US Open: il mercato è sotto pressione a causa dei dati statunitensi e della mancanza di indicazioni da parte di Warsh

I principali indici statunitensi hanno aperto la seduta al di sotto dei livelli di chiusura precedenti, dopo che gli ultimi dati macroeconomici hanno leggermente indebolito il sentiment degli investitori, pesando sull'umore dei mercati nel breve termine. Gli operatori stanno reagendo soprattutto a una serie di dati manifatturieri più deboli del previsto e ai segnali di un graduale raffreddamento del mercato del lavoro, fattori che aumentano l'incertezza sul ritmo della crescita economica nei prossimi mesi.

L'indice ISM manifatturiero e le letture finali del PMI manifatturiero statunitense sono risultati inferiori alle attese, indicando un chiaro rallentamento dell'attività industriale e un indebolimento della dinamica dei nuovi ordini. Allo stesso tempo, il report ADP ha mostrato che l'occupazione nel settore privato è aumentata di 98.000 unità a giugno, anch'esso al di sotto delle previsioni, suggerendo che il mercato del lavoro resta resiliente ma sta gradualmente perdendo slancio.

Nel frattempo, Kevin Warsh, alla sua prima apparizione pubblica internazionale, ha mantenuto un tono molto prudente e ha nuovamente evitato di fornire indicazioni sulla decisione della Federal Reserve in materia di tassi d'interesse prevista per luglio. Ha sottolineato che la banca centrale non intende anticipare le proprie mosse future, confermando il progressivo abbandono della cosiddetta forward guidance a favore di un approccio maggiormente basato sui dati, in particolare quelli relativi all'inflazione e al mercato del lavoro. Warsh ha inoltre ribadito che il ripristino della stabilità dei prezzi resta la priorità assoluta, mentre il recente calo della volatilità e dei rendimenti obbligazionari suggerisce un contesto macroeconomico più stabile.

Nel suo intervento ha affrontato anche il tema della trasformazione tecnologica, affermando che gli Stati Uniti potrebbero essere tra i principali beneficiari dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, con potenziali effetti positivi sulla produttività e sulla crescita economica di lungo periodo. Ha inoltre annunciato la creazione di gruppi di lavoro dedicati a ridefinire il funzionamento e la comunicazione della Federal Reserve, riflettendo il più ampio dibattito sull'evoluzione della politica monetaria in un contesto caratterizzato da elevata incertezza.

Fonte: Team di ricerca di XTB

I futures sui principali indici azionari statunitensi restano in una fase di consolidamento, scambiando in un intervallo ristretto e su livelli pressoché invariati. Al momento manca un catalizzatore in grado di imprimere una direzione chiara al mercato, mentre gli ultimi dati macroeconomici statunitensi continuano a indicare un moderato rallentamento del ritmo di crescita dell'economia.

La combinazione di dati manifatturieri più deboli e dei primi segnali di raffreddamento del mercato del lavoro sta aumentando la cautela degli investitori e limitando la propensione al rischio. Allo stesso tempo, i mercati rimangono in una fase di attesa, divisi tra le prese di profitto dopo i recenti rialzi e l'assenza di fattori sufficientemente forti da innescare sia una correzione più marcata sia una nuova accelerazione al rialzo.

Fonte: xStation5

Company news

Fonte: Team di ricerca di XTB

Meta (META.US) registra un forte rialzo dopo le indiscrezioni secondo cui la società starebbe valutando il lancio di una propria piattaforma cloud per commercializzare la capacità di calcolo in eccesso utilizzata nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Secondo le fonti, Meta starebbe considerando di offrire ai clienti sia i propri modelli di IA sia la propria infrastruttura di calcolo, entrando così in concorrenza con i principali provider cloud come Amazon, Microsoft e Google. Questa strategia consentirebbe all'azienda di monetizzare meglio i miliardari investimenti nei data center e di ridurre la dipendenza dai ricavi pubblicitari. Gli investitori hanno accolto positivamente la notizia, vedendo nell'iniziativa un potenziale nuovo motore di crescita di lungo periodo in uno dei segmenti più dinamici del settore tecnologico.

Sony (SONY.US) ha annunciato che, a partire da gennaio 2028, tutti i nuovi videogiochi per PlayStation saranno distribuiti esclusivamente in formato digitale, segnando la fine della produzione di versioni fisiche per i nuovi titoli. I giochi pubblicati prima di tale data continueranno a essere disponibili su supporto fisico. L'azienda motiva la decisione con la crescente diffusione della distribuzione digitale e il cambiamento delle preferenze dei videogiocatori.

Nike (NKE.US) ha deluso gli investitori con la pubblicazione dei risultati trimestrali, spingendo il titolo ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni. La reazione negativa del mercato è stata determinata soprattutto da una guidance debole e dalle persistenti difficoltà della domanda, in particolare in Cina. Tuttavia, gli analisti ritengono che la società possa gradualmente tornare su un percorso di crescita grazie ai cambiamenti strategici introdotti dal nuovo management e al rinnovamento della gamma prodotti, anche se il processo di ripresa richiederà più tempo del previsto.

ServiceNow (NOW.US) guadagna terreno dopo che gli analisti di Guggenheim hanno migliorato il giudizio sul titolo. Secondo gli esperti, il recente ritracciamento ha reso la valutazione nuovamente interessante, mentre la solida posizione dell'azienda nel software enterprise e la crescente offerta di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale potrebbero continuare a sostenere la crescita degli utili.

Constellation Brands (STZ.US) sale in Borsa nonostante ricavi del primo trimestre inferiori alle attese. Gli investitori hanno invece premiato utili superiori alle previsioni, la buona performance della divisione birra e il miglioramento delle prospettive sul free cash flow. Ulteriore sostegno è arrivato dall'annuncio di un dividendo trimestrale di 1,03 dollari per azione, dalla prosecuzione del programma di riacquisto di azioni proprie e dalla conferma della guidance per l'intero esercizio.