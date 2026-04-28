US OPEN: Le preoccupazioni su OpenAI trascinano al ribasso l'intero mercato

La sessione di Wall Street si apre in un contesto di preoccupazioni sulla redditività del settore “AI”. Il sentiment è inoltre appesantito dalla mancanza di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. I futures sui principali indici statunitensi sono in calo; il US100 guida le perdite, scendendo di oltre l’1% intorno all’apertura. Il Wall Street Journal ha riportato lunedì che OpenAI non ha raggiunto un obiettivo chiave relativo a ricavi e numero di utenti. Questo ha innescato un’ondata di preoccupazione nel settore tecnologico, con cali particolarmente marcati tra le aziende più dipendenti da OpenAI. OpenAI ha inoltre ristrutturato il proprio accordo di collaborazione con Microsoft. A Microsoft è stata rimossa una clausola di esclusività relativa alla concessione in licenza della tecnologia. È inoltre previsto per giovedì l’avvio di una causa legale tra OpenAI ed Elon Musk. Musk chiede 150 miliardi di dollari di risarcimento alla startup, sostenendo che l’azienda abbia modificato illegalmente il proprio status da non-profit a società commerciale. Le comunicazioni della Casa Bianca sui negoziati sono state limitate, ma i funzionari hanno espresso delusione e impazienza nei confronti della posizione dell’Iran. I rappresentanti iraniani mantengono richieste massimaliste, chiedendo il controllo dello stretto, garanzie di sicurezza e il riconoscimento del diritto all’arricchimento dell’uranio. Dati macroeconomici

Il Conference Board pubblicherà il suo indice di fiducia dei consumatori 30 minuti dopo l’apertura della sessione. Il consensus di mercato prevede un calo da 91,8 a 89,3 punti. US100 (D1) Gli acquirenti hanno chiaramente preso l’iniziativa negli ultimi giorni, spingendo con decisione il prezzo sopra la media mobile EMA200 e successivamente verso un nuovo massimo. Una tale lunga serie rialzista diventerà sempre più difficile da sostenere; l’RSI si mantiene intorno a ~70. Se si tenterà di spingere il prezzo al ribasso, una zona di resistenza ben definita tra i livelli di Fibonacci 23,6 e 38,2 sarà fondamentale. Fonte: xStation5 Company news CoreWeave (CRWV.US) & Oracle (ORCL.US): entrambi i titoli sono in calo di quasi il 5% dopo le notizie di difficoltà lato OpenAI.

entrambi i titoli sono in calo di quasi il 5% dopo le notizie di difficoltà lato OpenAI. Meta (META.US): il governo cinese ha bloccato l’acquisto del modello AI “Manus” per motivi di sicurezza nazionale. Il titolo è in calo di oltre l’1%.

il governo cinese ha bloccato l’acquisto del modello AI “Manus” per motivi di sicurezza nazionale. Il titolo è in calo di oltre l’1%. Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): la società ha riportato risultati significativamente migliori delle attese sull’utile per azione. La perdita per azione è scesa a 0,24 USD contro attese di circa 0,33 USD. Il titolo è in rialzo di oltre il 25%.

la società ha riportato risultati significativamente migliori delle attese sull’utile per azione. La perdita per azione è scesa a 0,24 USD contro attese di circa 0,33 USD. Il titolo è in rialzo di oltre il 25%. UPS (UPS.US): la società di spedizioni è in calo di oltre il 4% nonostante risultati Q1 2026 solidi. Gli analisti segnalano la mancata revisione al rialzo dei target finanziari prudenziali della società.

la società di spedizioni è in calo di oltre il 4% nonostante risultati Q1 2026 solidi. Gli analisti segnalano la mancata revisione al rialzo dei target finanziari prudenziali della società. Coca-Cola (CCH.UK): il gruppo food & beverage ha pubblicato i risultati del Q1 2026. L’azienda ha rispettato le attese su ricavi e redditività; il titolo è in rialzo di circa il 3%.

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