US Open: il solido mercato del lavoro sostiene la performance azionaria 📈

Gli indici di Wall Street aprono con tono entusiasta, registrando guadagni compresi tra l’1,30% e l’1,60%. Questa volta, l’impulso rialzista è arrivato dai forti dati sul mercato del lavoro. Tuttavia, sullo sfondo, anche i solidi utili aziendali continuano a giocare un ruolo significativo.

US500

L’indice oggi guadagna l’1,40%, raggiungendo quota 5.694 punti. I prezzi sono tornati in una zona chiave di consolidamento, dove è possibile un aumento della pressione di vendita. Questa zona ha già segnato due massimi locali nel 2024 e, dopo precedenti breakout, ha anche funzionato come un importante livello di supporto nei mesi successivi.

Fonte: xStation 5

Attuale stagione degli utili

Un aumento degli utili del 12,9% su base annua, a fronte di una crescita dei ricavi del 4,5%, indica un miglioramento significativo dei margini operativi tra le aziende statunitensi, in particolare nei settori tecnologico e sanitario. Si osserva una chiara polarizzazione settoriale, con tecnologia e servizi di comunicazione in testa, mentre energia e immobiliare restano indietro — riflettendo cambiamenti strutturali nell’economia statunitense. Il tasso di sorprese positive del 74,5% suggerisce che gli analisti continuano a sottovalutare l’adattabilità delle aziende, nonostante la persistente guerra commerciale.

Risultati di Apple di ieri

Impatto previsto delle tariffe di 900 milioni di dollari nel trimestre in corso.

Cambiamento della catena di approvvigionamento: la maggior parte degli iPhone destinati al mercato statunitense ora proviene dall'India, non dalla Cina.

Trasferimento della produzione di iPad, Mac, Apple Watch e AirPods in Vietnam per evitare le alte tariffe doganali cinesi.

Incertezza sulle politiche commerciali in corso: Tim Cook ha rifiutato di fare previsioni sugli impatti delle tariffe oltre il trimestre in corso.

I ricavi in Cina sono scesi a 16 miliardi di dollari, al di sotto delle previsioni di 16,8 miliardi di dollari.

Risultati di Amazon

Lieve delusione nei ricavi del primo trimestre di Amazon Web Services (AWS): 29,27 miliardi di dollari contro i 29,42 miliardi di dollari attesi.

La crescita di AWS è rallentata al 17%, rispetto al 18,9% del quarto trimestre — il terzo trimestre consecutivo con previsioni di ricavi non rispettate.

La guidance per il secondo trimestre prevede un reddito operativo tra 13 e 17,5 miliardi di dollari, sotto le aspettative di 17,8 miliardi di dollari.

Le preoccupazioni riguardo ai dazi al 145% sulle importazioni dalla Cina aggiungono incertezze alla guida futura.

Gli investimenti in capitale (Capex) sono aumentati del 74% su base annua, arrivando a 24,3 miliardi di dollari, in parte destinati ai centri dati con chip AI.

Altre notizie aziendali

Reddit (RDDT.US) è salita del 1,60% dopo che i ricavi del primo trimestre sono aumentati del 61% su base annua (contro il 52% previsto), con una crescita degli utenti (DAU +23%, WAU +31%) e ARPU in aumento del 23%. Ha registrato un profitto GAAP e prevede ricavi nel secondo trimestre tra 410 milioni di dollari e 430 milioni di dollari (+46%–53%) e un EBITDA rettificato tra 110 milioni di dollari e 130 milioni di dollari (+fino al 230%).

Twilio (TWLO.US) è salita del 2,40% grazie a una crescita del 12% nei ricavi del primo trimestre e ha alzato la crescita organica prevista per l'intero anno al 7,5%–8,5%. Ha alzato le previsioni di flusso di cassa libero per il 2025 a 850 milioni di dollari–875 milioni di dollari e prevede ricavi nel secondo trimestre tra 1,18 miliardi di dollari e 1,19 miliardi di dollari e un EPS tra 0,99 e 1,04 dollari.

Block (XYZ.US) è scesa del 22% dopo che il primo trimestre ha deluso le aspettative, principalmente a causa della debole spesa su Cash App. Ha abbassato la guida per il margine lordo dell'intero anno a 9,96 miliardi di dollari (contro i 10,18 miliardi di dollari previsti) e per il secondo trimestre a 2,45 miliardi di dollari (contro i 2,54 miliardi di dollari previsti).

Roku (ROKU.US) è scesa dell'11,50% dopo aver ridotto le previsioni di ricavi per il 2025 a 4,55 miliardi di dollari (contro i 4,61 miliardi di dollari precedenti) e aver previsto ricavi nel secondo trimestre pari a 1,09 miliardi di dollari, al di sotto delle aspettative, citando dazi e la pressione macro.