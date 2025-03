US30 in calo dell'1% 📉Le azioni FedEx scendono del 10% poiché la società abbassa le previsioni. L'economia statunitense rallenta?

I mercati azionari statunitensi stanno scivolando nell'ultima sessione della settimana, con gli indici US30, US500 e US100 in calo di circa l'1%. La volatilità del mercato è elevata oggi, in parte a causa del Triple Witching Friday—la scadenza trimestrale dei contratti futures sugli indici azionari, delle opzioni e delle opzioni su singole azioni negli Stati Uniti. Il rimbalzo iniziato venerdì scorso ha incontrato una zona di resistenza significativa, nonostante un breve periodo di ottimismo durante l'ultimo giorno di decisione della Federal Reserve. I titoli delle grandi aziende tecnologiche sono tornati a registrare cali, con Meta Platforms (META.US) che è l'unica nel gruppo a mostrare guadagni modesti. Nel frattempo, FedEx ha emesso un avviso, evidenziando il deterioramento della domanda dei consumatori negli Stati Uniti e un notevole calo dei volumi di consegna, segnalando una possibile rallentamento economico. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oltre a FedEx, anche Nike (NKE.US) ha deluso gli investitori con risultati inferiori alle attese e preoccupazioni che le nuove tariffe possano rallentare il suo business nei prossimi mesi. Entrambi i titoli sono sotto forte pressione di vendita. Indice US30 (D1, H1)

Il Dow Jones (US30) ha registrato un ritracciamento dopo aver ritestato la sua media mobile esponenziale a 200 giorni vicino al livello dei 42.000 punti. Il volume delle vendite domina la sessione odierna, riflettendo la crescente cautela del mercato. Fonte: xStation5 Un trimestre difficile per FedEx (FDX.US)

La preoccupazione degli investitori sta aumentando riguardo alla forza dei consumatori negli Stati Uniti e al settore industriale più ampio. Le forti cadute dei titoli di FedEx e Nike riflettono un sentiment di mercato debole nei confronti dei titoli ciclici. Nel caso di FedEx, le prospettive stanno diventando più fragili dopo che l'azienda ha abbassato per la terza volta le previsioni sugli utili da dicembre. Il consenso attuale degli analisti prevede che l'EPS di FedEx cresca del 6%, raggiungendo $18,93 nel 2025, con ricavi previsti pari a $87,59 miliardi, praticamente invariati rispetto al 2024. Domanda persistente debole nell'economia industriale statunitense, in particolare nel segmento B2B ad alto margine.

Continui cali nei volumi di merci e nel peso delle spedizioni, sebbene leggermente migliorati rispetto al trimestre precedente.

Crescente incertezza macroeconomica—Il CEO Raj Subramaniam ha osservato che "l'attuale ambiente aumenta l'incertezza sulla domanda futura." Previsioni aggiornate per l'esercizio fiscale 2025:

EPS: ora previsto a $18–18,60 (precedentemente $19–20; guida iniziale a dicembre: $20–21 (consenso FactSet: $18,93)

Ricavi: si prevede che rimangano stabili o scendano leggermente rispetto all'anno precedente (precedentemente si prevedeva una crescita modesta)

Spese in conto capitale (CAPEX): ridotte a $4,9 miliardi (da $5,2 miliardi)

Focus: modernizzazione della flotta e delle infrastrutture, automazione, efficienza della rete Risultati del Q3 2024:

EPS rettificato: $4,51 (+17% YoY): Aspettative: $4,56

Ricavi: $22,2 miliardi (+2% YoY): Aspettative: $21,87 miliardi FedEx ha ammesso di aver operato in un ambiente difficile nel trimestre scorso, affrontando una stagione natalizia accorciata, eventi meteorologici estremi, un Capodanno cinese anticipato e un cambiamento del sentiment da ottimismo "Trump Trade" a paure di recessione. Il CFO John Dietrich ha commentato: "La revisione al ribasso delle previsioni riflette la debolezza nell'economia industriale statunitense, ma rimaniamo fiduciosi nelle nostre iniziative di trasformazione per fornire valore a lungo termine agli azionisti." Come il suo rivale United Parcel Service (UPS.US), FedEx è altamente ciclica, il che significa che la sua performance è strettamente legata alla salute generale dell'economia. Le crescenti preoccupazioni riguardo alla debole attività dei consumatori, alla debolezza industriale e alle possibili tariffe negli Stati Uniti stanno minando la fiducia degli investitori. Gli analisti di Evercore ISI hanno avvertito che l'incertezza strutturale sulla capacità dell'azienda di crescere nei guadagni in questo ambiente continuerà a influenzare la valutazione. Poiché le previsioni vengono riviste al ribasso e la visibilità economica rimane incerta, la fiducia degli investitori sta svanendo—riflessa nel recente calo del titolo. Grafico FedEx e Nike (D1):

Le azioni di FedEx (FDX.US) stanno ora scambiando quasi il 30% al di sotto della loro media mobile esponenziale a 200 giorni, segnalando un mercato orso tecnico. Con le crescenti preoccupazioni sul settore dei consumatori, esemplificate dalla debolezza di Nike (NKE.US), il sentiment degli investitori verso i settori ciclici rimane chiaramente negativo. Entrambi i titoli, FedEx e Nike, sono ora sovra-venduti, guardando il livello dell'RSI giornaliero. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

