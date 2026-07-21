US OPEN: I semiconduttori trainano il rimbalzo

La seduta di martedì è caratterizzata dal ritorno della domanda sui principali mercati finanziari. I rialzi si stanno diffondendo dall'Asia all'Europa fino agli Stati Uniti. Il principale fattore di sostegno è il rimbalzo del settore dei semiconduttori, dopo un periodo di forti vendite. La maggior parte degli indici azionari statunitensi registra guadagni contenuti, nell'ordine dello 0,5%, mentre il Nasdaq guida i rialzi, con i relativi future in aumento di oltre l'1%. Sul fronte negativo, gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi nei confronti del Canada. Le misure riguardano principalmente prodotti di consumo regionali (come vino e articoli sportivi) e materiali da costruzione. Un altro elemento che continua a influenzare il sentiment di mercato è la possibilità di un cessate il fuoco di 10 giorni tra Stati Uniti e Iran. Nonostante la fragilità dimostrata finora dagli accordi e dai tentativi di de-escalation tra i due Paesi, i mercati continuano ad attribuire un peso significativo a questo tipo di notizie. Notizie societarie General Motors (GM.US): Il colosso automobilistico statunitense ha pubblicato risultati del secondo trimestre 2026 sorprendentemente solidi. I ricavi si sono attestati a 48 miliardi di dollari, superando le attese di 47 miliardi, mentre l'utile per azione (EPS) ha raggiunto 3,57 dollari, rispetto ai circa 3,20 dollari previsti dal mercato. Un elemento particolarmente positivo è rappresentato dall'aumento delle previsioni per l'intero esercizio su diversi indicatori operativi chiave. Nonostante ciò, il titolo non sta registrando una reazione significativa. Nebius (NBIS.US): Uno dei principali operatori del settore "neo-cloud" guadagna circa il 6% in apertura, dopo che Nvidia ha comunicato di detenere una partecipazione del 9,3% nella società. Eli Lilly (LLY.US): L'azienda è stata citata in giudizio da Novo Nordisk. Secondo quanto riportato, la casa farmaceutica danese accusa Eli Lilly di aver adottato una serie di pratiche commerciali scorrette e dannose per i consumatori, principalmente legate alle attività di marketing. Al momento, Eli Lilly non ha rilasciato dichiarazioni. Il titolo cede circa l'1%. Northrop Grumman (NOC.US): Il gruppo statunitense della difesa ha pubblicato i risultati trimestrali. Nonostante ricavi e ordini abbiano raggiunto livelli record, il calo del margine operativo dal 13,8% al 10% sta spingendo il titolo in ribasso di quasi l'8%. 3M (MMM.US): La società ha riportato risultati del secondo trimestre 2026 nettamente superiori alle aspettative del mercato. Il forte aumento dell'EPS a 2,24 dollari e dei ricavi a 6,5 miliardi di dollari, insieme al miglioramento delle previsioni per l'intero anno, sostiene il titolo, che guadagna circa il 6% in apertura. SaaS: Morgan Stanley ha pubblicato una serie di report e raccomandazioni sulle società del settore Software as a Service (SaaS). Sebbene i giudizi complessivi sul comparto rimangano positivi e il settore venga definito "interessante", il mercato si è concentrato quasi esclusivamente sugli aspetti negativi, provocando ribassi fino al 5% per diversi titoli del comparto in apertura. Analisi tecnica: US100 (grafico D1) Analisi tecnica – US100 (grafico D1) Il prezzo rimane all'interno di una fase di consolidamento compresa tra 30.900 e 28.450 punti. Nonostante il supporto posto sul limite inferiore del canale di consolidamento abbia tenuto, il trend di breve termine resta chiaramente ribassista. Un livello chiave da monitorare per i venditori è la linea di tendenza ribassista in area 29.750 punti: un mancato superamento di questa soglia potrebbe rafforzare ulteriormente la pressione al ribasso. Fonte: xStation5 Dati macroeconomici Quaranta minuti dopo la chiusura della seduta statunitense, l'American Petroleum Institute (API) pubblicherà il consueto rapporto settimanale sulle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti. Il mercato si attende un'ulteriore diminuzione delle scorte pari a circa 500.000 barili rispetto alla settimana precedente.

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