US OPEN: Pepsico e Delta riportano i risultati, S&P500 in rialzo ↔️

Punti chiave Il mercato statunitense apre vicino all’ultimo prezzo di chiusura

Delta e PepsiCo superano le stime

La Cina utilizza le terre rare come leva contro l’Occidente

Powell assente dalla conferenza FOMC

L’apertura odierna dei mercati azionari negli Stati Uniti procede con un’umore moderatamente cauto. Gli investitori, dopo l’euforia di ieri, affrontano la giornata di contrattazioni con maggiore prudenza, analizzando sia i risultati aziendali in arrivo sia la situazione macroeconomica, alla luce del prolungato shutdown dell’amministrazione federale. Alla partenza, la maggior parte degli indici si mantiene intorno ai livelli di chiusura di ieri. I contratti su US100 segnano un calo dello 0,20%. Fonte: Bloomberg Finance Lp I settori minerario e finanziario sono quelli che oggi registrano le migliori performance. Il comparto IT e i retailer in senso ampio risultano invece in ritardo. La sessione di ieri ha portato ulteriori massimi storici sui principali indici. La pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve è stata interpretata dal mercato come conferma di un atteggiamento accomodante nella politica monetaria. I partecipanti al mercato hanno interpretato il contenuto del verbale come un segnale che la Fed intende ridurre i tassi di 25 punti base nella prossima riunione. Lo shutdown del governo statunitense continua e la maggior parte dei principali dati macroeconomici non viene pubblicata. Il presidente della Fed, Jerome Powell, non ha potuto partecipare alla conferenza programmata, privando il mercato di indicazioni importanti sul futuro percorso della politica monetaria. La mancanza di comunicazione da parte delle autorità monetarie, in una situazione di accesso limitato ai dati, potrebbe aumentare l’incertezza degli investitori. A livello aziendale, i rapporti trimestrali di PepsiCo e Delta Air Lines stanno attirando l’attenzione. Entrambe le società hanno pubblicato risultati superiori alle aspettative, fornendo informazioni preziose sulle condizioni dei consumatori americani in un contesto di trasparenza macroeconomica limitata. Il report di Delta è stato particolarmente apprezzato dopo che il CEO dell’azienda ha sottolineato che lo shutdown federale in corso non influisce sulle operazioni correnti della compagnia, sostenendo così il trading pre-sessione del vettore. US500 (D1) Fonte: Xstation5 Il prezzo si trova attualmente molto vicino ai massimi storici, il che significa, tra l’altro, che lo spazio per una possibile correzione appare relativamente ampio. Considerando le gamme delle correzioni precedenti, un eventuale ritracciamento potrebbe raggiungere anche il bordo inferiore del canale di crescita (segnato in rosso) e intorno ai 6700 punti. Tuttavia, perché uno scenario del genere si materializzi, rimane una condizione chiave la rottura chiara del supporto locale più vicino nella regione dei 6750 punti. Un ulteriore fattore a supporto della pressione di vendita è il livello relativamente alto dell’indicatore RSI, che oscilla intorno a 70 punti, segnalando un mercato ipercomprato e aumentando il rischio di un ritracciamento a breve termine. Notizie aziendali: Nvidia (NVDA.US) – La più grande azienda al mondo sta salendo all’apertura di circa l’1%. Questo è spinto da notizie positive secondo cui il produttore di chip ha iniziato a vendere i propri chip per l’AI negli Emirati Arabi Uniti nell’ambito di una nuova iniziativa commerciale del presidente USA.

US Rare Metals (USAR.US) – Le aziende legate all’estrazione e alla raffinazione delle terre rare stanno salendo sulla scia delle nuove restrizioni dalla Cina, che spingono a un aumento della produzione nei paesi sviluppati. US Rare Metals apre in rialzo di oltre il 6%.

Apogee Therapeutics (APGE.US) – La società biotech perde oltre il 6% all’apertura. La valutazione dell’offerta pubblica precedentemente annunciata a $41 è stata ritenuta sfavorevole dal mercato.

PepsiCo (PEP.US) – Il produttore di bevande analcoliche ha pubblicato risultati leggermente superiori alle aspettative del mercato riguardo all’EPS (2,29 vs atteso 2,26) e ai ricavi (23,94 Mld$ vs atteso 23,86 Mld$). Alla conferenza sugli utili, il CEO ha indicato piani di riduzione dei costi per aumentare i margini e ha osservato che la domanda dall’Asia gioca a favore dell’azienda.

Freeport (FCX.US) – Le aziende minerarie di rame stanno salendo grazie al buon sentiment sul metallo industriale e alle previsioni di crescita nei prossimi anni. La società apre in rialzo di circa il 2%.

Diginex Inc (DGNX.US) – La società di produzione software sale di circa il 30% per la seconda sessione consecutiva. Ciò è dovuto alla strategia di crescita dell’azienda verso criptovalute, tokenizzazione e AI.

Delta Airlines (DAL.US) – Il leader delle compagnie aeree americane ha pubblicato oggi i propri risultati, superando le aspettative. Questo è un dato particolarmente importante per valutare la solidità delle imprese e dei consumatori americani in condizioni di trasparenza macroeconomica ridotta. La società apre in rialzo di oltre il 5%, grazie alle rassicurazioni del CEO che lo shutdown governativo non ha influenzato i risultati e che l’azienda sta registrando ricavi operativi record grazie alla domanda dei clienti premium.

