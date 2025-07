US OPEN: Le azioni estendono i guadagni grazie ai dati positivi sulle vendite al dettaglio (17.07.2025)

Wall Street estende i guadagni di ieri dopo che un report sulle vendite al dettaglio statunitensi, superiore alle attese, ha attenuato le preoccupazioni legate alla spesa dei consumatori. La lettura sorprendente ha contribuito a contrastare i timori di stagnazione, rafforzando l’idea che l’economia americana resti resiliente nonostante i tassi d’interesse elevati e l’incertezza commerciale persistente. Tutti i principali indici statunitensi sono in territorio positivo. L’S&P 500 segna un rialzo dello 0,3%, trainato principalmente dai settori industriale e dei beni di consumo primari, sostenuti dal sentiment positivo dopo le solide trimestrali di General Electric e PepsiCo. Anche il Dow Jones sale dello 0,3%, mentre i future sul Nasdaq 100 guadagnano lo 0,4%, rimanendo a soli 0,3% dal massimo storico intraday intorno a quota 23.220. Il Russell 2000 avanza dello 0,9%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Volatilità nei settori dell’S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,6% a giugno, superando le previsioni e rimbalzando dal calo registrato a maggio. Le vendite di auto hanno guidato i rialzi con un incremento dell’1,2%, mentre ristoranti e bar sono saliti dello 0,6%, segnalando una domanda discrezionale ancora resiliente. Il gruppo di controllo è cresciuto dello 0,5%, indicando una solida spesa core. I rivenditori discount e all’ingrosso hanno sovraperformato, spinti dalla ricerca di occasioni, mentre abbigliamento e calzature sono rimasti indietro. Nonostante i dazi abbiano spinto leggermente al rialzo i prezzi, il mercato del lavoro forte e la crescita occupazionale stanno mantenendo vivo il potere di spesa dei consumatori — almeno per il momento. Fonte: XTB Research US500 (H1)

I futures sull’S&P 500 stanno riducendo i guadagni iniziali dopo aver trovato supporto in prossimità della media mobile esponenziale a 24 ore (EMA, linea viola chiaro). Il trend rialzista rimane intatto, con il contratto che scambia al di sopra di entrambe le medie mobili chiave. Tuttavia, la resistenza intorno a quota 6330 (vicina ai massimi storici) potrebbe rivelarsi difficile da superare a causa dell’incertezza legata ai dazi e alle imminenti trimestrali del settore tech. Risultati societari superiori alle attese potrebbero innescare un breakout verso nuovi massimi, mentre eventuali delusioni potrebbero causare un ritracciamento verso la parte bassa dell’attuale range di consolidamento. Fonte: xStation5 Company news: ADM (ADM.US): le azioni calano del 2,3% dopo che Trump ha dichiarato che Coca-Cola passerà allo zucchero di canna nelle bibite vendute negli Stati Uniti. La decisione potrebbe danneggiare il business di trasformazione del mais di ADM, che produce sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Secondo gli analisti, un cambio di rotta da parte di Coca-Cola potrebbe aumentare la domanda di zucchero e generare un eccesso di offerta di mais, comprimendo i margini di ADM.

GE Aerospace (GE.US): ha alzato le previsioni per il 2025, citando una forte domanda nel settore aeronautico e un aumento del 30% dei ricavi commerciali. L’utile per azione rettificato del secondo trimestre è stato di 1,66 $, superiore alle attese (1,43 $), con ricavi a 10,2 miliardi di dollari contro i 9,6 miliardi previsti. La società ora prevede un EPS annuo compreso tra 5,60 e 5,80 $. Nonostante i rischi legati ai dazi, l’AD Larry Culp resta ottimista grazie al controllo dei costi e a nuovi contratti, come l’ordine motori con Qatar Airways. Dopo i guadagni nel pre-market, il titolo è ora in calo del 2%.

MP Materials (MP.US): le azioni restano stabili dopo l’annuncio di un aumento di capitale da 500 milioni di dollari per finanziare le operazioni, espandere l’impianto di magneti “10X” e sostenere la crescita strategica. L’operazione segue un rally del 69% del titolo nell’ultimo mese.

PepsiCo (PEP.US): ha superato le stime nel secondo trimestre, grazie a una solida crescita internazionale, con vendite organiche in aumento del 2,1% e un utile per azione di 2,12 $. L’azienda ha confermato le previsioni per il 2025, segnalando miglioramenti in Nord America ma anche costi persistenti nella supply chain, compresi quelli legati ai dazi. Le azioni sono salite del 6%, pur rimanendo in calo di circa il 10% da inizio anno. PepsiCo sta inoltre puntando su prodotti più salutari ed espandendo l’offerta di bevande a basso o nullo contenuto di zucchero per riconquistare quote di mercato.

Sarepta (SRPT.US): le azioni sono balzate del 16% dopo che la società ha confermato che la terapia genica Elevidys rimarrà sul mercato con un’avvertenza "black box", nonostante alcuni decessi recenti. Sarepta ha anche annunciato il taglio di circa 500 posti di lavoro e la sospensione di alcuni programmi di sviluppo, con l’obiettivo di risparmiare 400 milioni di dollari l’anno. Gli investitori hanno accolto positivamente sia le misure di contenimento dei costi che la maggiore chiarezza su Elevidys, che ha rappresentato oltre la metà dei ricavi preliminari del secondo trimestre, pari a 513 milioni di dollari.

