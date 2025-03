US100 perde il 2%🚩

💡Wall Street riprende a scendere dopo i report del WSJ sui dazi  ✠Gli indici statunitensi riprendono le perdite, cancellando gran parte del rimbalzo avvenuto nelle ultime due sessioni.

La debolezza è particolarmente evidente nel settore tecnologico, dove le azioni delle BigTech continuano a perdere terreno. Il motivo di questo forte sell-off sono le notizie del Wall Street Journal riguardanti imminenti modifiche tariffarie. Punti chiave: Le tasse IVA saranno "considerate" nel calcolo delle tariffe doganali.

saranno "considerate" nel calcolo delle tariffe doganali. Gli Stati Uniti hanno valutato (e poi abbandonato) un sistema tariffario a tre livelli , che non avrebbe incluso regioni "esenti da dazi".

, che non avrebbe incluso regioni "esenti da dazi". I funzionari temono che l' USTR (United States Trade Representative) non sarà in grado di gestire tutta la burocrazia legata ai dazi.

(United States Trade Representative) non sarà in grado di gestire tutta la burocrazia legata ai dazi. Si teme un'ondata di sfide legali contro le nuove tariffe.

contro le nuove tariffe. Le autorità canadesi hanno dichiarato che l'imposizione di dazi è "praticamente certa".

Oltre ai dazi reciproci, le nuove tariffe del 25% colpiranno auto, farmaci e semiconduttori, tra le altre categorie. Un altro fattore che contribuisce al calo degli indici è la pubblicazione di dati economici statunitensi superiori alle attese, in particolare la produzione industriale e i permessi di costruzione, entrambi risultati molto più alti del previsto. Di conseguenza, i mercati temono che il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, previsto per domani, possa essere più aggressivo e cauto. Ciò metterebbe in discussione le speranze, finora illusorie, di un allentamento delle tensioni commerciali sotto la nuova amministrazione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile 📉 Impatto sul mercato: Il contratto Nasdaq100 (US100) scende di quasi 2% .

scende di quasi . Le azioni di Alphabet (GOOGL.US) , Meta Platforms (META.US) e Nvidia (NVDA.US) perdono tra il 3,5% e il 4% .

, e perdono tra il . Tesla (TSLA.US) subisce un forte calo, con un ribasso di oltre 6% , a causa delle preoccupazioni legate alla perdita di quote di mercato in Asia.

subisce un forte calo, con un ribasso di oltre , a causa delle preoccupazioni legate alla perdita di quote di mercato in Asia. Inoltre, Toronto ha deciso di non offrire più sussidi finanziari per l'acquisto di veicoli Tesla destinati a taxi o servizi di ride-sharing, in risposta alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Le aziende del settore petrolifero e del gas stanno andando meglio oggi sullo sfondo del settore tecnologico. Fonte: xStation  Il grafico indica che i ribassi di oggi stanno avvenendo con volumi relativamente bassi.

D'altra parte, il contratto è sceso al di sotto delle importanti medie mobili esponenziali EMA50 e EMA200 sul time frame orario. Fonte: xStation5 Â

