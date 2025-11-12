US Open: Wall Street attende la fine dello shutdown

La seduta di mercoledì a Wall Street si sta svolgendo in un clima di cauto ottimismo. Gli investitori stanno ancora reagendo alle notizie su una possibile fine dello shutdown del governo statunitense, che ha già lasciato un segno evidente sui mercati e sui dati macroeconomici. Le speranze di un accordo politico a Washington rappresentano uno dei principali motori del miglioramento del sentiment odierno, poiché la fine della paralisi amministrativa permetterebbe la ripresa dei principali rapporti economici e una maggiore trasparenza nella valutazione dello stato dell’economia USA.

Allo stesso tempo, il mercato osserva da vicino i segnali provenienti dalla Federal Reserve. I dati più deboli sul mercato del lavoro, incluso il deludente rapporto ADP, hanno rafforzato le aspettative che la Fed possa decidere di tagliare i tassi d’interesse già a dicembre. Uno scenario del genere verrebbe interpretato come un chiaro segnale di sostegno all’economia dopo un periodo di inasprimento monetario. Tuttavia, emergono divisioni interne alla Fed sul percorso futuro, con alcuni membri che invitano alla prudenza, temendo che un allentamento troppo rapido possa riaccendere le pressioni inflazionistiche.

Dal punto di vista macroeconomico, l’economia statunitense continua a mostrare una sorprendente resilienza nonostante la paralisi politica in corso. La crescita economica resta moderata, sebbene si osservino già segnali di rallentamento in alcuni settori, in particolare nella manifattura e nel commercio estero. Inoltre, l’incertezza legata alle catene di approvvigionamento globali e i dati più deboli provenienti dalla Cina rappresentano fattori di rischio che potrebbero ridurre l’appetito per il rischio degli investitori.

Attualmente, il mercato si muove in equilibrio tra la speranza di una soluzione politica alla crisi di bilancio e le aspettative sulle decisioni della Fed. Questa combinazione favorisce un ottimismo moderato, ma al contempo evidenzia la fragilità dell’equilibrio attuale. Se lo shutdown dovesse effettivamente concludersi e la Fed assumesse una posizione più accomodante a dicembre, il mercato azionario statunitense potrebbe chiudere l’anno con un sentiment notevolmente migliorato. Per ora, però, gli investitori restano cauti, consapevoli che qualsiasi nuova dichiarazione da Washington o dalla Fed potrebbe rapidamente invertire gli umori dei mercati.

US500 (H1 interval)

I contratti sull’US500 sono attualmente in rialzo, anche se si osserva una leggera correzione dopo il recente massimo. Il mercato rimane al di sopra delle principali medie mobili esponenziali (EMA 25, 50 e 100), il che indica tecnicamente una dominanza rialzista e la continuazione del trend ascendente. L’indicatore RSI si trova in una zona neutra ma leggermente ottimista, suggerendo che c’è ancora spazio per ulteriori rialzi. Tuttavia, i mercati restano moderatamente cauti in attesa della risoluzione dello shutdown del governo statunitense, che continua a influenzare il sentiment e a generare incertezza. Il supporto in prossimità delle medie mobili rimane solido, ma i prossimi dati macroeconomici e gli sviluppi politici saranno determinanti per i movimenti futuri dell’indice.

Fonte: xStation5

Company News:

AMD (AMD.US) registra un rialzo di oltre l’8% all’inizio della seduta odierna, reagendo alle previsioni ottimistiche per il mercato dei data center AI, che la CEO Lisa Su stima possa raggiungere 1.000 miliardi di dollari entro il 2030. L’azienda prevede una rapida crescita dei ricavi dai data center fino a decine di miliardi entro il 2027, sostenuta dai nuovi chip GPU e dai sistemi Helios. Gli investitori reagiscono positivamente anche ai solidi risultati del Q3 2025, con ricavi in crescita del 36% a 9,25 miliardi di dollari e un EPS di 1,20 dollari, superiore alle attese degli analisti. Il titolo ha guadagnato oltre il 90% da inizio anno, mentre AMD continua ad espandersi nei settori aerospaziale, difensivo e delle telecomunicazioni, a sostegno del suo potenziale di crescita a lungo termine.

IBM (IBM.US) guadagna circa il 2,5% durante la sessione odierna. Le azioni del gruppo crescono grazie alle notizie positive sui progressi nella tecnologia quantistica, inclusa l’introduzione del nuovo processore Quantum Nighthawk, in grado di gestire circuiti più complessi del 30%.

Circle Internet Group (CRCL.US) perde oltre il 7% oggi dopo aver riportato un calo del tasso di rendimento delle riserve nel terzo trimestre. Sebbene la società abbia superato le aspettative degli analisti e preveda che il margine di ricavo annuale dopo i costi di distribuzione si collochi nella fascia alta della guidance precedente, gli investitori restano cauti. Circle Internet, specializzata in tecnologia per stablecoin, ha inoltre segnalato che le spese operative potrebbero aumentare rispetto alle previsioni iniziali, spiegando il calo del titolo.

OKLO (OKLO.US) avanza di circa l’11% nella seduta odierna, sostenuta dai rapporti sull’aumento della liquidità nel Q3 e da un nuovo focus strategico sull’ottenimento dell’approvazione del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. L’ottimismo degli investitori riflette una crescente fiducia nelle prospettive dell’azienda nel settore nucleare e nel potenziale dei reattori di nuova generazione. Il rialzo è particolarmente significativo considerando la volatilità precedente e la dinamica di mercato.

Bill Holdings (BILL.US) guadagna oltre il 12% oggi, spinta dalle notizie secondo cui la società sta valutando diverse opzioni strategiche, inclusa una potenziale vendita.