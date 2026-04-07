Wall Street crolla mentre i colloqui per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran si bloccano in vista dell'ultimatum di Trump 📉

I future sugli indici USA stanno correggendo i guadagni di ieri, chiaramente riflesso nei future del Nasdaq 100 (US100), che oggi sono in calo di oltre lo 0,5%. Donald Trump ha ribadito ieri che la scadenza decisiva per la risposta dell’Iran è alle 2:00 AM CET, nella notte tra martedì e mercoledì. Il conflitto è entrato in una fase di escalation militare aperta, con entrambe le parti che conducono attacchi simultanei. Israele ha completato una serie di ampi attacchi contro obiettivi iraniani, mentre l’Iran continua ondate di ritorsione, inclusi attacchi a infrastrutture e asset collegati agli Stati Uniti e ai loro alleati. Se entro la serata non emergerà alcuna svolta, la probabilità di de-escalation diminuirà significativamente, aumentando la possibilità che Trump dia seguito alle minacce di distruzione su larga scala delle infrastrutture iraniane. Gli attacchi statunitensi all’isola di Kharg — principale terminale di esportazione petrolifera dell’Iran — combinati con la ritorsione di Teheran contro impianti petrolchimici sauditi a Jubail indicano che il conflitto si sta espandendo al settore oil & gas, suggerendo uno stallo nei negoziati.

L’Iran sta segnalando un passaggio verso una postura più aggressiva. Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato che “la moderazione è finita” e hanno avvertito di possibili attacchi oltre la regione, aumentando il rischio di un’escalation internazionale più ampia.

Crescono le indicazioni di minacce dirette alle infrastrutture statunitensi e alleate. Dichiarazioni iraniane suggeriscono il possibile targeting di basi militari, asset energetici e persino gruppi d’attacco portaerei.

La regione del Golfo è sempre più coinvolta nel conflitto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno attivato i sistemi di difesa aerea in risposta a minacce missilistiche, indicando un ampliamento del raggio geografico.

La logistica interna iraniana è sotto pressione. Attacchi alle infrastrutture ferroviarie e interruzioni dei servizi ferroviari indicano stress sui sistemi di trasporto domestici e sulla mobilità.

Lo Stretto di Hormuz rimane il principale punto critico. Incidenti marittimi e rischi di interruzione stanno spingendo al rialzo i prezzi del petrolio e alimentando timori per l’offerta energetica globale.

I mercati stanno reagendo immediatamente all’escalation. I prezzi del Brent e del WTI sono in aumento, mentre i future azionari statunitensi sono in calo, riflettendo uno spostamento verso un sentiment “risk-off”.

I canali diplomatici restano limitati e inefficaci. L’Iran ha respinto una proposta di cessate il fuoco temporaneo, mantenendo condizioni rigide, mentre gli sforzi di mediazione continuano senza progressi tangibili.

Le economie globali si stanno preparando a possibili shock energetici. L’UE sta convocando riunioni di coordinamento, mentre il Giappone sta mettendo in sicurezza le forniture di petrolio, evidenziando crescenti preoccupazioni per interruzioni prolungate.

Elemento cruciale: l’Iran ha risposto al piano statunitense in 15 punti con una propria proposta in 10 punti, apparentemente in gran parte inaccettabile per Washington. Include richieste come la revoca di tutte le sanzioni, garanzie di sicurezza a lungo termine, ritiro israeliano dal Libano e una tassa di transito di 2 milioni di dollari per ogni nave che attraversi lo Stretto di Hormuz sotto coordinamento iraniano — implicando di fatto il controllo dello stretto. US500 (timeframe D1)

Fonte: xStation5

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