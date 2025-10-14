US OPEN: Wall Street prolunga il calo! 📉

Punti chiave Wall Street apre la sessione in ribasso – i principali indici partono in territorio negativo.

Giornata caratterizzata da interventi dei membri del FOMC – il mercato attende il discorso di Jerome Powell, seguito da quelli di Bailey, Walley e Collins. Bowman non ha fornito nuovi segnali.

Il debole sentiment nel mercato delle criptovalute trascina al ribasso i titoli correlati.

I metalli delle terre rare continuano a salire: gli investitori li considerano asset di copertura in un contesto di tensioni commerciali.

Il governo statunitense resta chiuso – continua la paralisi amministrativa.

Risultati contrastanti per banche e catene retail.

La sessione odierna a Wall Street inizia chiaramente sotto l’influenza dei venditori. I future sull’indice Nasdaq 100 perdevano quasi l’1% prima dell’apertura, segnalando un avvio di giornata nervoso. Dopo i rialzi di ieri, il mercato americano potrebbe entrare in una fase correttiva. I contratti sull’US100 registrano le perdite più marcate. Dow Jones e S&P500 scendono di circa l’1%, mentre il Russell 2000 si comporta leggermente meglio, in calo di circa lo 0,6%.

All’apertura delle contrattazioni, i principali indici mostrano ribassi evidenti, riflettendo le crescenti tensioni su diversi fronti. Gli investitori reagiscono all’escalation della guerra commerciale con la Cina. Inoltre, il peggioramento della situazione nel sistema finanziario, con l’aumento della volatilità nel mercato del debito e le preoccupazioni per la liquidità, amplifica la pressione di vendita. A tutto ciò si aggiunge il prolungato shutdown del governo federale, che da diversi giorni destabilizza la situazione e mette alla prova la resilienza del mercato al rischio. Fonte: Bloomberg Finance I ribassi colpiscono principalmente il settore IT e le industrie a esso correlate. Subito dopo, è il settore finanziario a registrare le perdite più consistenti. Leggermente migliori, ma comunque in territorio negativo, risultano il settore sanitario e l’industria in senso ampio. I rivenditori al dettaglio, invece, mostrano un lieve aumento. Dati macroeconomici:

A causa della paralisi amministrativa, i dati macroeconomici continuano a non essere pubblicati, limitando la capacità degli investitori di valutare lo stato dell’economia.

L’attenzione del mercato è quindi rivolta agli interventi dei membri del FOMC. Michelle Bowman ha già concluso il suo discorso, senza aggiungere nulla di nuovo rispetto a quanto già scontato dal mercato.

Nel corso della giornata, gli investitori attendono il discorso di Jerome Powell, che potrebbe determinare il tono dell’intera settimana.

Successivamente parleranno anche Andrew Bailey, Susan Walley e Austan Collins. Ognuno di questi interventi potrebbe influenzare i sentimenti di breve periodo e le aspettative sulla politica della Fed. US500 (D1) Fonte: Xstation5 Il prezzo sull’indice, senza correzioni, ha rotto entrambi i limiti del canale di crescita, la media EMA25 e il livello FIBO 23,6. I ribassi sono stati fermati solo intorno alla EMA100 e al livello FIBO 50. Attualmente, il tasso si trova tra i livelli FIBO 38,2 e 50. Mantenere la resistenza è essenziale per evitare un approfondimento della correzione verso il livello 6500. Tuttavia, se i compratori vogliono riconquistare l’iniziativa, è necessario superare il livello FIBO 38,2. Notizie dalle aziende: Le aziende legate alle criptovalute sono in difficoltà. Il ritiro dai massimi e il peggioramento del sentiment stanno colpendo la maggior parte delle società associate al trading di crypto. Coinbase (COIN.US) perde il 4% all’apertura.

Le società legate all’estrazione e lavorazione delle terre rare continuano a salire negli ultimi giorni, sulla scia delle restrizioni cinesi e dell’escalation delle tensioni commerciali. MP Materials (MP.US) sale oltre il 3% prima dell’apertura.

Polaris (PII.US), produttore di veicoli leggeri, sale oltre il 10% all’apertura dopo aver annunciato lo “spin-off” della divisione indiana.

Navitas Semiconductors (NVTS.US) — +24% dopo aver rivelato il nuovo chip per Nvidia.

Wells Fargo (WFC.US) — +2% all’apertura dopo aver pubblicato un buon report del terzo trimestre. La banca ha migliorato indicatori chiave e annunciato l’espansione del business dopo le recenti semplificazioni normative.

Domino’s Pizza (DPZ.US) — +2% all’apertura dopo aver pubblicato risultati in cui la catena di ristoranti ha registrato una crescita delle vendite superiore alle stime degli analisti.

