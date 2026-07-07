US Open: l'US100 perde l'1% mentre i semiconduttori arretrano 📉 In rialzo i titoli Big Tech e il DJIA

Punti chiave Falling semiconductor stocks pressure Nasdaq 100 after Samsung earnings

Dow Jones Industrial Average sets a new record high

AI hyperscalers such as Meta Platforms, Amazon and Alphabet are advancing today

I futures sul Nasdaq 100 sono in calo dell'1,1%, mentre torna la volatilità nel settore dei semiconduttori. I futures sull'S&P 500 cedono lo 0,2%, mentre quelli sul Dow Jones guadagnano quasi lo 0,2%. Oggi SpaceX è destinata a entrare nel Nasdaq 100. Un'ampia ondata di vendite sui produttori di chip, tra cui Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron e Intel, sta compensando i rialzi del comparto software e dei titoli delle "Magnificent Seven", con Meta Platforms e Alphabet in testa ai guadagni. La principale fonte di pressione arriva dai risultati di Samsung, che non hanno soddisfatto le elevate aspettative degli investitori nonostante un aumento di 19 volte dell'utile trimestrale. Le azioni Samsung perdono quasi il 9%, mentre anche Micron e Sandisk registrano ribassi superiori al 5%.

Gli investitori si interrogano sempre più sulle valutazioni molto elevate delle società di semiconduttori e sulla capacità del boom dell'intelligenza artificiale, insieme alle centinaia di miliardi di dollari investiti nelle infrastrutture AI, di continuare a generare rendimenti significativi.

Le borse europee si muovono in ordine sparso: lo Stoxx 600 arretra dello 0,1% nonostante i rialzi in 14 dei suoi 20 settori. Gli investitori continuano infatti a ruotare gli investimenti verso altre aree del comparto tecnologico.

Gli hyperscaler dell'intelligenza artificiale, come Amazon e Alphabet, sono in rialzo, mentre Microsoft guadagna l'1,5% insieme all'intero settore software.

I mercati obbligazionari globali restano sotto pressione, con gli investitori che aumentano le scommesse su una politica monetaria più restrittiva. Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è salito di 2 punti base, al 4,49%.

Il Brent avanza dell'1%, a 72,66 dollari al barile, in seguito ai nuovi attacchi contro le navi nei pressi dello Stretto di Hormuz, evidenziando i persistenti rischi per la sicurezza delle forniture energetiche globali. Fonte: xStation5 Notizie dai mercati azionari Il Dow Jones tocca un nuovo massimo storico, mentre il Nasdaq resta sotto pressione. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato circa lo 0,3%, raggiungendo un nuovo record storico. Nel frattempo, l' S&P 500 ha registrato un lieve calo, mentre il Nasdaq ha perso circa lo 0,5%, principalmente a causa della debolezza del comparto dei semiconduttori.

Il ha guadagnato circa lo 0,3%, raggiungendo un nuovo record storico. Nel frattempo, l' ha registrato un lieve calo, mentre il ha perso circa lo 0,5%, principalmente a causa della debolezza del comparto dei semiconduttori. Rivian crolla dopo l'annuncio di una nuova emissione di azioni. Le azioni del produttore di veicoli elettrici hanno perso oltre il 13% dopo che la società ha annunciato un'offerta pubblica di 75 milioni di azioni di Classe A. Sebbene l'operazione rafforzi il bilancio di Rivian, gli investitori hanno reagito negativamente all'effetto diluitivo per gli azionisti. Il titolo era salito del 19% la scorsa settimana e aveva guadagnato un ulteriore 8% lunedì.

Le azioni del produttore di veicoli elettrici hanno perso oltre il 13% dopo che la società ha annunciato un'offerta pubblica di 75 milioni di azioni di Classe A. Sebbene l'operazione rafforzi il bilancio di Rivian, gli investitori hanno reagito negativamente all'effetto diluitivo per gli azionisti. Il titolo era salito del 19% la scorsa settimana e aveva guadagnato un ulteriore 8% lunedì. Amazon prepara un'emissione obbligazionaria da 25 miliardi di dollari. Secondo indiscrezioni di stampa, la società si appresta a lanciare una delle più grandi emissioni di obbligazioni societarie degli ultimi anni. Le azioni Amazon salgono di circa l'1%, poiché gli investitori ritengono che i proventi saranno destinati a finanziare ulteriori investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale e nei data center.

Secondo indiscrezioni di stampa, la società si appresta a lanciare una delle più grandi emissioni di obbligazioni societarie degli ultimi anni. Le azioni Amazon salgono di circa l'1%, poiché gli investitori ritengono che i proventi saranno destinati a finanziare ulteriori investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale e nei data center. Il deficit commerciale degli Stati Uniti aumenta bruscamente a maggio. Il deficit è salito a 77,6 miliardi di dollari dai 54,6 miliardi (rivisti) di aprile, pur risultando leggermente inferiore alle attese del mercato. Le esportazioni sono diminuite del 3,2%, mentre le importazioni sono aumentate del 3,3%, evidenziando un significativo peggioramento della bilancia commerciale statunitense.

Il deficit è salito a 77,6 miliardi di dollari dai 54,6 miliardi (rivisti) di aprile, pur risultando leggermente inferiore alle attese del mercato. Le esportazioni sono diminuite del 3,2%, mentre le importazioni sono aumentate del 3,3%, evidenziando un significativo peggioramento della bilancia commerciale statunitense. DeepSeek sviluppa un proprio chip per l'intelligenza artificiale. La startup cinese starebbe progettando un chip proprietario dedicato all'inferenza, ossia all'elaborazione delle risposte da parte di modelli di IA già addestrati. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma sottolinea l'intensificarsi della competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti.

La startup cinese starebbe progettando un chip proprietario dedicato all'inferenza, ossia all'elaborazione delle risposte da parte di modelli di IA già addestrati. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma sottolinea l'intensificarsi della competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti. Vertex acquisisce Crinetics con un'operazione da 10 miliardi di dollari. Vertex ha accettato di pagare 85 dollari per azione per acquisire la società specializzata nello sviluppo di terapie ormonali. Le azioni Crinetics sono balzate di quasi il 100%, mentre quelle di Vertex hanno registrato un lieve ribasso. L'acquisizione dovrebbe rafforzare la posizione di Vertex nel settore dei farmaci specialistici innovativi.

Vertex ha accettato di pagare 85 dollari per azione per acquisire la società specializzata nello sviluppo di terapie ormonali. Le azioni Crinetics sono balzate di quasi il 100%, mentre quelle di Vertex hanno registrato un lieve ribasso. L'acquisizione dovrebbe rafforzare la posizione di Vertex nel settore dei farmaci specialistici innovativi. JPMorgan alza il target price su Eli Lilly. La banca ha aumentato il prezzo obiettivo a 1.400 dollari per azione, indicando un potenziale rialzo di circa il 17% rispetto all'ultima chiusura. Gli analisti prevedono un altro trimestre molto solido, sostenuto dalla continua crescita delle vendite di Mounjaro e Zepbound , confermando Eli Lilly tra le principali preferenze del settore farmaceutico.

La banca ha aumentato il prezzo obiettivo a 1.400 dollari per azione, indicando un potenziale rialzo di circa il 17% rispetto all'ultima chiusura. Gli analisti prevedono un altro trimestre molto solido, sostenuto dalla continua crescita delle vendite di e , confermando Eli Lilly tra le principali preferenze del settore farmaceutico. First Solar sale dopo la promozione di Deutsche Bank. Deutsche Bank ha rivisto il giudizio sul titolo da Hold a Buy, citando una valutazione interessante dopo i recenti ribassi e il potenziale impatto positivo di possibili cambiamenti nella politica commerciale. Le azioni del produttore di pannelli solari guadagnano circa il 3%.

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