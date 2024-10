💲⏬USD si indebolisce in attesa della Fed

Today at 7:00 PM BST, the Fed will announce an interest rate cut. How significant will the decrease be?

Mancano solo poche ore alla decisione della Fed sui tassi di interesse. Il mercato è ancora incerto su quanto verrà abbassato il tasso di interesse. La comunicazione della Fed è stata abbastanza chiara nelle ultime settimane, con un forte segnale trasmesso da Powell durante la conferenza di Jackson Hole. Secondo Powell, è arrivato il momento di abbassare i tassi di interesse negli Stati Uniti. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto sarà forte questa mossa. La decisione stessa avrà luogo alle 20:00 CET e le previsioni saranno pubblicate anche allora. La conferenza stampa inizierà alle 20:30 CET.

Cosa aspettarsi dalla Fed?

Il consenso di Bloomberg indica chiaramente un taglio dei tassi di 25 punti base.

Tra circa 120 previsioni, solo 9 indicano un taglio di 50 punti base e una previsione suggerisce di mantenere invariati i tassi di interesse.

Tra quelli che si aspettano un taglio di 50 punti base ci sono JP Morgan e Bloomberg Economics.

Il mercato dei future valuta una probabilità del 66% di un taglio dei tassi di 50 punti base oggi, anche se recentemente era del 72%.

Entro la fine di quest'anno, il mercato valuta 4,6 tagli di 25 punti base ciascuno, che si traduce in circa 115 punti base.

Bloomberg indica che il taglio di 50 punti base di oggi porterà ad aspettative maggiori per altre due mosse di 50 punti base.

Il mercato dei future indica tagli di circa 250 punti base entro la fine del prossimo anno.

Aspettative sui tassi di interesse secondo i contratti futures sui fondi federali. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Le dimensioni del taglio contano?

Vale la pena notare che la Fed ha utilizzato un approccio piuttosto chiaro alle sue decisioni per molto tempo e raramente sorprende. L'ultima sorpresa si è verificata all'inizio della pandemia quando la Fed ha tagliato i tassi di interesse di 125 punti base. Tuttavia, allora era necessario agire rapidamente per prevenire una recessione economica. Guardando la storia delle aspettative e delle mosse della Fed (dati di consenso dal 1997), abbiamo avuto solo 4 casi di tagli più grandi sorprendenti:

Nel novembre 2002, un taglio di 50 punti base. Questo era quasi la fine del ciclo di taglio relativo alla crisi economica dopo lo scoppio della bolla delle dot-com.

Nel settembre 2007, un taglio di 50 punti base. Questo era all'inizio del ciclo di taglio relativo alla crisi finanziaria.

Nel dicembre 2008, un taglio di 75 punti base. Questo era l'ultimo taglio del ciclo relativo alla crisi finanziaria. Quindi i tassi sono stati abbassati da 1,0% a 0,25%.

Nel marzo 2020, di 125 punti base. Il mercato si aspettava solo un taglio di 25 punti base. Tuttavia, questo era l'inizio della pandemia e dei problemi di liquidità nel mercato.

L'economia statunitense sta affrontando problemi simili a quelli di allora? Non proprio. L'inflazione sta diminuendo ma è ancora elevata. Il mercato del lavoro si è raffreddato ma continua a generare crescita dell'occupazione secondo il rapporto NFP. Le richieste di disoccupazione oscillano intorno a 230.000 e il tasso di disoccupazione è al 4,2%, leggermente al di sopra delle previsioni della Fed. Forti segnali di crisi sarebbero richieste superiori a 300.000 e un tasso di disoccupazione superiore al 5%. Pertanto, l'attenzione degli investitori, oltre al taglio stesso, dovrebbe concentrarsi anche sulle previsioni.

A giugno, le proiezioni economiche non sono state modificate rispetto a marzo. Indicano una crescita del 2,1% quest'anno e del 2,0% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione è stato stimato al 4,0% per quest'anno. La previsione è stata aumentata al 4,2% per l'anno prossimo. Questa è anche la previsione di disoccupazione a lungo termine. Le previsioni sull'inflazione sono state leggermente aumentate, ma questo è attualmente meno importante. Il numero di tagli previsti è stato significativamente ridotto. La mediana indicava tra uno e due tagli a giugno, mentre a marzo si stimava la possibilità di 3 tagli. Ora, la previsione per il numero di tagli sarà certamente aumentata. Tra gli investitori e gli analisti, c'è la convinzione che la Fed sia in ritardo con i tagli, quindi la mossa attuale compenserà ciò che avrebbe dovuto accadere a giugno o luglio. La mancanza di un taglio di 50 punti base potrebbe portare a significativi cali negli indici. Sebbene la Fed non sia guidata da ciò che accade direttamente nel mercato azionario, ciò influisce sul sentiment su tutti gli asset a livello mondiale.

Durante l'ultima riunione con la pubblicazione delle previsioni, la maggior parte dei membri della Fed si aspettavano 1 o 2 tagli quest'anno. Fonte: Bloomberg Finance LP

Come reagirà il mercato?

EURUSD

Sembra che un taglio di 25 punti base dovrebbe rafforzare significativamente il dollaro, che è stato chiaramente indebolito di recente. Naturalmente, le previsioni economiche e le prospettive per ulteriori tagli quest'anno e nei prossimi anni saranno importanti. Un taglio di 50 punti base, ma senza ulteriori tagli in futuro, potrebbe anche migliorare la situazione del dollaro. Un taglio di 50 punti base e la comunicazione di ulteriori forti tagli potrebbero portare a un aumento dell'EURUSD nel medio termine verso 1,12-1,13.

EURUSD changes after the first interest rate cut in the cycle. During the 2019 cut, the dollar initially lost value but later began to strengthen. Within 20 days of the decision, EURUSD returned to its pre-decision state. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD sta guadagnando chiaramente prima della decisione della Fed di oggi. Tuttavia, è visibile che poco sopra 1,1150 potrebbe esserci una forte pressione di vendita. Un taglio di 25 punti base potrebbe portare a una prova del livello 1,11. In caso di un taglio di 50 punti base, l'obiettivo potrebbe essere la zona tra 1,1160 e 1,1180. I rendimenti si stanno comportando in modo interessante, suggerendo un possibile taglio più piccolo di quello che il mercato si aspetta. Fonte: xStation5

US500

Sebbene un taglio di 50 punti base potrebbe segnalare previsioni economiche deboli, sembra a questo punto che un taglio più piccolo sarebbe deludente per il mercato. Anche previsioni molto ottimistiche non sarebbero in grado di portare a una continuazione dei recenti guadagni. Se abbiamo un taglio di 25 punti base, US500 potrebbe testare l'area di 5600 punti. D'altra parte, consegnare un taglio di 50 punti base, senza previsioni molto negative ma con la promessa di ulteriori forti tagli, dovrebbe portare a un test di almeno 5670 e un aumento nelle sessioni successive a 5700.

Osservando il comportamento dell'S&P500 dopo il primo taglio del ciclo, abbiamo solitamente avuto prese di profitto nei primi giorni dopo i guadagni precedenti. Come si può vedere, l'S&P 500 solitamente ha guadagnato circa 9-10 sessioni prima della decisione. Tuttavia, entro 10-20 sessioni, l'S&P 500 era solitamente vicino ai livelli pre-decisione. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

US500 is trying to break above the downward trend line. It's also worth noting the rolling of futures contracts after the end of today's session. Based on current levels, tomorrow's price will open about 61 points higher. Source: xStation5