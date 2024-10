US Open: L’US500 si sta consolidando vicino ai suoi picchi; Il visto diminuisce del 4% 🔎

Gli indici stanno vivendo una leggera correzione all'inizio della sessione. L'indice del dollaro è in calo dello 0,26%.

I rendimenti dei titoli a 2 anni stanno diminuendo, mentre i rendimenti dei titoli a 10 anni stanno aumentando.

L'inizio del secondo giorno di negoziazione di questa settimana non porta una volatilità significativa.

Gli indici mostrano lievi cali all'inizio della sessione, ma l'entità di questi ribassi non sta causando preoccupazioni importanti tra gli investitori.

I dati regionali (Indice di Richmond) e i rapporti sulla fiducia dei consumatori sono stati appena pubblicati, entrambi risultati peggiori delle aspettative, indicando un leggero deterioramento dello stato dell'economia statunitense.

Dopo la pubblicazione dei dati, sono stati osservati lievi cali negli indici e il dollaro si è indebolito. US500

L'indice US500 è rimasto praticamente invariato dalla decisione del FOMC della scorsa settimana. Il prezzo dell'indice si è mantenuto all'interno di un intervallo ristretto di 5730–5780 punti, in attesa di un catalizzatore che possa sia continuare l'attuale trend sia innescare una correzione. Un segnale di questo tipo potrebbe essere il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, giovedì, o la pubblicazione del rapporto PCE venerdì. Tuttavia, il fattore più probabile in grado di muovere i prezzi saranno i rapporti sull'occupazione della prossima settimana. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile ​​​​​​ Fonte: xStation 5 Notizie Aziendali

Snowflake (SNOW.US) è scesa di quasi il 3% dopo aver annunciato un'offerta di note convertibili da 2 miliardi di dollari. I proventi saranno utilizzati per riacquistare fino a 575 milioni di dollari di azioni ordinarie e per scopi aziendali generali, con un'opzione per gli acquirenti di acquisire note aggiuntive. Le azioni di Light & Wonder (LNW.US) sono crollate del 16,80% a seguito di un’ingiunzione preliminare da parte del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Nevada riguardo al suo gioco Dragon Train. Nonostante questo contrattempo, l’azienda rimane fiduciosa, riaffermando il suo obiettivo di EBITDA rettificato per il 2025 e mettendo in evidenza il suo portafoglio diversificato e le strategie di gestione del capitale in corso. Le azioni di Hawaiian Electric Industries (HE.US) sono scese fino al 10,50% dopo aver fissato il prezzo della sua offerta pubblica di circa 54 milioni di azioni a 9,25 dollari per azione. I proventi sono destinati a contribuire alla liquidazione delle controversie relative agli incendi di Maui e per scopi aziendali generali, con l'offerta che dovrebbe chiudersi il 25 settembre 2024. Le azioni di Visa (V.US) sono diminuite di oltre il 3,90% dopo l’annuncio da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di una imminente causa antitrust. La causa accuserà Visa di monopolizzare illegalmente il mercato delle carte di debito negli Stati Uniti attraverso pratiche che soffocano la concorrenza e bloccano l'accesso al mercato per reti rivali e aziende tecnologiche.

