US OPEN: Nvidia raggiunge il traguardo dei 4 trilioni di dollari (09.07.2025)

Wall Street mostra una moderata dose di ottimismo mentre le dichiarazioni di Donald Trump durante la conferenza stampa di ieri hanno fatto un po’ di chiarezza sugli sviluppi attuali delle negoziazioni commerciali. La scadenza ferma del 1° agosto limita alcune incertezze, anche se gli investitori restano prudenti, dato che non sono state annunciate misure tra partner chiave come l’UE o il Giappone. Attualmente tutti i principali indici statunitensi registrano guadagni (S&P 500: +0,6%, Nasdaq: +0,8%, Dow Jones: +0,6%, Russell 2000: +0,65%). Oltre ai colloqui commerciali, si intensifica la ricerca del successore di Jerome Powell da parte di Trump, che torna a criticare il presidente della Fed. I principali candidati includono il direttore del Consiglio Economico Nazionale Kevin Hassett, che ha discusso il ruolo con Trump e potrebbe essere nominato prima in un posto nel consiglio della Fed che si libererà a gennaio. Tra i candidati anche il segretario al Tesoro Scott Bessent e l’ex governatore della Fed Kevin Warsh. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Performance dei settori dell’S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP US500 (H1)

I futures sull’S&P 500 sono usciti dalla recente fase di consolidamento dopo un rimbalzo dal supporto chiave intorno a 6.260. Il prezzo si trova ora leggermente sopra il livello di resistenza a 6.130, ma il momentum sembra rallentare. Con l’RSI sopra 70, alcuni investitori potrebbero esitare a spingere subito l’indice verso l’alto. Tuttavia, una sorpresa positiva nelle negoziazioni commerciali potrebbe rilanciare il rally e sostenere una salita verso nuovi massimi storici. Fonte: xStation5 Company news: Aehr Test Systems è scesa del 14% dopo che i ricavi del quarto trimestre sono calati a 14,1 milioni di dollari dai 16,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, registrando una perdita netta di 2,9 milioni di dollari. La direzione ha citato ritardi negli ordini dovuti all’incertezza sui dazi e non ha fornito indicazioni per l’intero anno. Gli analisti hanno segnalato pressioni a breve termine, pur evidenziando l’adozione iniziale della tecnologia di test per chip AI come un’opportunità promettente su un mercato più ampio rispetto al carburo di silicio.

AES Corp. sale del 14% in seguito all’interesse di acquisizione da parte di colossi delle infrastrutture come Brookfield e BlackRock. Con un valore aziendale di 40 miliardi di dollari, una vendita sarebbe tra le più grandi leveraged buyout (LBO) di sempre. AES, fornitore chiave di energia rinnovabile per aziende tecnologiche, ha faticato tra cali azionari e ostacoli normativi, nonostante la svolta verso l’energia pulita. Nessun accordo è ancora certo.

Mobileye resta stabile dopo che Intel ha annunciato un’offerta secondaria da 45 milioni di azioni, anche se i risultati preliminari del secondo trimestre hanno superato le stime, con ricavi tra 502 e 506 milioni di dollari rispetto ai 466 milioni attesi. La forte domanda per il SoC EyeQ e la normalizzazione delle scorte hanno sostenuto la performance. Gli analisti rimangono ottimisti, ritenendo che la vendita di Intel sia motivata dalla necessità di liquidità e non da mancanza di fiducia nella crescita di Mobileye.

Nvidia sale del 2,5%, diventando la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 4 trilioni di dollari.

Le azioni di RxSight crollano del 46% dopo aver ridotto la previsione di ricavi per il 2025 a 120-130 milioni di dollari (da 160-175 milioni) e non aver raggiunto le stime del secondo trimestre. I ricavi preliminari del Q2 sono calati del 4% su base annua, a 33,6 milioni di dollari contro i 39,8 milioni previsti.

Starbucks sta valutando offerte da investitori — per lo più interessati a una quota di controllo — nella sua attività in Cina, in un contesto di crescita stagnante e concorrenza locale in aumento. Pur preferendo inizialmente una vendita di minoranza, Starbucks potrebbe rivedere la strategia in base alla valutazione. L’azienda resta impegnata in Cina, suo secondo mercato più importante, e punta a mantenere una quota significativa. Le azioni sono in rialzo dell’1,6%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.