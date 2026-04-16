US Open: l'indice S&P 500 raggiunge il massimo storico 📈Charles Schwab perde il 4,5% nonostante gli ottimi risultati trimestrali

Le azioni statunitensi sono rimaste piatte nella giornata di giovedì, restituendo parte dei guadagni iniziali mentre il recente rally dei titoli tecnologici ha iniziato a indebolirsi. Il ritracciamento arriva appena un giorno dopo che l’S&P 500 ha superato la soglia simbolica dei 7.000 punti, evidenziando una crescente sensibilità ai catalizzatori di breve termine. Gli investitori stanno ora bilanciando gli sviluppi geopolitici con la stagione delle trimestrali e segnali macroeconomici contrastanti. Tuttavia, il sentiment generale resta molto forte, mentre l’S&P 500 ha segnato nuovi massimi storici.

Il Nasdaq e il Dow sono scesi di circa lo 0,2%, mentre l’S&P 500 ha perso circa lo 0,1% dopo aver aperto in rialzo. Il movimento segue una sessione molto forte che aveva portato l’S&P 500 a una chiusura storica sopra i 7.000 punti.

La debolezza è stata concentrata nel settore Big Tech, con il segmento dei “Magnificent Seven” in territorio negativo e responsabile del peggioramento del sentiment generale. L’ETF Roundhill Magnificent Seven è sceso, segnalando un rallentamento dello slancio nel principale gruppo guida del mercato.

La geopolitica resta un fattore centrale: i mercati stanno monitorando da vicino i negoziati USA–Iran sull’eventuale estensione del cessate il fuoco oltre il 22 aprile. Il dialogo diplomatico in corso sostiene il sentiment di rischio, ma la mancanza di chiarezza limita ulteriori rialzi nel breve periodo.

La stagione delle trimestrali sta entrando nel vivo:

TSMC e PepsiCo hanno riportato risultati superiori alle attese sia su ricavi che utili

Charles Schwab ha battuto le stime sugli utili ma deluso sul fatturato

I risultati di Netflix dopo la chiusura di Wall Street sono visti come un potenziale catalizzatore di breve termine per il sentiment

I dati macroeconomici mostrano un quadro misto:

Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono scese a 207.000, segnalando la resilienza del mercato del lavoro

La produzione industriale è calata dello 0,5% a marzo, sotto le attese e con segnali di rallentamento della crescita

La struttura di mercato mostra divergenze sotto la superficie:

Gli indici Nasdaq continuano a testare livelli record, prolungando una storica serie positiva

I titoli dei semiconduttori stanno correggendo, interrompendo uno dei principali driver del rally recente

Le small cap tecnologiche emergono come relativa sovraperformance, con nuovi massimi intraday

La partecipazione più ampia resta limitata, con i large cap ancora non pienamente allineati ai nuovi massimi

Nel complesso, il mercato sta passando da una fase di rialzo guidata dal momentum a una fase più selettiva, guidata da dati ed eventi, con la volatilità sempre più legata sia alle notizie macroeconomiche sia alle sorprese sugli utili.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Utili di Charles Schwab superiori alle attese

Le azioni di Charles Schwab sono in calo di oltre il 4% oggi, dopo che la società ha pubblicato risultati misti per il primo trimestre 2026: la redditività ha superato le aspettative, mentre i ricavi sono risultati leggermente inferiori alle previsioni.

La società ha riportato un utile per azione rettificato di 1,43 dollari, superiore alle stime di 1,39 dollari e in forte aumento rispetto a 0,99 dollari dell’anno precedente.

I ricavi netti totali hanno raggiunto 6,48 miliardi di dollari, leggermente sotto le attese di 6,51 miliardi. Anche i ricavi netti da interessi sono risultati inferiori alle previsioni, a 3,14 miliardi di dollari, mentre il margine di interesse netto si è attestato al 2,88%, sotto il 2,94% atteso.

Nonostante ciò, Schwab ha registrato una forte crescita nell’attività dei clienti e nei flussi di capitale.

L’engagement dei clienti resta solido, con nuovi asset netti core pari a 140 miliardi di dollari e asset totali dei clienti in crescita del 19% su base annua, a 11,77 trilioni di dollari. I depositi bancari hanno superato le aspettative, raggiungendo 253 miliardi contro i 245,19 miliardi previsti.

La società ha inoltre aggiunto 1,3 milioni di nuovi conti brokerage, superando le stime di 1,19 milioni.

Nel complesso, i risultati evidenziano una forte crescita sottostante della clientela e dell’accumulo di asset, anche se alcune voci di ricavo sono leggermente inferiori alle aspettative del mercato.

Fonte: xStation5