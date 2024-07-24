US OPEN: Gli utili di Alphabet e Tesla pesano sul sentiment di Wall Street

Gli indici di Wall Street aprono in ribasso

Gli utili deludenti di Tesla e Alphabet pesano sul sentiment del mercato

L'US100 scende al minimo di 1 mese

AT&T guadagna grazie all'aggiunta di abbonati nel secondo trimestre migliore del previsto

Avantor salta sull'aggiunta dell'indice S&P MidCap 400

Gli indici di Wall Street hanno lanciato le contrattazioni di oggi in ribasso, in seguito alla pubblicazione dei deludenti rapporti sugli utili di Alphabet e Tesla ieri dopo la chiusura della sessione di liquidità. L'S&P 500 ha aperto in ribasso dello 0,9%, il Dow Jones è sceso dello 0,5% all'avvio della sessione, mentre il Nasdaq è crollato dell'1,5%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha aperto in ribasso dello 0,5%.

Il calendario economico statunitense per oggi include alcuni dati come i PMI flash per luglio alle 14:45 BST e i dati sulle nuove vendite di case per giugno alle 15:00 BST. Tuttavia, nessuno di questi tende a innescare grandi movimenti del mercato a Wall Street. Sebbene i PMI flash siano una misura importante e tempestiva del sentiment all’interno dell’economia, viene prestata maggiore attenzione agli ISM quando si tratta degli Stati Uniti.

Fonte: xStation5

Il settore tecnologico sta sottoperformando oggi poiché i deludenti dati sugli utili di Alphabet e Tesla pesano sul sentiment del mercato. I futures Nasdaq-100 (US100) sono scesi al di sotto dei minimi del 19 luglio nella giornata di oggi e stanno ora testando la zona di supporto di 19.650 punti. L'indice è scambiato al livello più basso in un mese. Se dovessimo vedere una rottura decisiva al di sotto dell'area di 19.650 punti, il livello di oscillazione di 19.525 punti potrebbe diventare il prossimo obiettivo per i venditori. Tuttavia, è possibile trovare una zona di supporto più importante che si estende intorno al livello psicologico di 19.000 punti.

Notizie aziendali

Tesla (TSLA.US) e Alphabet (GOOGL.US) hanno lanciato le contrattazioni di oggi rispettivamente in ribasso dell'8% e del 4%. Entrambe le società hanno riportato ieri risultati deludenti sugli utili del secondo trimestre dopo la chiusura della sessione di Wall Street.

AT&T (T.US) ha lanciato le contrattazioni di oggi in rialzo dopo aver riportato i risultati del secondo trimestre del 2024 prima dell'apertura della sessione di Wall Street. La società ha registrato un calo dello 0,3% su base annua dei ricavi del secondo trimestre a 29,80 miliardi di dollari (previsti 29,97 miliardi di dollari) e un aumento dell'1,3% su base annua dell'EBITDA rettificato a 11,3 miliardi di dollari (previsti 11,31 miliardi di dollari). L'EPS rettificato è stato riportato a 0,57 dollari, in linea con le aspettative del mercato ma inferiore a 0,63 dollari riportato nel trimestre di un anno fa. Tuttavia, i guadagni del prezzo delle azioni della società oggi sono guidati dal numero di abbonati: AT&T ha riportato un'aggiunta netta di 593.000 nuovi abbonati Wireless postpagati, mentre il mercato prevedeva un'aggiunta di circa 383.000. AT&T ha mantenuto invariate le prospettive per l’intero anno e si aspetta ancora che l’EPS rettificato raggiunga i 2,15-2,25 dollari.

Visa (V.US) ha lanciato le contrattazioni di oggi in ribasso dopo aver pubblicato ieri, dopo la chiusura della sessione di mercato, il deludente rapporto sugli utili fiscali del terzo trimestre. Visa ha registrato un aumento del 9,9% su base annua delle entrate fiscali del terzo trimestre a 8,90 miliardi di dollari (previsti 8,96 miliardi di dollari) e un aumento del 5% su base annua del volume dei pagamenti a 3,33 trilioni di dollari (previsti 3,41 trilioni di dollari). L’EPS rettificato è migliorato da $ 2,16 nel terzo trimestre fiscale 2023 a $ 2,42 nel terzo trimestre fiscale 2024 (previsto $ 2,43). Visa prevede che le entrate del quarto trimestre fiscale e dell’intero anno fiscale 2024 aumenteranno “a doppia cifra”.

Avantor (AVTR.US) ha aperto in rialzo dopo che è stato riferito che la società sostituirà Quidelortho (QDEL.US) nell'indice S&P MidCap 400. Le modifiche entreranno in vigore prima dell’avvio della sessione di Wall Street il 26 luglio 2024.

Azioni degli analisto

Estee Lauder (EL.US) ha migliorato la propria performance alla RBC. Obiettivo di prezzo fissato a $ 131,00

General Motors (GM.US) declassata a 'equal-weight' presso Morgan Stanley. Obiettivo di prezzo fissato a $ 47,00

Tesla (TSLA.US) ha lanciato le contrattazioni di oggi con un ampio gap di prezzo ribassista, cancellando la maggior parte dei guadagni realizzati all'inizio di questo mese. Il crollo è stato innescato da un deludente rapporto sugli utili del secondo trimestre del 2024, pubblicato ieri dalla società dopo la chiusura della sessione di Wall Street. La zona di supporto più vicina da tenere d’occhio si trova nell’area dei 210 dollari. Fonte: xStation5