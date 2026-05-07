US OPEN: Wall Street apre in rialzo 🔼 Datadog e ARM sotto i riflettori 💥

I futures USA stanno aprendo leggermente in rialzo: l’S&P 500 guadagna circa lo 0,2%, il Nasdaq 100 lo 0,1% e i futures sul Dow Jones circa lo 0,3%, pari a circa 133 punti.

Il principale fattore di supporto è il crescente ottimismo riguardo a una possibile tregua tra Stati Uniti e Iran, che sta spingendo al ribasso i prezzi del petrolio e i rendimenti obbligazionari. Gli investitori stanno interpretando questo scenario come un segnale favorevole all’acquisto di azioni.

Dalla fine di febbraio, quando è scoppiato il conflitto tra USA e Iran, i mercati reagiscono a ogni nuovo sviluppo sul fronte diplomatico. Ieri Axios ha riportato, citando fonti vicine alla Casa Bianca, che i negoziatori sarebbero vicini alla firma di un memorandum d’intesa di una pagina e 14 punti, che non solo porrebbe fine alla guerra, ma creerebbe anche un quadro per più ampi negoziati sul nucleare.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha confermato che Teheran sta “analizzando la proposta” americana. Tuttavia, l’incertezza rimane elevata: questioni chiave come l’arricchimento dell’uranio e la possibile riapertura dello Stretto di Hormuz restano irrisolte. Inoltre, è previsto per la prossima settimana (14–15 maggio) un incontro tra Trump e Xi Jinping, durante il quale saranno discussi dazi, Taiwan e sanzioni sui chip cinesi.

In questo contesto, i metalli preziosi registrano le migliori performance: l’argento è in forte rialzo di oltre il 5% e l’oro guadagna circa l’1%, con il mercato che scommette su una fine del conflitto e su una ripresa del trend rialzista precedente.

Il settore tecnologico, in particolare i semiconduttori (indice SOX in rialzo di oltre il 60% da inizio anno), rimane il leader del mercato più ampio. I settori energia e beni di consumo mostrano invece le peggiori performance: il WTI perde oltre il 5%, trascinando al ribasso il comparto petrolifero.

Anche le società della ristorazione (Shake Shack -17%) e i produttori di elettrodomestici (Whirlpool -18%) registrano forti cali.

Fonte: xStation

Informazioni sulla società:

Datadog (DDOG) +22–24% nel pre-market

La società ha sorpreso il mercato sia per i risultati che per le previsioni.

I ricavi sono aumentati del 32% su base annua, raggiungendo 1,01 miliardi di dollari, superando il consenso di 958 milioni — segnando la prima volta in cui l’azienda supera la soglia del miliardo di dollari in un primo trimestre.

L’utile per azione rettificato (EPS) si è attestato a 0,60 dollari contro una stima di 0,52 (+30% su base annua), mentre il margine lordo è rimasto all’80,0%.

L’azienda ha chiuso il trimestre con circa 5.000 clienti che generano oltre 100.000 dollari di ARR annuale (+21% su base annua), confermando una crescita costante nel segmento enterprise.

Il free cash flow ha raggiunto 289 milioni di dollari, con un margine FCF del 29%, mentre la liquidità in bilancio ammonta a 4,8 miliardi di dollari.

Un segnale ancora più forte è arrivato dalla guidance. Per il secondo trimestre, Datadog prevede ricavi pari a 1,07 miliardi di dollari (+29% su base annua) con un EPS di 0,57–0,59 dollari, ben al di sopra del consenso di 995 milioni di dollari e 0,52.

Per l’intero 2026, la società ha alzato le previsioni di ricavi a 4,30 miliardi di dollari (vs stima 4,10 miliardi) e l’EPS a 2,36–2,44 dollari (vs stima 2,20).

Tre catalizzatori aggiuntivi hanno contribuito ai risultati: la certificazione FedRAMP High che apre l’accesso al mercato pubblico federale, una partnership strategica con Sakana AI e la nomina di Dominic Phillips nel consiglio di amministrazione.

Il CEO Olivier Pomel ha dichiarato esplicitamente che l’AI non cannibalizza la domanda per la piattaforma Datadog, ma la guida, poiché i clienti necessitano di strumenti di monitoraggio e sicurezza per le loro implementazioni cloud e AI.

Le azioni stanno registrando un forte rialzo all’apertura delle contrattazioni, testando livelli vicini ai massimi visti da novembre scorso. Fonte: xStation