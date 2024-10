US Open: gli indici si aprono con guadagni incerti alla fine della settimana 📌

Â

Il dollaro è in calo dello 0,20%.

US100 è in rialzo dello 0,50%.

I rendimenti stanno tornando a scendere.

Gli indici aprono con guadagni incerti alla fine della settimana. L'indice US100, orientato verso la tecnologia, sta registrando i guadagni maggiori. L'indice US2000 delle small-cap sta ancora cercando di superare il livello chiave di 2300 punti. Anche il Bitcoin sta guadagnando nella prima parte della giornata.

Gli investitori probabilmente dovranno aspettare la prossima settimana per un altro forte catalizzatore a Wall Street, quando verranno rilasciati altri report trimestrali interessanti. Finora, la stagione degli utili non ha deluso gli investitori, con risultati relativamente solidi dal settore bancario che hanno attirato particolare attenzione. La prossima settimana vedremo alcuni risultati dal settore tecnologico, che influenzeranno il sentiment negli indici US500 e US100.

US500

L'indice sta ancora consolidando attorno al livello di 5900 punti, in attesa del prossimo forte catalizzatore che potrebbe farlo muovere verso l'alto o verso il basso. Questa settimana è stata dominata da un dollaro più forte grazie a solidi dati macroeconomici. Tuttavia, un dollaro forte potrebbe gradualmente indebolire il momentum rialzista dell'indice. In questo contesto, molto dipenderà dai risultati trimestrali della prossima settimana. Dal punto di vista dell'analisi tecnica, il supporto chiave si trova attorno ai 5730 punti, con resistenza sopra i 5900 punti.

Fonte: xStation 5

Notizie Aziendali

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sta indagando se Taiwan Semiconductor (TSM.US -2,00%) abbia violato le normative sulle esportazioni producendo chip per intelligenza artificiale o smartphone per Huawei, potenzialmente utilizzando intermediari per aggirare le restrizioni statunitensi. TSMC ha negato qualsiasi illecito, affermando di rispettare tutte le normative e di avere un sistema di controllo delle esportazioni robusto. L'inchiesta esamina se TSMC abbia effettuato una corretta due diligence sui propri clienti e se sia stata coinvolta nella produzione dei chip AI o smartphone di Huawei. Se venissero trovate violazioni, TSMC potrebbe affrontare multe o altre sanzioni, come è accaduto in precedenza con altre aziende come Seagate Technology.

Philip Morris International (PM.US +0,5%), British American Tobacco (BTI.US -2,50%) e Japan Tobacco (JAPAF) hanno accettato di pagare 32,5 miliardi di dollari canadesi (23,6 miliardi di dollari) per risolvere tutte le controversie e le cause legali relative ai prodotti del tabacco in Canada. Il risarcimento segue una sentenza della corte del Quebec del 2015 che accusava le filiali canadesi delle aziende di sapere che i loro prodotti causavano il cancro.

American Express (AXP.US)

American Express ha perso quasi il 5,50% dopo che la compagnia ha leggermente abbassato la sua previsione di crescita dei ricavi per l'intero anno, portandola a circa il 9% per il 2024, rispetto alla previsione precedente del 9%-11%. Per il terzo trimestre, American Express ha riportato ricavi pari a 16,64 miliardi di dollari, in linea con le stime, mentre i ricavi da sconto sono aumentati del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 8,78 miliardi di dollari.

Procter & Gamble (PG)

Il titolo di Procter & Gamble è sceso dell'1,50% dopo aver riportato una diminuzione dell'1% nelle vendite nette rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Due dei suoi principali segmenti—bellezza e cura di bambini, femminile e familiare—hanno incontrato difficoltà a causa del calo dei volumi, in particolare in Cina. Nonostante ciò, il CEO Jon Moeller ha espresso fiducia nel fatto che l'azienda raggiungerà gli obiettivi finanziari per l'anno fiscale.

Schlumberger (SLB.US)

Le azioni di Schlumberger sono scese dell'1,80% dopo che la compagnia ha registrato ricavi trimestrali inferiori alle stime e ha avvertito di una spesa cauta da parte dei produttori internazionali. I ricavi di Schlumberger per il terzo trimestre hanno totalizzato 9,16 miliardi di dollari, con una crescita del 12% dei ricavi internazionali a 7,43 miliardi di dollari, mentre i ricavi nordamericani sono aumentati solo del 3% a 1,69 miliardi di dollari. Il CEO Olivier Le Peuch ha evidenziato una decelerazione nella crescita delle attività a ciclo breve.

