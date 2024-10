US Open: Indici estendono i guadagni dopo la decisione Fed🎯

US500 raggiunge un nuovo massimo storico

L'indice delle piccole capitalizzazioni registra i guadagni maggiori

Il dollaro consolida, arrestando ulteriori cali

I rendimenti dei titoli a due anni diminuiscono  Gli indici di Wall Street hanno aperto in rialzo, seguendo i guadagni nel mercato dei futures. I contratti (US500) sull'indice S&P 500 hanno raggiunto nuovi massimi al di sopra dei 5700 punti, guadagnando il 2,50% oggi. L'appetito per il rischio degli investitori è chiaramente alimentato dalla decisione di ieri della Fed e dalla successiva conferenza con il presidente Jerome Powell. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La decisione di tagliare i tassi di interesse di 50 punti base è stata accomodante e inaspettata dalla maggior parte degli analisti. Tuttavia, il mercato ha valutato positivamente le intenzioni della Fed. I guadagni nel mercato azionario possono essere attribuiti all'atteggiamento eccezionalmente ottimista della Fed e alle rassicurazioni sulla forza dell'economia statunitense. La decisione di tagliare i tassi più aggressivamente segnala essenzialmente la vittoria sull'inflazione. Presentarlo in modo diverso avrebbe potuto implicare un'ammissione di errori di comunicazione passati. Nonostante i guadagni del mercato azionario e delle criptovalute, il dollaro è riluttante a perdere valore, indicando che questa decisione potrebbe essere già stata prezzata. Attualmente, stiamo assistendo a guadagni più euforici nel mercato azionario. US500 (intervallo D1): L'indice US500 sta dinamicamente superando l'ultima zona di resistenza appena al di sotto dei 5700 punti. Si può dire che il prezzo è rimasto in consolidamento negli ultimi tre mesi estivi. Sebbene i rialzisti siano attualmente in pieno controllo, non si può escludere un nuovo test del livello di 5700 punti. Gli obiettivi più vicini per gli attuali guadagni potrebbero essere livelli psicologici rotondi come 5800, 5900 e 6000 punti. Fonte: xStation 5 Company News NIO (NIO.US) registra un rialzo del 2,00% dopo l'inizio delle consegne del suo nuovo SUV elettrico ES8 in Europa. L'ES8, basato sulla piattaforma NT 2.0 di NIO, è il sesto modello disponibile sul mercato europeo. Nonostante i potenziali dazi sulle auto elettriche cinesi, NIO prosegue la sua espansione europea, sfruttando prezzi competitivi e la cooperazione con la Commissione Europea per mantenere la redditività nella regione. Le società legate alle criptovalute sono balzate in avanti in risposta all'aumento di oltre il 4% di Bitcoin, che si è attestato intorno ai $ 62.000. Tra i maggiori guadagnatori figurano Coinbase (COIN.US + 6,3%), Riot Platforms (RIOT.US + 2,4%), Marathon Digital (MARA.US + 3,6%) e CleanSpark (CLSK.US + 4,3%). Il titolo Plug Power (PLUG.US) è salito di quasi il 2,30% dopo essersi assicurata un ordine per 25 MW di sistemi elettrolizzatori PEM dalla joint venture di BP e Iberdrola in Spagna. Il progetto mira a decarbonizzare la raffineria di Castellón producendo idrogeno verde, sostituendo l'idrogeno grigio e riducendo le emissioni di CO2 di 23.000 tonnellate all'anno. Il progetto potrebbe espandersi fino a una capacità di elettrolisi di 2 GW.

