US100 perde l'1% 📉

Le azioni statunitensi sono crollate dopo che la Cina ha intensificato la disputa commerciale con gli Stati Uniti, riaccendendo i timori di un nuovo confronto tra Pechino e Washington. L’escalation avviene in un momento in cui i mercati azionari appaiono già valutativamente elevati dopo un rally durato mesi. La Cina ha annunciato sanzioni contro entità statunitensi legate a uno dei maggiori cantieri navali della Corea del Sud, segnalando che potrebbero seguire ulteriori misure. È importante ricordare che l’ultima volta gli Stati Uniti avevano annunciato una partnership militare con la Corea del Sud nella costruzione di navi navali.

L’attenzione degli investitori si sta ora spostando verso l’inizio non ufficiale della stagione degli utili, con le azioni BlackRock in calo di quasi l’1% nel dopo-mercato nonostante un rapporto sugli utili del terzo trimestre solido; anche le azioni Goldman Sachs scendono del 2% dopo il report. I trader seguiranno con attenzione eventuali indicazioni sulla sostenibilità degli investimenti legati all’IA e sulle possibili conseguenze di tariffe commerciali più elevate nei prossimi mesi. L’indice US100 scende dell’1% oggi, scendendo a 24.600 punti e cercando di mantenersi sopra la EMA50. Una discesa sotto i 24.300 punti potrebbe aprire la strada a una vendita più consistente.

Fonte: xStation5