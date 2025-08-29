News del Mattino (29.08.2025)

Gli indici di Wall Street hanno chiuso ieri in rialzo, sebbene i future indichino un probabile ritracciamento. L’ S&P 500 è salito dello 0,32% , mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,53% . Tuttavia, i future sono in calo: l’ US500 perde lo 0,07% e l’ US100 lo 0,15% .

