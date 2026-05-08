US Open: la stagione degli utili e l'ottimo rapporto sull'occupazione non agricola spingono Wall Street al rialzo!

Dopo l’apertura della sessione di Wall Street, stiamo assistendo a chiari rialzi su tutti i principali indici, con il sentiment di mercato che rimane decisamente positivo. S&P 500, Nasdaq e Dow Jones proseguono il loro movimento rialzista, sostenuti da una combinazione di solidi dati macroeconomici e da una stagione delle trimestrali eccezionalmente forte. La seduta odierna è iniziata dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro statunitense. Il dato NFP è risultato migliore delle attese, confermando che il mercato del lavoro USA rimane relativamente resiliente nonostante i tassi d’interesse elevati e un contesto economico più complesso. Allo stesso tempo, il report non segnala un surriscaldamento dell’economia. Le dinamiche occupazionali suggeriscono piuttosto un graduale raffreddamento, piuttosto che un forte rallentamento o una nuova accelerazione delle pressioni inflazionistiche. La reazione del mercato ai dati sul lavoro rimane tuttavia relativamente contenuta. Gli investitori si stanno concentrando maggiormente sul quadro macroeconomico generale e, soprattutto, sugli utili societari, che stanno registrando performance eccezionalmente solide nell’attuale stagione delle trimestrali. In molti casi, i profitti riportati stanno superando le aspettative degli analisti, con alcune società che hanno pubblicato risultati record. Questo rafforza la narrativa della resilienza delle aziende statunitensi, anche in un contesto caratterizzato da costi di finanziamento elevati. La forza del settore tecnologico è particolarmente evidente, con il comparto che guida ancora una volta i rialzi e sostiene il Nasdaq, rimasto vicino ai massimi storici. I titoli growth e le grandi società tecnologiche continuano a rappresentare il principale motore dell’intero mercato, attirando capitali nonostante le persistenti incertezze sulla politica monetaria. Anche sul mercato valutario la reazione agli NFP è limitata, a ulteriore conferma del fatto che gli investitori non considerano i dati odierni come un cambiamento significativo nelle prospettive della Fed. Le aspettative sui tassi d’interesse rimangono relativamente stabili, con il mercato ancora focalizzato sui prossimi dati sull’inflazione e sull’andamento generale dell’economia. Di conseguenza, Wall Street continua il suo trend rialzista, trainata principalmente dagli utili societari e da un forte sentiment risk-on. I dati macroeconomici, anche quando migliori delle attese, stanno attualmente passando in secondo piano rispetto alla narrativa della solidità delle aziende e della continua resilienza dell’economia statunitense. Fonte: xStation5 I futures sull’indice S&P 500 (US500) sono in rialzo, sostenuti sia dal dato NFP relativamente solido sia, soprattutto, da una stagione delle trimestrali eccezionalmente forte, che continua a rappresentare il principale driver del miglioramento del sentiment sul mercato azionario. Questo si traduce in ulteriori guadagni a Wall Street, dove gli investitori mantengono una propensione al rischio positiva. Fonte: xStation5 Companies news CoreWeave (CRWV.US) ha pubblicato risultati del Q2 che mostrano una crescita estrema dei ricavi trainata dal boom dell’intelligenza artificiale, ma anche un significativo deterioramento della qualità degli utili e un aumento delle pressioni sui costi. La reazione del mercato è stata mista, poiché la scala dell’espansione rimane impressionante, ma la redditività continua a essere sotto pressione. Dati principali: Ricavi: 2,08 miliardi USD (+112% a/a)

EPS: -1,4 USD contro attese di circa -0,9 USD

Backlog: 99,4 miliardi USD (+284% a/a)

Utile netto adjusted: 21 milioni USD (margine intorno all’1%), in calo di oltre il 76% t/t e dell’87% a/a

Perdita netta: 589 milioni USD (+392% a/a)

Guidance sui ricavi Q2: 2,45–2,6 miliardi USD contro attese intorno ai 2,7 miliardi USD Nel complesso, il report riflette il tipico profilo di una società AI in fase di iper-crescita: fortissima espansione di ricavi e backlog, ma al tempo stesso aumento delle perdite, elevati costi infrastrutturali e guidance inferiore alle aspettative. Questo squilibrio tra scala della crescita e redditività è stato il principale motivo della reazione negativa del mercato. IREN (IREN.US) è in forte rialzo dopo aver annunciato un accordo quinquennale nel cloud AI con NVIDIA dal valore di circa 34 miliardi USD, relativo allo sviluppo di infrastrutture per data center su larga scala (circa 5 GW) dedicate ai carichi di lavoro AI. Inoltre, NVIDIA ha ricevuto l’opzione di investire fino a 2,1 miliardi USD in azioni IREN, elemento interpretato dal mercato come una forte conferma strategica della direzione intrapresa dalla società. Wendy’s (WEN.US) ha riportato risultati del Q1 superiori alle aspettative, innescando una reazione positiva del mercato e rialzi del titolo. La società ha dimostrato che, nonostante un contesto difficile per i consumatori statunitensi, i risultati sono stati migliori del previsto, fornendo inoltre un outlook relativamente stabile, interpretato come un miglioramento del sentiment di breve termine. Dati principali: Ricavi: 540,6 milioni USD (+3,3% a/a), superiori alle attese di oltre 22 milioni USD

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