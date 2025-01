US Open: Wall Street cerca di rimbalzare dopo le vendite di ieri 🗽US100 e US500 guadagnano leggermente, General Motors crolla dell'8%

Gli indici statunitensi aprono la sessione di martedì in calo: US100 -0,5%, US500 -0,2%.

Il dollaro guadagna oltre lo 0,5% e i rendimenti dei Treasury a 10 anni salgono al 4,57%, nonostante i dati deboli su ordini di beni durevoli di dicembre e l'indice di fiducia dei consumatori del CB.

In calo i titoli dei settori semiconduttori, software e automotive, con Big Tech che continua a scendere: Nvidia perde un ulteriore 0,6%.

I mercati attendono i dati dell'indice regionale Richmond Fed e del sentiment dei consumatori del Conference Board. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I maggiori perdenti di oggi includono Hewlett-Packard (HPE.US) e General Motors (GM.US). I cali sono visibili anche nel settore dei semiconduttori, guidato da ASML, Applied Materials e Lam Research. Nel settore della difesa, Boeing e RTX Corp. guadagnano, mentre Lockheed Martin sta subendo perdite significative. Fonte: xStation5 Macroeconomia USA

Ordini di beni durevoli USA dicembre 2024: -2,2% mensile (Previsione 0,6%, Precedente -1,2%; rivisto a -2%) Ordini di beni durevoli core USA 0,3% mensile (Previsione 0,3%, Precedente -0,2%)

Come riportato nel report di dicembre: "Escludendo i trasporti, i nuovi ordini sono aumentati dello 0,3%. Escludendo la difesa, i nuovi ordini sono diminuiti del 2,4%. L'attrezzatura per i trasporti, anch'essa in calo in quattro degli ultimi cinque mesi, ha guidato la diminuzione, con una perdita di 6,9 miliardi di dollari, pari al 7,4%, portando il totale a 86,1 miliardi di dollari." Indice dei prezzi delle case USA YoY: 4,2% (Precedente 4,5%) Indice dei prezzi delle case USA MoM: 0,3% (Previsione 0,3%, Precedente 0,4%)

US CaseShiller 20 YoY: 4,33% (Previsione 4,24%, Precedente 4,2%, Rivisitato 4,23%) Indice di fiducia dei consumatori CB USA (gennaio): 104,1 (Previsione 105,85, Precedente 104,7) Indice Richmond Fed (gennaio): -4 (Previsione -10, Precedente -10) US100 (Intervallo M15)  Fonte: xStation5 Notizie aziendali • General Motors Co:

Il produttore automobilistico ha rilasciato i risultati del Q4 2024 e le previsioni per gli utili del 2025, superando le aspettative di Wall Street. L'azienda continua a registrare una forte domanda per i suoi camion e SUV a benzina di alta gamma, che sono stati venduti a una media di 50.000 dollari nel 2024. Per il 2025, GM prevede una riduzione dei prezzi in Nord America del 1-1,5% e una leggera diminuzione nel volume di veicoli a benzina, lasciando l'azienda in una posizione relativamente forte. Il reddito netto previsto per il 2025 varia tra 11,2 miliardi di dollari e 12,5 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 10,8 miliardi di dollari. Il fatturato del Q4 è stato di 47,7 miliardi di dollari, battendo la previsione di 43,9 miliardi di dollari. L'EPS rettificato per il trimestre è stato di 1,92 dollari, superando la stima di 1,89 dollari. • Kimberly-Clark Corp:

Il produttore di Kleenex prevede una crescita annuale degli utili rettificati superiore alle aspettative di Wall Street, supportata da vendite trimestrali più forti del previsto grazie alla ripresa della domanda. Le vendite nette del Q4 sono state di 4,93 miliardi di dollari, superiori alla stima media degli analisti di 4,86 miliardi di dollari. Si prevede che l'EPS rettificato annuale cresca a una percentuale a una cifra medio-alta, superando l'aumento previsto del 3,2% a 7,58 dollari per azione. L'EPS rettificato del Q4 è stato di 1,50 dollari, leggermente al di sotto della stima di 1,51 dollari. • Brown & Brown Inc:

Il broker assicurativo ha superato le aspettative di profitto del Q4, grazie a una forte crescita nei ritorni sugli investimenti e ad un aumento delle commissioni e delle tariffe. Le commissioni e le tariffe sono aumentate del 15,4%, raggiungendo 1,16 miliardi di dollari nel Q4. Il reddito da investimenti è aumentato a 22 milioni di dollari, rispetto ai 18 milioni dell'anno precedente. L'utile netto rettificato per azione è stato di 0,86 dollari, superando le stime di 0,77 dollari. • Nucor Corp:

Il produttore di acciaio ha riportato una diminuzione dei ricavi e dei profitti nel Q4 a causa dei prezzi di vendita più bassi nei suoi impianti e segmenti di prodotto. Il CEO di Nucor, Leon Topalian, ha osservato che la domanda di acciaio è diminuita durante il 2024, ma ha evidenziato il miglioramento delle condizioni di mercato. Il prezzo medio di vendita per tonnellata è sceso del 10% nel 2024 rispetto all'anno precedente. • Royal Caribbean Cruises Ltd:

Il gestore di crociere prevede profitti annuali superiori alle aspettative degli analisti, grazie a un numero maggiore di prenotazioni per destinazioni private e itinerari premium nelle regioni del Mediterraneo e dell'Alaska. L'azienda prevede che l'EPS rettificato per il 2025 sia tra 14,35 e 14,65 dollari, rispetto alla media degli analisti di 14,41 dollari. Il fatturato del Q4 è aumentato a 3,76 miliardi di dollari rispetto ai 3,33 miliardi di dollari dell'anno precedente, mancando leggermente la previsione di 3,77 miliardi di dollari. L'EPS rettificato del Q4 è stato di 1,63 dollari, superando le aspettative di 1,50 dollari. • W R Berkley Corp:

L'assicuratore commerciale ha riportato un aumento del 45% dei profitti del Q4, grazie a una forte performance nel suo portafoglio di investimenti e nell'attività di sottoscrizione. Il reddito da investimenti netti è aumentato dell'1,3% a 317,4 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto del Q4 è stato di 576,1 milioni di dollari, pari a 1,44 dollari per azione, rispetto ai 397,3 milioni di dollari, o 0,98 dollari per azione, dell'anno precedente. "Abbiamo posizionato bene il nostro portafoglio di investimenti per i cambiamenti nell'ambiente, con conseguente forte crescita nei ricavi netti da investimenti nel nostro portafoglio a scadenza fissa e forti contributi al ritorno totale dai guadagni non realizzati nel nostro portafoglio azionario", ha dichiarato l'azienda in una nota.

