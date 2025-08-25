DE40: Correzione dei guadagni nell'ombra dei dati positivi

Il discorso di Jerome Powell a Jackson Hole venerdì ha scatenato l’euforia negli indici. Lunedì mattina, gli indici europei aprono correggendo questi guadagni: il DE40 cala dello 0,36% all’apertura, l’EU50 dello 0,45%. Dati macroeconomici: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’indice IFO sul “Clima di Business” ha mostrato un aumento significativo, superando le aspettative. Attualmente indica 89 rispetto agli 88,6 previsti e agli 87 delle stime precedenti, segnando il rialzo più consistente degli ultimi due anni. Un incremento ancora maggiore si registra nell’indice delle aspettative, passato da 90,8 a giugno a 91,6 ad agosto. Nonostante numerose preoccupazioni, l’economia europea sta guadagnando slancio. Christine Lagarde, nella sua ultima dichiarazione, afferma che il mercato del lavoro europeo ha gestito molto bene lo shock e suggerisce che il peggio sia passato. Moody’s declassa il rating creditizio dell’Austria a causa dei timori sul crescente deficit di bilancio. Il mercato delle opzioni favorisce sempre più la valutazione dell’euro rispetto al dollaro. L’Europa ha concluso il ciclo di tagli dei tassi senza un forte rallentamento economico o un deterioramento del mercato del lavoro. Nel frattempo, cresce la pressione sulla FED per accelerare e approfondire il ciclo di tagli dei tassi.

DE40:

La situazione tecnica dell’indice è piuttosto tesa. Sul timeframe giornaliero, il prezzo si trova in un momento cruciale. L’area intorno a 24.320 rappresenta il bordo inferiore del canale rialzista. Un supporto aggiuntivo per questo trend è fornito dalla media mobile EMA 50 nelle vicinanze. Se l’attuale tendenza rialzista non dovesse reggere, è probabile che si verifichi una fase di consolidamento nell’intervallo tra 23.500 e 24.650. Ulteriori ribassi potrebbero trovare protezione in un’altra zona di supporto tra 23.500 e 23.000, definita dai minimi locali e ulteriormente rafforzata dalla EMA 100. Company News

I leader dei guadagni del mercato azionario europeo iniziano la settimana in calo. Valneva (VLA.FR), produttore francese di vaccini, ha perso la licenza per uno dei suoi prodotti negli USA, registrando un calo di oltre il 20% e cancellando tutti i guadagni della settimana precedente.

Ørsted (ORSTED.DK) perde il 15% a causa di un conflitto con l’amministrazione presidenziale riguardo alla costruzione di turbine eoliche vicino a Rhode Island.

Il peggioramento del sentiment verso le energie rinnovabili provoca un calo di quasi il 4% per le azioni del produttore di turbine eoliche Vestas (VWS.DK).

