US Open: gli indici aprono in rialzo mentre Trump riacquista un vantaggio sul mercato delle previsioni 🔔

Gli indici azionari statunitensi stanno guadagnando all'apertura della sessione.

Le aziende tecnologiche stanno guidando gli aumenti.

Il dollaro è in calo dello 0,25%.

I rendimenti dei bond statunitensi stanno registrando forti guadagni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I mercati negli Stati Uniti hanno aperto con ottimismo, alimentato dalle rinnovate probabilità di scommessa a favore della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. L'attenzione del mercato è così focalizzata sulle elezioni che nessuno sta nemmeno pensando alla decisione della Federal Reserve di giovedì. La volatilità del mercato potrebbe raggiungere livelli record mentre ci avviciniamo alla fine della sessione di contrattazione negli Stati Uniti. Nella prima parte della giornata, le probabilità di scommessa sulla vittoria di Donald Trump stanno aumentando nuovamente, insieme agli indici del mercato azionario. Tuttavia, l'ottimismo rimane limitato, poiché la maggior parte degli investitori preferisce rimanere su asset sicuri. Il mercato è ora dominato da operazioni speculative, quindi la volatilità sarà alta. Al momento della pubblicazione, le probabilità di vittoria del candidato repubblicano sono fissate al 59%, segnando un significativo aumento rispetto al 53% di ieri. Tuttavia, i risultati dei sondaggi rimangono molto equilibrati e all'interno del margine di errore. Attualmente, il candidato democratico Kamala Harris ha un leggero vantaggio, guidando con il 48,7% rispetto al 48,6% di Donald Trump.

Sul mercato azionario, stiamo principalmente osservando un rimbalzo nei settori delle nuove tecnologie, dei semiconduttori, delle banche e dei mercati dei capitali. Fonte: xStation 5 US500 L'US500 guadagna lo 0,70% arrivando a 5.785 punti. La recente correzione è stata fermata perfettamente a livelli di supporto intorno ai 5.730 punti. Quest'area rimane ancora il supporto più vicino in caso di un ritorno a ribassi. D'altra parte, per i rialzisti, la resistenza più vicina si trova sopra i 5.900 punti.

Fonte: xStation 5 Notizie sulle aziende: Palantir Technologies (PLTR.US) guadagna il 12% dopo un forte rapporto sugli utili del terzo trimestre, sostenuto da un'elevata domanda per il suo software di intelligenza artificiale, superando le stime su tutti i parametri. L'azienda ha previsto un fatturato per il quarto trimestre compreso tra 767 milioni e 771 milioni di dollari, ben al di sopra del consenso di 746 milioni, e ha alzato la sua previsione di fatturato per l'anno fiscale 2024 a 2,805 miliardi - 2,809 miliardi, rispetto al precedente intervallo di 2,742 miliardi - 2,750 miliardi. Si prevede che il fatturato commerciale negli Stati Uniti supererà i 687 milioni, riflettendo una crescita del 50%, mentre le stime per l'utile operativo rettificato e il flusso di cassa libero sono state entrambe riviste al rialzo, segnalando un forte slancio aziendale.  Hims & Hers (HIMS.US) sta guadagnando il 9% dopo aver registrato una solida performance nel terzo trimestre, con ricavi in aumento del 77% anno su anno a 401,6 milioni di dollari e un utile netto di 76 milioni di dollari (0,32 dollari per azione), rispetto a una perdita di 7,4 milioni di dollari (-0,04 dollari per azione) nel terzo trimestre del 2023. L'azienda di telemedicina ha anche alzato la sua previsione di fatturato per l'anno fiscale 2024 a 1,46 miliardi - 1,465 miliardi di dollari, rispetto a 1,37 miliardi - 1,4 miliardi, superando le aspettative degli analisti di 1,4 miliardi, sostenuta da una forte crescita dei clienti e degli abbonamenti. Cleveland-Cliffs (CLF.US) è scesa del 7% dopo risultati deludenti nel terzo trimestre, con ricavi in calo di quasi il 19% anno su anno e un margine lordo negativo. Il volume delle vendite di prodotti in acciaio è diminuito del 6,5% e il prezzo medio di vendita netto è sceso di oltre il 13%. L'azienda ha ridotto la sua previsione di spese in conto capitale per l'anno fiscale 2024 a 600 milioni - 650 milioni di dollari, rispetto ai 650 milioni - 700 milioni precedentemente previsti, e pianifica 600 milioni di dollari in spese in conto capitale autonome per l'anno fiscale 2025, concentrandosi su iniziative strategiche in siti chiave, segnalando sfide finanziarie e operative in corso.

