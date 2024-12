US Open: il indebolimento macroeconomico mette sotto pressione il sentiment a Wall Street📉Gli Stati Uniti30 perdono lo 0,8%, il VIX torna a salire

La sessione di trading di lunedì negli Stati Uniti, alla vigilia della vigilia di Natale, porta un ulteriore impulso negativo per le azioni statunitensi dopo il più grande "Triple Witching" mai registrato negli Stati Uniti il 20 dicembre 2024. L'US500 ha faticato a superare la zona di resistenza a 6000 punti, mentre il DJIA (US30) perde oltre lo 0,8% oggi, aumentando lo stress degli investitori prima della vigilia di Natale di domani. Wall Street ha aperto la sessione odierna con un sentiment piuttosto positivo, in particolare nel settore tecnologico, con l'US100 che guadagna quasi lo 0,5%. Tuttavia, dopo i dati sulla fiducia dei consumatori degli Stati Uniti, Wall Street ha registrato perdite, con l'US100 in calo dello 0,2% e l'US30 che scivola dello 0,8%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni delle società di semiconduttori dominano l'attività rialzista oggi a Wall Street; le azioni di Broadcom (AVGO.US) e AMD (AMD.US) salgono di oltre il 4%. Le azioni di Arm Holdings (ARM.US) perdono quasi il 5% dopo la sconfitta in tribunale contro Broadcom (AVGO.US). Le azioni della società di calcolo quantistico Rigetti Computing e del produttore di attrezzature spaziali Intuitive Machines guadagnano quasi il 15%. Macroeconomia USA I dati macroeconomici degli Stati Uniti (fiducia dei consumatori e vendite di nuove abitazioni) sono risultati inaspettatamente inferiori alle previsioni. Gli investitori temono che la Fed rallenti i tagli dei tassi nel 2025 (anche a causa delle tariffe), nonostante una (inaspettata) frenata dell'attività economica negli Stati Uniti.  Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fiducia dei consumatori USA (US CB Consumer Confidence): 104.7 vs 113.2 atteso e 111.7 precedente Vendite di nuove case USA: 0,664 milioni (Previsione 0,669 milioni, Precedente 0,610 milioni)

Prezzo medio di vendita delle case USA a novembre $402.600, in calo del 6,3% rispetto a novembre 2023 ($429.600) Vendite di nuove case USA (su base mensile): 5,9% vs 9,7% atteso e -17,3% precedente  Il recente slancio al rialzo continua con le azioni della statunitense Eli Lilly, i cui farmaci per l'obesità stanno performando meglio rispetto al rivale danese Novo Nordisk; le azioni dell'azienda sono in rialzo del 4% oggi dopo un calo del 20% lo scorso venerdì. Al di fuori del settore tecnologico, oggi prevalgono i cali. Palantir perde quasi il 4% oggi. Possiamo osservare che la valutazione di quasi tutte le aziende americane è in diminuzione oggi. Fonte: xStation5 US100 e US30 (intervallo M15)

Nonostante il rialzo delle aziende produttrici di chip, le altre azioni dell'indice Nasdaq 100 stanno limitando il recupero dell'indice principale oggi. Possiamo considerare che un ulteriore slancio al rialzo non è ancora garantito, e il volume di vendite rimane elevato anche dopo il roll-off.  Fonte: xStation5  Fonte: xStation5 Notizie dalle aziende

Applied Therapeutics (APLT.US) perde il 4% dopo che gli analisti di William Blair hanno ritirato una valutazione positiva sul titolo a causa dell'aumentata incertezza sull'efficacia del farmaco Govorestat e della liquidità limitata.

Qualcomm (QCOM.US) guadagna dopo che l'azienda ha vinto una causa contro la richiesta di Arm Holdings Plc, che affermava che Qualcomm avesse violato una licenza per la tecnologia dei chip acquisita quando ha acquistato la startup nel 2021. Le azioni di Arm (ARM.US) perdono quasi il 5% oggi.

Rigetti Computing e altre azioni legate al calcolo quantistico, inclusa IONQ (IONQ.US), sono in rialzo grazie all'ottimismo sul lungo termine riguardo all'utilizzo dei chip Willow di Alphabet.

Xerox (XRX.US) guadagna quasi il 10% dopo aver concordato l'acquisto del produttore di stampanti laser Lexmark International Inc. da un consorzio di investitori asiatici; l'affare è valutato circa 1,5 miliardi di dollari. Lexmark era stata venduta agli investitori cinesi da IBM nel 2016 per 3,6 miliardi di dollari. La capitalizzazione attuale di Xerox è di circa 1 miliardo di dollari. L'azienda continua a affrontare la concorrenza di Canon e HP. Il suo business, per lo più legato alle stampanti, continua a registrare perdite. L'azienda è attiva in 170 mercati e serve più di 200.000 clienti. L'affare sarà parzialmente finanziato con la liquidità dell'azienda. L'azienda ha ridotto il suo dividendo annuale del 50%, portandolo a 0,5 dollari per azione, per finanziare l'acquisizione e ridurre il debito. Alcuni investitori si aspettano che Lexmark possa portare alla compagnia una crescita maggiore nei mercati asiatici. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.