US Open: i mercati si stanno allontanando dall'intelligenza artificiale?

Dalle prime ore del mattino si è registrato un forte deterioramento del sentiment verso le aziende del più ampio ecosistema dell’AI. SK Hynix, quotata alla borsa coreana, ha perso oltre il 12% dopo aver raggiunto un nuovo massimo, trascinando con sé l’intero indice KOSPI (-10%). Si stanno moltiplicando le voci riguardo a una possibile sopravvalutazione delle società del settore, un elemento che si riflette in modo evidente anche sull’S&P 500 (-1,3%) e sul Nasdaq Composite (-1,4%). Tra i peggiori della giornata troviamo società come Micron (-11,9%), SanDisk (-11,5%), Marvell (-8,6%), AMD (-7%) e Intel (-6,7%). Vale la pena ricordare che Micron pubblicherà i risultati del terzo trimestre fiscale domani dopo la chiusura dei mercati. Il mercato si aspetta ricavi per circa 35 miliardi di dollari, rispetto ai soli 9,3 miliardi dello stesso trimestre dell’anno scorso (più che una crescita tripla!).

L’utile per azione (EPS) stimato dovrebbe superare i 20 dollari (contro 1,9 dollari di un anno fa).

Se Micron dovesse mostrare anche il minimo segnale di debolezza in termini di previsioni o margini (attesi a un impressionante 81%), l’attuale correzione potrebbe trasformarsi in un ribasso più profondo. Figura 1: Dashboard Nasdaq 100 (23.06.2026) Fonte: Team di ricerca di XTB, 23.06.2026 Il sell-off odierno non risparmia il principale barometro della rivoluzione AI, Nvidia, le cui azioni stanno perdendo il 2,7%. L’intero Philadelphia Semiconductor Index (SOX) sta registrando una delle peggiori sessioni del trimestre. Gli investitori stanno chiaramente prendendo profitto dopo mesi di guadagni euforici, rivedendo le proprie aspettative sul ritmo di monetizzazione degli investimenti in AI. Il deterioramento del sentiment si riflette anche sull’indice di volatilità VIX (noto come “indice della paura”), che oggi è in rialzo di oltre l’11%. Figura 2: Nasdaq 100 – titoli migliori e peggiori (23.06.2026) Source: Bloomberg, 23.06.2026 La sessione di giovedì evidenzia una classica rotazione del capitale. I fondi ritirati dai titoli growth a elevato multiplo stanno cercando rifugio nei settori difensivi tradizionali (il cosiddetto value), come si osserva nella relativa forza del Dow Jones Industrial Average (+0,0%) rispetto al Nasdaq, fortemente esposto alla tecnologia. Figura 3: Heatmap settoriale Nasdaq 100 (23.06.2026) Fonte: Team di ricerca di XTB, 23.06.2026 Analisi Tecnica Figure 4: US100 [D1] (13.10.2025 - 23.06.2026) Fonte: xStation, 23.06.2026 Nonostante il sell-off odierno, il trend rialzista di medio termine iniziato a metà marzo rimane tecnicamente intatto. Le discese si inseriscono nello scenario di un atteso raffreddamento del mercato dopo i forti rialzi precedenti. Un’area difensiva chiave per i compratori si colloca ora nella zona 28,9k–29k punti, dove transita la media mobile semplice a 50 periodi (SMA 50). Finché le quotazioni resteranno sopra questa zona di domanda, il pullback odierno dovrebbe essere interpretato come un movimento puramente correttivo all’interno del trend dominante. Le recenti discese si riflettono però chiaramente anche negli indicatori di momentum, che nel breve termine iniziano a favorire maggiormente la componente ribassista. L’oscillatore RSI è sceso a circa 52,9 punti, neutralizzando le precedenti condizioni di ipercomprato e confermando una fase di equilibrio temporaneo con una lieve inclinazione ribassista. Nel frattempo, l’indicatore MACD mantiene un segnale di vendita, suggerendo l’esaurimento del precedente momentum rialzista e aprendo spazio ai venditori per testare livelli di supporto inferiori. Company News AMC Entertainment (AMC.US): il titolo scende di oltre il 23% dopo che la società ha raggiunto un accordo con investitori istituzionali per l’emissione di quasi 100 milioni di nuove azioni ordinarie, con l’obiettivo di raccogliere circa 200 milioni di dollari di capitale. L’operazione comporta una significativa diluizione del capitale azionario.

il titolo scende di oltre il 23% dopo che la società ha raggiunto un accordo con investitori istituzionali per l’emissione di quasi 100 milioni di nuove azioni ordinarie, con l’obiettivo di raccogliere circa 200 milioni di dollari di capitale. L’operazione comporta una significativa diluizione del capitale azionario. IBM (IBM.US): il rialzo del titolo (+4,3%) è sostenuto da due notizie positive: il miglioramento della raccomandazione a “overweight” da parte degli analisti di JPMorgan e l’inclusione della società nel programma OpenAI Daybreak Cyber Partner Program.

il rialzo del titolo (+4,3%) è sostenuto da due notizie positive: il miglioramento della raccomandazione a “overweight” da parte degli analisti di JPMorgan e l’inclusione della società nel programma OpenAI Daybreak Cyber Partner Program. Primoris Services (PRIM.US): la società ha ridotto significativamente le previsioni di utile rettificato per l’intero 2026, con una reazione molto negativa da parte del mercato (-28%).

la società ha ridotto significativamente le previsioni di utile rettificato per l’intero 2026, con una reazione molto negativa da parte del mercato (-28%). Avis Budget Group (CAR.US): l’accordo raggiunto con il fondo Pentwater Capital Management e altre entità segna la conclusione di una controversia legata alla restituzione dei cosiddetti “short-swing profits”, ovvero i profitti realizzati da insider attraverso operazioni di acquisto e vendita (o vendita e acquisto) delle proprie azioni entro un periodo inferiore ai 6 mesi. Il titolo sale del 6,7%. — Michał Jóźwiak, analista dei mercati finanziari presso XTB

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