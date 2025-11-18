Notizie del mattino (18.11.2025)

Punti chiave Mercati in calo : Azioni USA e Asia-Pacifico sotto pressione per timori su ulteriori strette della Fed e peggioramento delle prospettive macro.

Valute e politica monetaria : Dollaro forte, yen debole; attenzione su Fed, Bank of Japan e possibile allentamento della RBA.

Asset e crypto: Oro stabile vicino ai 4.000 USD/oz; Bitcoin in forte calo sotto 90–91 mila USD per l’aumento dell’avversione al rischio.

Dopo un inizio settimana particolarmente nervoso, i mercati azionari statunitensi sono finiti sotto pressione. Gli operatori temono un ulteriore irrigidimento da parte della Federal Reserve e un peggioramento delle prospettive macroeconomiche. L’S&P 500, il Nasdaq e il Dow hanno chiuso in ribasso lunedì, con il sentiment di avversione al rischio che ha dominato i mercati azionari.

L’attenzione del mercato si è concentrata sui segnali provenienti dalla Fed. Christopher Waller ha dichiarato che un indebolimento del mercato del lavoro giustifica un nuovo taglio dei tassi a dicembre. Ha sostenuto un taglio di 25 punti base nella riunione del 9–10 dicembre, ma ha sottolineato che qualsiasi miglioramento del mercato del lavoro potrebbe ridurre la necessità di ulteriori allentamenti.

Sebbene questi commenti fossero accomodanti, non hanno alleviato le preoccupazioni degli investitori. In combinazione con un dollaro forte, ciò ha portato a vendite negli asset più sensibili al rischio.

Il dollaro statunitense si è rafforzato rispetto alla maggior parte delle principali valute, mentre lo yen giapponese è rimasto debole sopra quota 155 contro il dollaro a causa dell’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato e delle tensioni geopolitiche con la Cina. Le valute della regione del Pacifico, inclusi dollaro australiano e neozelandese, sono rimaste sotto pressione in un clima di avversione al rischio e per la possibilità di un allentamento della politica monetaria da parte della RBA.

I mercati Asia-Pacifico hanno iniziato la settimana con un tono decisamente negativo, influenzati sia dai timori macroeconomici globali sia dall’escalation delle tensioni geopolitiche. Gli indici hanno registrato forti ribassi: il Nikkei 225 giapponese è sceso del 2,25 percento, l’Hang Seng di Hong Kong dell’1,11 percento, lo Shanghai Composite cinese dello 0,5 percento e l’S&P/ASX 200 australiano dell’1,8 percento.

Il governatore della Bank of Japan, Ueda, incontra oggi il Primo Ministro Takaichi alle 15:30 ora di Tokyo. Le discussioni si concentrano sulla debolezza dello yen e su potenziali cambiamenti nella politica monetaria. Il Primo Ministro Takaichi invita alla prudenza riguardo agli aumenti dei tassi, mentre Ueda segnala la possibilità di un intervento nel breve termine.

Le tensioni verso il Giappone persistono in Cina. Pechino ha imposto divieti di viaggio per i dipendenti delle imprese statali e ha cancellato eventi e progetti che coinvolgono il Giappone. Queste misure sono una risposta ai commenti di Tokyo su una possibile reazione militare in caso di un attacco cinese a Taiwan.

La People’s Bank of China ha fissato il tasso di riferimento USD/CNY a 7,0856, significativamente al di sotto delle previsioni di mercato, rafforzando lo yuan e confermando gli sforzi attivi di stabilizzazione valutaria. Nel frattempo, la Cina sta emettendo quattro miliardi di euro in eurobond per diversificare le fonti di finanziamento offshore.

In Australia, i verbali della Reserve Bank of Australia hanno evidenziato che la politica monetaria rimane solo leggermente restrittiva. L’inflazione è attesa al di sopra dell’obiettivo della banca fino alla metà del 2026. La RBA potrebbe mantenere i tassi fermi più a lungo, ma sta anche considerando un possibile allentamento della politica.

L’oro si aggira intorno ai 4.000 dollari l’oncia, mentre Goldman Sachs prevede un target di 4.900 dollari l’oncia entro la fine del 2026, citando la forte domanda delle banche centrali.

Il Bitcoin si è indebolito significativamente, scendendo sotto i 90–91 mila dollari, il livello più basso da aprile. La crescente avversione al rischio e l’incertezza sulle future decisioni della Fed, inclusi potenziali tagli dei tassi, hanno avuto un impatto negativo sul mercato delle criptovalute.

