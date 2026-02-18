US Open: US100 guadagna l'1% 📈 Nvidia guadagna grazie ai grandi ordini da Meta

I futures sugli indici statunitensi sono in rialzo dopo l’apertura del mercato cash, segnalando un ritorno dell’interesse in acquisto dopo il recente ritracciamento. Il sentiment è sostenuto anche da un tono costruttivo dei mercati azionari al di fuori degli Stati Uniti. I futures sul Nasdaq 100 guadagnano oltre l’1%. I segnali più marcati di propensione al rischio si osservano nei finanziari, nelle banche e nel mercato petrolifero, mentre tra i Big Tech si distinguono per performance Nvidia e Amazon. Fonte: xStation5 L’US100 ha reagito due volte al supporto rappresentato dalla media mobile esponenziale a 200 sedute (EMA200, linea rossa) e oggi sta riprendendo la sua salita. Un ritorno sopra i 25.500 punti potrebbe indicare un cambiamento più duraturo del sentiment verso un bias rialzista. Fonte: xStation5 Magnificent Seven – Nvidia chiaramente la più forte Nvidia (NVDA.US): +1,7% – in rialzo dopo le notizie secondo cui Meta prevede di utilizzare “milioni” di processori Nvidia nei prossimi anni, sottolineando la crescente scala degli investimenti in AI e il rafforzamento dei legami tra i principali attori del settore.

Amazon (AMZN.US): +1,6%

Microsoft (MSFT.US): +0,5%

Tesla (TSLA.US): +0,4%

Alphabet (GOOGL.US): +0,3%

Apple (AAPL.US): +0,2%

Meta Platforms (META.US): -0,5% Maggiori rialzi Global-e Online (GLBE.US): +24% – risultati del Q4 superiori alle attese e guidance solida.

Rush Street (RSI.US): +20% – ricavi e EBITDA rettificato del Q4 superiori al consenso.

Mister Car Wash (MCW.US): +17% – Leonard Green & Partners acquisirà la società privatizzandola a $7 per azione.

Wingstop (WING.US): +13% – risultati solidi e crescita same-store sales negli USA superiore alle previsioni.

BioAge Labs (BIOA.US): +13% – upgraded a “buy”; gli investitori prezzano il potenziale della terapia chiave dell’azienda.

Verisk Analytics (VRSK.US): +11% – risultati del Q4 superiori alle aspettative.

Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9% – il board ha approvato un piano per valutare la separazione delle attività dei Knicks e dei Rangers in due società quotate distintamente.

Moderna (MRNA.US): +8,1% – la FDA ha accettato per la revisione una domanda relativa a un candidato vaccino stagionale contro l’influenza.

Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8% – profitto rettificato del Q4 superiore al consenso.

Constellium (CSTM.US): +6,8% – ricavi Q4 in crescita del 28% YoY grazie a forte domanda nei settori packaging e automotive.

Caesars Entertainment (CZR.US): +6% – EBITDA rettificato same-store migliore delle attese.

Palantir (PLTR.US): +5% – upgrade dopo forti guadagni e miglioramento dei margini.

Pitney Bowes (PBI.US): +5% – risultati superiori alle previsioni e outlook 2026 solido.

Upwork (UPWK.US): +5% – annunciato programma di buyback da $300 milioni.

New York Times (NYT.US): +1,7% – azioni in rialzo dopo che Berkshire Hathaway ha reso nota la propria posizione. Maggiori ribassi Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34% – reazione negativa dopo notizie di attività del Dipartimento di Giustizia USA legate al veto sul Pebble Project (Alaska).

SimilarWeb (SMWB.US): -21% – risultati Q4 inferiori alle aspettative e guidance deludente.

Axcelis Technologies (ACLS.US): -13% – guidance Q1 più debole del previsto.

Palo Alto Networks (PANW.US): -7% – guidance più debole per Q3 e profitto rettificato annuale.

MKS Instruments (MKSI.US): -6,7% – mercato negativo dopo risultati e outlook.

ICL Group (ICL.US): -4,3% – profitto e ricavi Q4 sotto consenso.

Crocs (CROX.US): -1% – downgrade motivato da indebolimento della domanda interna.

Workday (WDAY.US): -0,8% – downgraded a neutral. Le azioni Nvidia sono in rialzo di quasi il 2% e hanno superato la media mobile esponenziale a 50 sedute (EMA50), segnalando un ritorno del momentum rialzista. Fonte: xStation5 Palantir guadagna il 5% grazie all’upgrade di Mizuho Upgrade da Mizuho : La banca ha alzato il rating da Neutral a Outperform, mantenendo un target price di $195. Motivazione: dopo un “reset” della valutazione, il profilo rischio/rendimento appare più interessante, con gli analisti che descrivono l’azienda come in una categoria a sé stante.

Contesto di valutazione : Nonostante il rally guidato dall’AI dello scorso anno, il titolo resta in calo di circa il 25% nel 2026, un movimento attribuito principalmente dal mercato alla compressione dei multipli.

Segnale di domanda : Mizuho evidenzia l’aumento dell’interesse nel segmento commerciale statunitense per la piattaforma AIP di Palantir, insieme a un allentamento delle preoccupazioni su ulteriori contrazioni dei multipli dopo il precedente ritracciamento.

Trasferimento della sede : Palantir ha annunciato il trasferimento della propria sede da Denver a Miami, senza fornire ulteriori dettagli.

Cosa osservano gli investitori : Se i guadagni registrati nel premarket si manterranno dopo l’apertura — segnalando un nuovo interesse in acquisto — o se il rialzo è principalmente guidato da coperture di posizioni short.

Rischi: Il titolo continua a essere prezzato come un nome ad alta crescita; un rallentamento nelle acquisizioni commerciali o una domanda governativa più debole potrebbe riaccendere la pressione sul titolo. Fonte: xStation5

