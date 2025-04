US30 scende dell'1,3% sotto la pressione del crollo del 20% delle azioni di United Health Group nel pre-mercato 📉

I futures sul Dow Jones Industrial Average (US30) sono in calo di quasi l'1,3% dopo che uno dei maggiori componenti dell'indice, nonché il più grande assicuratore sanitario negli Stati Uniti, UnitedHealth Group (UNH.US), ha visto le sue azioni crollare di quasi il 20% nelle contrattazioni pre-market.

La società ha ridotto le previsioni per l'intero anno, citando l'aumento dei costi, e ha riportato ricavi e utili per azione inferiori alle aspettative. L'aggiunta di 780.000 nuovi clienti dall'inizio dell'anno non si è tradotta in profitti più forti. I risultati sono stati anche negativamente influenzati dai cambiamenti nella composizione dei membri all'interno di Optum Health, che hanno portato a livelli di rimborso più bassi. Sia UnitedHealth che il settore sanitario statunitense in generale stanno affrontando pressioni sui costi elevate da metà 2023. Nel primo trimestre, i risultati di UNH sono stati ulteriormente gravati da un forte aumento della domanda di Medicare tra la popolazione anziana. Mentre le azioni di UnitedHealth scendono prima dell'apertura, anche altre azioni del settore sanitario come Cigna, Elevance Health, Humana e CVS Health sono in calo.

Le previsioni deludenti offuscano gli utili Nel Q1 2025, UnitedHealth ha registrato ricavi pari a 109,6 miliardi di dollari, in aumento di 9,8 miliardi rispetto all'anno precedente e di 9,1 miliardi rispetto al trimestre precedente. L'utile operativo è stato di 9,1 miliardi di dollari, con una crescita solida di quasi il 13% sia su base annuale che sequenziale. Il margine netto è stato del 5,7%, rispetto al 5,5% nel Q4 2024. Il rapporto di assistenza medica è salito all'84,8%, rispetto all'84,3% di un anno prima. La direzione ha confermato l'intenzione di attuare azioni correttive e mantenere l'obiettivo di crescita dell'EPS a lungo termine del 13–16% annuo.

Non sono stati i risultati trimestrali, ma le previsioni significativamente abbassate a scatenare uno dei cali più forti del prezzo delle azioni nella storia di UNH. La società ora prevede che l'EPS rettificato per il 2025 si attesti tra i 26,00 e i 26,50 dollari, in calo rispetto alla previsione precedente di 29,50–30,00 dollari. Gli analisti intervistati da LSEG si aspettavano oltre 29,70 dollari per azione quest'anno.

Optum Health prevede comunque di espandere il suo modello di assistenza basato sul valore includendo 650.000 nuovi pazienti nel 2025.

Altri punti salienti finanziari Flusso di cassa operativo: 5,5 miliardi di dollari

Totale del capitale restituito agli azionisti tramite dividendi e riacquisti: quasi 5 miliardi di dollari

Rendimento sul patrimonio netto (ROE): 26,8%

Azioni UNH.US (periodo D1) Nelle contrattazioni pre-market, le azioni UNH sono prezzate intorno ai 470 dollari, suggerendo una possibile verifica del livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% rispetto al rialzo del 2020, e una discesa di quasi il 10% sotto la media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa).

Fonte: xStation5