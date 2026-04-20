USA Rare Earth acquisisce importanti miniere di metalli delle terre rare in Brasile ⛏️

USA Rare Earth (USAR.US) ha annunciato l'acquisizione della società brasiliana Serra Verde per 2,8 miliardi di dollari, segnando un passo chiave verso la riduzione della dipendenza delle catene di approvvigionamento occidentali dalla Cina. Serra Verde è un attore chiave nel mercato minerario brasiliano, gestendo una miniera strategica nello stato di Goiás. Ciò che rende unico questo asset è che si tratta di una delle poche miniere su larga scala al di fuori dell'Asia che sfrutta giacimenti rari sotto forma di argille ioniche. Questi tipi di giacimenti sono molto apprezzati nel settore perché sono relativamente facili da estrarre e hanno un contenuto eccezionalmente elevato dei cosiddetti elementi di terre rare pesanti (come disprosio e terbio). Questi sono gli elementi più costosi e scarsi sul mercato, assolutamente essenziali per la produzione di magneti ad alte prestazioni resistenti alle alte temperature. I mercati hanno reagito a questa notizia con grande entusiasmo, e le azioni della società statunitense sono balzate di oltre il 10% in seguito all'annuncio. Gli investitori apprezzano chiaramente questa mossa, vedendovi un reale potenziale per rompere il monopolio asiatico sul mercato delle materie prime critiche. L'operazione, pianificata per il terzo trimestre del 2026, risponde direttamente alla necessità geopolitica di un'urgente diversificazione delle fonti di risorse strategiche. Questa decisione si inserisce in un più ampio contesto di competizione globale, in cui i metalli delle terre rare fungono da fondamentale leva negoziale. La miniera acquisita fornisce i quattro elementi magnetici più importanti (neodimio, praseodimio, disprosio e terbio), assolutamente essenziali per la produzione di elettronica moderna, veicoli elettrici e attrezzature militari avanzate. La domanda stabile è garantita da un accordo di fornitura già siglato per 15 anni. Copre il 100% della produzione di questi metalli ed è implementato con un forte coinvolgimento di enti governativi statunitensi e capitali privati. Per gli Stati Uniti, questa acquisizione da parte di Rare Earth consolida la sua posizione di leader indiscusso nella costruzione di un ecosistema sicuro dei metalli delle terre rare in Occidente. Il crescente sostegno da Washington, che sta attivamente cercando di stimolare gli investimenti a monte e garantire l'approvvigionamento, mitiga ulteriormente il rischio operativo. Data la domanda in crescita esponenziale guidata dalla transizione energetica, l'accesso esclusivo a una miniera così grande al di fuori dell'Asia conferisce all'azienda un enorme vantaggio competitivo. Il balzo a due cifre del prezzo delle azioni conferma infine che garantire l'indipendenza nelle catene di approvvigionamento strategiche è uno dei catalizzatori di crescita più ricercati da Wall Street. Il prezzo delle azioni della società è in forte rialzo oggi, sebbene i guadagni si stiano moderando con il progredire della seconda metà della sessione di trading di lunedì, e l'RSI della media mobile a 14 giorni si sta avvicinando a 70 punti, un livello al quale si sono verificate in passato correzioni al ribasso. Fonte: xStation

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