US Open: indici USA in rialzo dopo dati macroeconomici ottimistici 🟢

Gli indici statunitensi indicano un avvio cauto ma ottimista per la sessione di mercoledì, in seguito alla pubblicazione dei dati su PPI e produzione industriale di giugno. L’US500 guadagna lo 0,18% a 6.290 punti, l’US2000 sale dello 0,58%, mentre l’US100 perde lo 0,15%. L’inflazione alla produzione è rimasta stabile su base mensile, sostenuta dal calo dei prezzi nei servizi.

La produzione industriale negli Stati Uniti è cresciuta oltre le attese lo scorso mese, grazie a un forte incremento nella produzione di energia elettrica e a un modesto aumento del comparto manifatturiero.

I Repubblicani alla Camera hanno ripreso gli sforzi per approvare una regolamentazione sulle criptovalute, dopo che Donald Trump ha convinto i conservatori contrari a sostenere il pacchetto di leggi.

Le richieste di mutui ipotecari negli Stati Uniti sono scese al livello più basso dalla fine di maggio. Il tasso medio per un mutuo fisso a 30 anni è salito di 5 punti base, raggiungendo il 6,82%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni americane hanno avuto un avvio contrastato, con una graduale rotazione dei capitali verso le società di piccola capitalizzazione. Fonte: xStation 5 US2000

L’indice delle small-cap sta sovraperformando gli altri principali benchmark statunitensi oggi. L’US2000 è in rialzo dello 0,70% a 2.227 punti. Tuttavia, queste azioni restano relativamente sottovalutate rispetto alle controparti a grande capitalizzazione. L’indice deve ancora recuperare il massimo storico di novembre 2021, situato a 2.460 punti. Fonte: xStation 5 Titoli in evidenza Global Payments (GPN.US) è salita del 4,30% sulla scia della notizia che l’investitore attivista Elliott Management ha acquisito una partecipazione significativa, alimentando le aspettative di cambiamenti strategici o pressioni sul management, sebbene le richieste specifiche non siano ancora note.  ASML Holding (ASML) è scesa del 10,50% nonostante i solidi risultati del secondo trimestre (+23% su base annua nei ricavi), poichĂ© il CEO ha messo in guardia su incertezze macroeconomiche e geopolitiche che offuscano le prospettive per il 2026, rendendo la crescita a lungo termine meno certa, nonostante la conferma delle previsioni per il 2025. Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.