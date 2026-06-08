US Open: il Nasdaq rimbalza grazie al calo del prezzo del petrolio 📈 Le azioni di Intel e Corning salgono vertiginosamente

Gli indici azionari USA stanno rimbalzando dopo la forte vendita della scorsa settimana, culminata in un calo di oltre il 4% del Nasdaq venerdì. I futures sul Nasdaq 100 sono in rialzo di quasi l’1,5% a 29.300 punti, mentre anche S&P 500, Russell 2000 e DJIA stanno recuperando, seppur in misura minore, con i guadagni concentrati nei titoli tecnologici e nel settore dei semiconduttori.

Il calendario macroeconomico di oggi è sostanzialmente vuoto. In Europa, i dati hanno mostrato un calo degli ordini industriali tedeschi più forte delle attese e un sentiment degli investitori nell’area euro leggermente superiore alle previsioni, ma comunque profondamente negativo. Nel frattempo, il petrolio Brent (OIL) è sceso da circa 94 a 93 dollari al barile, contribuendo a un miglioramento del sentiment generale dei mercati.

Donald Trump ha dichiarato che un accordo con l’Iran è vicino, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe ritirato i piani per un attacco di ritorsione contro l’Iran dopo il recente bombardamento da parte di Teheran. I mercati stanno interpretando questi sviluppi come un segnale di attenuazione delle tensioni geopolitiche.

Secondo The Information, Google e NVIDIA starebbero valutando Intel come produttore alternativo di chip. La notizia sta sostenendo il rimbalzo del titolo Intel dopo la recente debolezza, con un rialzo di circa l’8%.

Amazon ha raggiunto un accordo con Corning per la produzione di fibra ottica negli Stati Uniti. Il titolo Amazon ha aperto inizialmente in rialzo di quasi il 7%, per poi ridurre parte dei guadagni.

US100 (intervallo H1)

Fonte: xStation

Fonte: xStation5

Company News

Strategy (MSTR)

Le azioni di Strategy stanno rimbalzando dopo una delle peggiori settimane nella storia della società. Il titolo ha perso oltre il 24% la scorsa settimana, registrando la performance settimanale più debole dal crollo del mercato crypto seguito al fallimento di FTX nel novembre 2022. La pressione sul titolo è arrivata non solo dalla correzione di Bitcoin, ma anche dalla decisione dell’azienda di vendere una parte delle proprie riserve in BTC per la prima volta dal 2022.

Allo stesso tempo, Strategy resta impegnata nella sua strategia di accumulo di Bitcoin nel lungo periodo. L’azienda ha annunciato l’acquisto di ulteriori 1.550 BTC per un valore di circa 101 milioni di dollari. Per gli investitori, questo rafforza l’idea che il team guidato da Michael Saylor continui a considerare i ribassi di mercato come opportunità per aumentare l’esposizione agli asset digitali. Insieme al rimbalzo di quasi il 4% di Bitcoin, anche il titolo Strategy guadagna circa il 4%.

Corning (GLW)

Corning è sotto i riflettori dopo aver annunciato un accordo pluriennale con Amazon per la fornitura di fibra ottica destinata all’espansione delle infrastrutture dei data center negli Stati Uniti. Il contratto, del valore di miliardi di dollari, rafforza ulteriormente la posizione di Corning come uno dei principali beneficiari del boom globale dell’intelligenza artificiale.

Le soluzioni in fibra ottica dell’azienda stanno diventando sempre più cruciali nella costruzione dei moderni data center, consentendo connessioni ad alta velocità tra server, processori AI e infrastrutture di rete. L’investimento dovrebbe inoltre creare circa 1.000 posti di lavoro negli stabilimenti dell’azienda in North Carolina. Gli investitori hanno reagito positivamente alla notizia, portando il titolo in rialzo di oltre il 9% e su nuovi massimi storici.

Amazon (AMZN)

Per Amazon, l’accordo con Corning rappresenta un ulteriore passo nell’espansione accelerata dell’infrastruttura necessaria a supportare i servizi basati sull’AI. La crescente domanda di potenza di calcolo sta guidando investimenti non solo in processori e data center, ma anche in soluzioni di rete avanzate in grado di gestire enormi volumi di traffico dati.

Sebbene la reazione del mercato sia stata più moderata rispetto a Corning, il titolo Amazon è salito di circa l’1%. Gli investitori vedono l’accordo principalmente come una mossa strategica per assicurarsi componenti critici dell’infrastruttura AI, che sta diventando uno dei principali driver di crescita della società.

Nvidia (NVDA)

Nvidia ha annunciato una partnership con la sudcoreana SK Hynix focalizzata su tecnologie di memoria avanzate utilizzate nel crescente ecosistema delle AI factory. La collaborazione ha rilevanza strategica, poiché le memorie ad alta larghezza di banda (HBM) sono tra i componenti più importanti per la prossima generazione di acceleratori AI.

Il mercato ha accolto positivamente la notizia, con il titolo Nvidia in rialzo e ancora una volta tra i principali motori di forza del settore dei semiconduttori.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell Technology è tra i migliori performer della giornata dopo l’inclusione nel paniere dell’indice S&P 500. L’ingresso in un indice azionario di riferimento come quello americano comporta tipicamente flussi di capitale automatici da parte di fondi passivi ed ETF che replicano l’indice.

La notizia evidenzia ulteriormente il ruolo crescente dell’azienda nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale. Marvell è specializzata in chip per networking avanzato e soluzioni per data center fondamentali per l’infrastruttura AI. Il titolo sale di quasi l’8%, mentre da inizio anno ha guadagnato oltre il 200%, risultando uno dei principali beneficiari del rally guidato dall’AI.

Flex (FLEX)

Anche Flex è stata inclusa nell’indice S&P 500, contribuendo a un rialzo del titolo di circa il 5%. L’azienda è uno dei maggiori fornitori globali di soluzioni di produzione e supply chain per i settori tecnologico e industriale.

L’ingresso nell’indice riflette la crescita della scala operativa e il miglioramento della posizione finanziaria della società. Per gli investitori, la membership nell’S&P 500 aumenta la visibilità e può attrarre nel tempo ulteriori flussi istituzionali.

Nurix Therapeutics (NRIX)

Il titolo della biotech Nurix Therapeutics registra forti rialzi dopo l’annuncio di una collaborazione con Roche per lo sviluppo e la commercializzazione di bexobrutideg. Il titolo ha guadagnato circa il 24% in seguito alla notizia.

Il programma si basa sulla tecnologia di degradazione proteica per il trattamento di tumori e malattie autoimmuni. La partnership con una delle principali aziende farmaceutiche al mondo rafforza significativamente la credibilità della piattaforma di ricerca di Nurix e potrebbe accelerare lo sviluppo della terapia. La forte reazione del mercato indica un potenziale commerciale rilevante di lungo periodo percepito dagli investitori.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5