US OPEN: mercato calmo nonostante l'incertezza

Lo shutdown del governo statunitense, il primo negli ultimi sette anni, ha suscitato qualche preoccupazione, ma la reazione del mercato resta moderata. Sebbene alcune agenzie federali abbiano sospeso le operazioni e i pagamenti a determinati dipendenti siano stati interrotti, gli investitori non sono caduti nel panico. I mercati hanno già scontato i rischi legati a questa impasse, motivo per cui i cali osservati risultano relativamente contenuti e non ricordano una forte vendita.

Tuttavia, un fattore significativo rimane la mancata pubblicazione di dati macroeconomici chiave, come il rapporto settimanale sull’occupazione (NFP), che introduce ulteriore incertezza e limita la capacità del mercato di valutare accuratamente lo stato dell’economia. Nonostante ciò, la maggior parte dei partecipanti al mercato presume che l’impasse sul bilancio avrà un impatto limitato e di breve termine sull’economia e si attende un rapido accordo tra le parti.

Le tensioni politiche derivanti dalla rivalità tra Democratici e Repubblicani, così come le prossime elezioni del 2026, restano un fattore di rischio, ma al momento Wall Street è principalmente concentrata sui dati economici e sulle decisioni della Fed. La Federal Reserve, tenendo conto della maggiore incertezza, sarà probabilmente più cauta riguardo a ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

Nonostante la situazione politica a Washington rimanga instabile, i mercati finanziari sembrano preparati a tali scenari e non prevedono attualmente turbolenze significative. La calma moderata tra gli investitori suggerisce che l’attuale shutdown del governo è già stato in gran parte scontato, e che i potenziali effetti negativi sull’economia saranno limitati e di breve durata.

US500 (Intervallo H1)

I futures sull’indice S&P 500 (US500) sono in rialzo durante la sessione mattutina nonostante le continue interruzioni legate allo shutdown del governo statunitense. L’impasse politica a Washington e la sospensione delle attività di alcune istituzioni federali non hanno provocato una forte reazione dei mercati, suggerendo che gli investitori percepiscono la situazione come temporanea e con un impatto economico limitato.

Fonte: xStation5

Company News:

IBM (IBM.US) e AMD (AMD.US) hanno avviato una partnership strategica per fornire infrastrutture avanzate di intelligenza artificiale a Zyphra, un’azienda specializzata in software open-source e ricerca sull’IA. Zyphra, con sede a San Francisco, sviluppa soluzioni IA open-source avanzando modelli e tecnologie sofisticate. Questo accordo consentirà a Zyphra di accedere alle potenti risorse di cloud computing di IBM, permettendo lo sviluppo e l’addestramento di modelli IA su larga scala e all’avanguardia. La collaborazione rappresenta un passo importante nello sviluppo delle tecnologie di IA generativa e dimostra come le principali aziende tecnologiche stiano unendo le forze per supportare l’innovazione in questo settore in rapida evoluzione. Zyphra, che ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 1 miliardo di dollari, prevede di utilizzare queste risorse per sviluppare ulteriormente soluzioni IA rivoluzionarie.

Fortress Biotech (FBIO.US) perde valore durante la sessione di mercoledì, crollando di circa il 34% dopo che la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha rifiutato di approvare il suo farmaco CUTX-101 per la rara malattia di Menkes. Questa notizia negativa ha scatenato forti vendite, impattando il prezzo delle azioni della società.

Le azioni di Nike (NKE.US) registrano un rialzo superiore al 3% durante la sessione di mercoledì, dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre, superiori alle previsioni medie degli analisti. Ciò conferma l’efficace focalizzazione dell’azienda su discipline sportive chiave come corsa e basket, che sta iniziando a produrre risultati concreti. Il principale fattore positivo è stata la crescita dei ricavi wholesale, supportata dalle partnership con Amazon e Foot Locker. Inoltre, Nike ha registrato un chiaro miglioramento nelle vendite di scarpe da corsa. Questi risultati positivi hanno incontrato una risposta entusiasta da parte degli investitori, portando a una maggiore domanda di azioni della società.

Marvell Technology’s (MRVL.US) shares are currently down about 3% following a downgrade. Analysts highlight that Marvell’s data center business has nearly tripled over the past two years, driven by successes in deploying custom XPU processors and a strong portfolio of networking chips supporting AI. Nevertheless, limited market visibility and rising competition in the custom XPU processor segment—especially after the recent rapid rise in the stock price—cause analysts to adopt a more cautious stance toward the company.