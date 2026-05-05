Utili di Palantir: leggermente inferiori alle aspettative

Palantir Technologies ha pubblicato i risultati dopo la chiusura della sessione di lunedì. I numeri — sufficienti a mettere in difficoltà la maggior parte delle aziende — sono comunque arrivati leggermente sotto le attese. Uno dei principali indicatori di efficienza per le società SaaS su cui il management di Palantir insiste è la cosiddetta “Rule of 40”. In sintesi, la somma del tasso di crescita annuale dei ricavi e del margine EBITDA dovrebbe essere intorno al 40%. Per Palantir, questo valore si attesta circa al 58%, lasciando indietro gran parte del settore tech e superando leggermente anche Nvidia. Guardando ai dati più tradizionali: Ricavi: aumentati a 1,63 miliardi di dollari rispetto a circa 1,55 miliardi attesi.

+19% su base trimestrale e +85% su base annua. EPS rettificato: salito a 0,33 dollari contro attese di circa 0,28.

+17% trimestre su trimestre e oltre +250% anno su anno. FCF rettificato: salito a 924 milioni di dollari. La guidance per il secondo trimestre 2026 è stata fissata a: Ricavi: 1,79–1,80 miliardi di dollari

Reddito operativo rettificato: 1,063–1,067 miliardi Su base annua, la società ha alzato le previsioni: Ricavi: 7,65–7,66 miliardi di dollari

Ricavi commerciali USA: oltre 3,22 miliardi

Reddito operativo rettificato: 4,4–4,45 miliardi

Free cash flow: 4,2–4,4 miliardi Nonostante ciò, il titolo ha reagito con un calo moderato di circa il 3%. Cosa non ha convinto? Le preoccupazioni degli investitori si sono concentrate sui ricavi del segmento commerciale negli Stati Uniti. Le vendite sono cresciute del 133% anno su anno, ma si sono fermate sotto i 600 milioni di dollari (595 milioni), un dato leggermente inferiore alle attese del mercato. Le preoccupazioni su questo segmento sono rilevanti, considerando la crescente pressione competitiva e l’aumento della penetrazione da parte dei rivali. PLTR.US (grafico D1) Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.