US Open: il Nasdaq sotto pressione da Nvidia e AMD 📌Le azioni Alphabet ai massimi storici

I futures sugli indici USA sono in calo martedì, sotto pressione per il peggioramento del sentiment nel settore dei semiconduttori, dove AMD, Nvidia e TSMC stanno scendendo dopo i report secondo cui Meta Platforms avrebbe scelto i chip AI TPU di Google per implementazioni future al posto delle unità Nvidia. Il mercato comincia a prezzare un rischio concreto di riduzione della dominanza tra i giganti dei semiconduttori. Gli investitori attendono anche una serie di dati macroeconomici per valutare se l’ottimismo su un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve possa reggere. Il dollaro USA è in forte calo oggi, appesantito dai dati macro deboli. L’indice PPI è risultato inferiore alle previsioni per le letture core, mentre la fiducia dei consumatori del Conference Board è inaspettatamente diminuita, dopo vendite al dettaglio deludenti. Nvidia e AMD sono i peggiori performer sul mercato USA oggi; continua anche il calo di Oracle. Le azioni Alibaba (BABA.US) scendono nonostante risultati solidi. Fonte: xStation5 Company News Nvidia (NVDA) scende del 6% dopo i report secondo cui Meta Platforms sarebbe in trattative per spendere miliardi di dollari sui chip AI di Google, suggerendo che il leader della ricerca sta guadagnando terreno contro l’acceleratore AI più redditizio sul mercato.

Alphabet (GOOGL) sale del 4% all'apertura, avvicinandosi a una valutazione di mercato di 4 trilioni di dollari.

Alibaba Group (BABA) cresce del 4,1% dopo aver riportato una crescita superiore alle aspettative nel suo segmento cloud chiave, evidenziando una domanda in forte aumento di potenza di calcolo durante il boom AI in Cina.

Amentum Holdings (AMTM) guadagna l'8,4% dopo che la società IT ha pubblicato ricavi Q4 rettificati in crescita del 10% su base annua, superando le attese.

Brinker International (EAT) sale del 2,0% dopo che l'analista Citi Jon Tower ha promosso l'operatore di Chili's e Maggiano's da neutral a buy.

Sandisk (SNDK) cresce dell'1,1% dopo essere stata selezionata per sostituire Interpublic Group nell'indice S&P 500.

Spotify (SPOT) balza del 4,1% dopo che il Financial Times ha riportato che l'azienda prevede di aumentare i prezzi degli abbonamenti negli USA nel primo trimestre del prossimo anno.

Symbotic (SYM) sale del 13% dopo aver emesso una previsione dei ricavi del primo trimestre superiore alla stima media degli analisti.

Zoom Communications (ZM) guadagna il 5,1% dopo che i risultati del terzo trimestre hanno superato le aspettative; la società ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno. Fonte: xStation5 Dati macro USA Conference Board Consumer Confidence (Ottobre): 88,7 vs. attese 93,5; precedente 94,6

Richmond Manufacturing Index (Ottobre): -15 vs. attese -5; precedente -4 Vendite al dettaglio (Settembre): Headline: 0,2% m/m; previsione 0,4% m/m; precedente 0,6% m/m

Core: 0,3% m/m; previsione 0,3% m/m; precedente 0,6% m/m

Ex-gasoline/vehicles: 0,1% m/m; previsione 0,4% m/m; precedente 0,6% m/m Inflazione prezzi alla produzione (Settembre): PPI y/y: 2,7% vs. previsione 2,7%; precedente 2,7%

PPI m/m: 0,3% vs. previsione 0,3%; precedente -0,1%

PPI excl. food/energy/transport y/y: previsione 2,7%; precedente 2,8%

PPI excl. food/energy/transport m/m: previsione 0,2%; precedente 0,3%

Core PPI y/y: previsione 2,7%; precedente 2,8%

Core PPI m/m: previsione 0,2%; precedente -0,1% Fonte: xStation5

