US Open: Wall Street in ottimismo alla fine della settimana 🎯

Le società a piccola capitalizzazione tornano ad essere favorite dagli investitori

Il dollaro perde lo 0,15%

Anche i rendimenti obbligazionari sono registrati in ribasso

I mercati negli Stati Uniti aprono l'ultima sessione di negoziazione di questa settimana decisamente in uno stato d'animo ottimista. I dati PCE sono usciti come previsto, il che non ha causato una reazione significativa del mercato. Nelle prime ore di contrattazione osserviamo forti guadagni nel settore delle società a piccola capitalizzazione. L'indice US2000 guadagna l'1,40% a 2270 punti. Tuttavia, anche l’US500 e l’US100 hanno registrato buone performance, guadagnando rispettivamente lo 0,88% e lo 0,80%.

Gli aumenti sono dominati principalmente dalle aziende più piccole. Nel settore BigTech osserviamo sentimenti contrastanti con Apple, Alphabet e Tesla che registrano perdite. Fonte: xStation 5

US2000

Il prezzo dell'indice è rimasto in un intervallo di consolidamento. Attualmente osserviamo un aumento dei prezzi fino al limite superiore al di sotto del livello di 2300 punti. Se i rialzisti riuscissero a sfondare questa zona, possiamo aspettarci una continuazione dei rialzi. Fondamentale sarà la direzione di uscita dall’attuale consolidamento compreso tra 2.200 e 2.300 punti.

Fonte: xStation 5

Novità aziendali

Il titolo Coursera (COUR.US) ha guadagnato il 42% a seguito di ottimi risultati trimestrali, alimentati in modo significativo dalla crescente domanda di corsi di intelligenza artificiale generativa. Il CEO Jeff Maggioncalda ha sottolineato che il successo è dovuto in gran parte agli oltre due milioni di iscrizioni a corsi legati all’intelligenza artificiale. Per l’anno fiscale 2024, Coursera ha riaffermato le sue aspettative di entrate comprese tra 695 e 705 milioni di dollari, allineandosi con le stime degli analisti intorno a 699,91 milioni di dollari. Inoltre, la società prevede che il suo EBITDA rettificato oscillerà tra 24 e 28 milioni di dollari, il che supporta il suo obiettivo di un margine EBITDA di circa il 4%.

Boston Beer (SAM.US) ha inizialmente perso oltre il 4% dopo che la società ha riportato risultati deludenti per il secondo trimestre. Tuttavia, il titolo ha registrato un forte rimbalzo e attualmente viene scambiato a un +4%. Il rapporto sugli utili mostra che i ricavi sono diminuiti del 4%, principalmente a causa del calo dei volumi di vendita, sebbene questo sia stato in qualche modo mitigato dall'aumento dei prezzi. Anche il tasso di esaurimento del marchio e il volume delle spedizioni hanno registrato riduzioni, in gran parte a causa della debole performance del marchio Truly Hard Seltzer.

Le azioni di DexCom (DXCM.US) hanno registrato un calo significativo di oltre il 41% dopo aver pubblicato risultati contrastanti del secondo trimestre. Nonostante un aumento dei ricavi del 15% su base annua, le prospettive future dei ricavi della società erano inferiori al previsto. DexCom ora prevede che i ricavi del terzo trimestre saranno compresi tra 975 milioni e 1 miliardo di dollari, mancando il consenso di 1,15 miliardi di dollari. Per l’intero anno, la società prevede ricavi compresi tra 4 e 4,05 miliardi di dollari, ovvero inferiori ai 4,33 miliardi di dollari previsti.