US OPEN: L'indice si è presentato a Jackson Hole

Il mercato statunitense rimane sotto pressione a causa delle valutazioni elevate, dei risultati deludenti e della politica della Fed. Gli indici di Borsa statunitensi scendono per il secondo giorno consecutivo. L’US500 perde circa lo 0,5% in apertura. Il più grande datore di lavoro negli Stati Uniti, Walmart (WMT.US), ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2025. Il rivenditore ha nuovamente deluso gli investitori in termini di EPS, mancando le aspettative. Nonostante il superamento delle previsioni nella maggior parte delle altre categorie, il titolo perde oltre il 3% nel pre-market. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile EPS: 0,68 rispetto a 0,73 attesi

Ricavi: 177,4 miliardi rispetto a 175,9 miliardi attesi

Vendite: crescita del 4,8% rispetto al 4,21% atteso

Margine lordo: aumento al 22,8% rispetto al 24,8% atteso

Previsione di crescita delle vendite annuali rivista al rialzo: dal range 3-4% a 3,75–4,75% Morgan Stanley ha alzato il rating per Hewlett Packard (HPE.US). Il nuovo target price fissato dagli analisti della banca è di 28 $, implicando un potenziale rialzo del 33% rispetto ai livelli attuali. Il titolo cresce del 2,8% nel pre-market. Boeing (BA.US) è sempre più vicina a finalizzare un accordo con la Cina per la fornitura di 500 nuovi aerei. Alla luce di queste informazioni, il titolo sale di circa il 2% nel pre-market. Dati macroeconomici: Le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite a 235 mila, oltre le attese.

L’indice PMI dei servizi indica 55,4 rispetto a 54,2 attesi.

L’indice PMI manifatturiero indica 53,3 rispetto a 49,5 attesi. US500 (H4) Sul grafico H4 è stato difeso il livello 6366, che coincide con il limite inferiore del canale rialzista. Il supporto lungo la linea di tendenza è ulteriormente rafforzato dai massimi e minimi registrati all’inizio della settimana. Subito sotto la linea di tendenza si trova la media mobile EMA200, il cui eventuale superamento al ribasso potrebbe portare a ulteriori correzioni. Desta preoccupazione per la tenuta del corso anche il fatto che attualmente si trovi al di sotto delle medie mobili a 25, 50 e 100 periodi. L’indicatore RSI segnala che l’indice risulta già in area di ipervenduto. Incertezza intorno alla Fed

Nelle minute del FOMC è emersa chiaramente la minaccia di un ritorno dell’inflazione e, cosa ancor più importante, il rischio inflazionistico è stato indicato come superiore a quello per il mercato del lavoro. È stato inoltre menzionato il livello molto elevato delle valutazioni degli asset. Questo commento potrebbe alimentare ulteriori timori in vista del simposio di Jackson Hole previsto per questo venerdì. Va ricordato che, allo stato attuale, il mercato prezza una probabilità dell’80% di un taglio dei tassi a settembre. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’atmosfera che circonda la Fed nelle ultime settimane non viene certo alleggerita dal presidente USA. Donald Trump chiede le dimissioni di Lisa Cook, accusandola di frode. In caso di revoca o dimissioni della governatrice Cook, il presidente si avvicinerebbe a ottenere la maggioranza nel FOMC. Attualmente Donald Trump è uno dei critici più accesi della politica di mantenimento dei tassi di interesse agli attuali livelli.



