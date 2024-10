US Open: Nvidia guadagna il 3,2%, guidando nuovamente i tori di Wall Street📈US100 guadagna lo 0,2%

Wall Street guadagna leggermente; Nvidia (NVDA.US) guida le grandi capitalizzazioni americane con un aumento di oltre il 3%; Amgen (AMGN.US) scende del 5%, facendo pressione sul DJIA.

Le vendite di nuove case negli Stati Uniti ad agosto sono state leggermente superiori alle aspettative, ma comunque più deboli rispetto al mese precedente (-4,6% contro -5,3% atteso dopo il 10,6% di luglio); i prezzi sono diminuiti di quasi il 5% su base annua.

Hewlett Packard (HPE.US) guadagna grazie a una raccomandazione più alta da Barclays, citando l'IA; le SPAC salgono grazie all'ottimismo per i tagli dei tassi da parte della Fed.

Oggi il mercato azionario statunitense guadagna leggermente, con un aumento di quasi lo 0,2% nel Nasdaq 100, ma l'S&P 500 è stabile e il DJIA è in calo dello 0,4%. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono aumentati di quasi 4 punti percentuali oggi, al 3,77%; l'indice USDIDX rimbalza di oltre lo 0,3%, sopra 101. L'OCSE ha definito l'economia statunitense 'robusta', prevedendo che la Federal Reserve ridurrà i tassi al 3,50% entro la fine del 2025, con la BCE che ridurrà anch'essa al 2,25% entro la fine del prossimo anno.

Nvidia e Intel (INTC.US) guidano oggi i guadagni nel settore dei semiconduttori. Bristol-Myers Squibb (BMY.US) perde oltre il 3% oggi; un altro gigante farmaceutico, Amgen, perde quasi il 5%, nonostante i commenti ottimistici degli analisti di TD Cowen. Fonte: xStation5

US100 (intervallo D1)

I futures sul Nasdaq 100 (US100) hanno difeso le principali zone di supporto all'EMA200 (linea rossa), continuando ora la tendenza al rialzo sopra il 23,6% di Fibo a 20.000 punti, con un 'minimo più alto', offrendo maggiori fondamentali tecnici per ulteriori aumenti. La principale zona di resistenza è fissata a 21.000 punti, vicino al massimo storico di luglio 2024. Il supporto importante è a livello di 19.500 punti, dove possiamo vedere il 38,2% di Fibo della tendenza al rialzo iniziata nell'aprile 2024

Fonte: xStation5

Nvidia sale per l’ottimismo sulla spesa per infrastrutture AI

Gli analisti di Mizuho, in un recente rapporto di Bain Technology, hanno previsto che il mercato dell’hardware e del software per l’AI potrebbe crescere fino a raggiungere i 990 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto agli attuali 185 miliardi di dollari, alleviando alcune preoccupazioni riguardo alle tendenze di spesa e ai budget, in un contesto di ROIC incerto sugli investimenti in AI. Secondo gli analisti, c’è ancora quasi zero chiarezza sulle tassi di crescita degli investimenti CAPEX per il 2026, nonostante l’ottimismo attorno all’anno solare 2025.

Nonostante ciò, gli analisti hanno segnalato che la domanda "continuerà a crescere man mano che i [modelli linguistici di grandi dimensioni] espanderanno le capacità di elaborazione di più tipi di dati simultaneamente (testo, immagini e audio) e man mano che i capitali di rischio investiranno ancora più soldi nelle start-up AI". "Se la domanda dei data center per le GPU di generazione attuale raddoppiasse entro il 2026 - un’ipotesi ragionevole date le attuali tendenze - i fornitori di componenti chiave avrebbero bisogno di aumentare la loro produzione del 30% o più in alcuni casi."

Inoltre, l’accordo di acquisto di energia stipulato da Microsoft Corp. (MSFT.US) e Constellation Energy Corp. (CEG.US) è stato ottimistico per le azioni AI. Gli analisti hanno chiesto: 'Microsoft firmerebbe un accordo di acquisto/fornitura di energia nucleare di 20 anni con Constellation Energy spendendo 1,6 miliardi di dollari per riavviare l’impianto che non inizia la generazione di energia fino al 2028 se avessero pianificato di rallentare o ridurre la crescita degli attuali capex e degli investimenti in AI? No'.

Inoltre, il CEO di Nvidia, Huang, ha completato il suo piano di trading adottato all’inizio di quest’anno, terminando con 713 milioni di dollari attraverso le vendite di azioni NVDA (piano di trading Rule 10b5-1) a un prezzo medio di circa 119 dollari per azione. Il piano doveva essere valido fino a marzo 2025, ma Huang ha venduto tutte le azioni sei mesi prima della scadenza. Ora, Huang potrebbe adottare un altro piano per vendere ulteriori azioni, ma non è ancora chiaro se lo farà o meno.

NVDA.US (intervallo D1)

Fonte: xStation5