miglioramento delle condizioni del settore dei semiconduttori, dalla ripresa della domanda industriale e dalla crescente richiesta di chip destinati ai data center e alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Lockheed Martin (LMT.US) ha pubblicato risultati del secondo trimestre nettamente superiori alle aspettative del mercato, innescando una reazione positiva del titolo. La società ha registrato ricavi pari a 20,1 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) di 7,94 dollari, sostenuti dalla crescita delle vendite in tutti i principali segmenti di attività, in particolare nei sistemi missilistici e nella difesa missilistica. Lockheed Martin ha inoltre rivisto al rialzo le proprie previsioni per l'intero esercizio, indicando un solido portafoglio ordini e una domanda ancora elevata per le tecnologie della difesa.

Fonte: Team di ricerca di XTB