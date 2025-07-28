US Open: un inizio di settimana emozionante a Wall Street 📌👀

Le azioni statunitensi hanno iniziato la seduta di lunedì con umori contrastanti, nonostante un iniziale rally dopo l’annuncio di un nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Al momento della pubblicazione, l’indice US500 registra un rialzo dello 0,10%, l’US100 guadagna 0,40%, mentre l’indice delle small-cap US2000 è in calo dello 0,05%. Il rafforzamento del dollaro statunitense sta pesando sui mercati azionari. La notizia principale della giornata è ovviamente l’accordo commerciale con l’Unione Europea annunciato da Trump domenica. Tuttavia, l’ottimismo degli investitori si è rapidamente affievolito dopo un esame più attento dell’accordo annunciato. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha rilasciato promesse vaghe riguardo a potenziali investimenti e acquisti dagli Stati Uniti. Si tratta inoltre solo di un accordo preliminare, privo di una base legale che garantisca la concretizzazione di tali impegni. Inoltre, l’intesa esclude settori chiave come quello farmaceutico e quello siderurgico. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La maggior parte dei settori all’interno dell’indice US500 è in territorio negativo oggi, fatta eccezione per energia e nuove tecnologie. Il dollaro USA continua a rafforzarsi in modo deciso; l’USDIDX sale dello 0,70% raggiungendo quota 98.000 punti. L’attenzione degli investitori si concentra ora sulle prossime importanti pubblicazioni di utili trimestrali e sulla riunione della Fed di mercoledì. US500 L’indice US500 ha aperto con un gap rialzista. Tuttavia, i futures hanno in parte annullato i guadagni iniziali. Attualmente, l’indice è in rialzo dello 0,10%, a quota 6.430 punti. Fonte: xStation 5 Company News Tesla (TSLA.US) è salita del 3,50% dopo aver confermato un accordo da 16,5 miliardi di dollari con Samsung per la produzione di semiconduttori, valido fino al 2033. Lo stabilimento texano produrrà i chip AI6 di prossima generazione di Tesla, con Elon Musk che ne supervisiona personalmente i progressi. Alibaba (BABA.US) ha guadagnato l'1,92% dopo aver presentato i suoi occhiali intelligenti basati sull'intelligenza artificiale, "Quark AI Glasses", il cui lancio in Cina è previsto per la fine del 2025. Basato sul modello linguistico proprietario di Alibaba, il dispositivo si rivolge al crescente mercato dei dispositivi indossabili basati sull'intelligenza artificiale. Atai Life Sciences (ATAI.US) ha perso il 12% dopo che lo studio di Fase 2b del partner Recognify Life Sciences sull'inidascamina non ha raggiunto il suo endpoint primario per il deterioramento cognitivo correlato alla schizofrenia, spingendo Atai a rifocalizzarsi sulla pipeline di farmaci psichedelici.

