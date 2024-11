Wall Street: indici in rialzo all’apertura dopo il debole rapporto NFP; Amazon +7,30% 📌

Gli indici stanno guadagnando, recuperando parzialmente le perdite di ieri. L'indice del dollaro statunitense rimbalza, guadagnando lo 0,20%. Anche i rendimenti del Tesoro USA stanno aumentando. La volatilità del mercato è eccezionalmente alta alla fine della settimana, a causa dell'incertezza degli investitori legata alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti e ai significativi dati macroeconomici in uscita. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oggi, all'inizio della sessione, abbiamo osservato un leggero tentativo di rimbalzo negli indici azionari dopo i ribassi di ieri, supportato da un rapporto NFP più debole del previsto. Tuttavia, la reazione iniziale è stata presto annullata, e il dollaro, dopo un'iniziale vendita, ha iniziato a guadagnare. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha emesso una dichiarazione aggiuntiva suggerendo che gli uragani potrebbero aver avuto un impatto parziale sull'occupazione nell'economia, il che ha minimizzato la reazione del mercato. Successivamente, sono stati pubblicati i dati finali PMI per il settore manifatturiero e il rapporto ISM. I risultati PMI sono stati abbastanza forti, ma l'attenzione degli investitori si è concentrata sul rapporto ISM. US500 (Intervallo D1) L'indice principale per il settore manifatturiero ha mostrato un calo a 46,5 punti, ampliando il divario dalla soglia dei 50 punti. I dati sarebbero stati meglio accolti dagli investitori se non fosse stato per un significativo aumento nel sottoindice dei prezzi, che è salito da 48,3 punti del mese scorso a 54,8 punti attuali. Questo aumento ha spinto a un movimento rialzista più forte del dollaro, che sta attualmente guadagnando lo 0,20% a 104 punti.  Fonte: xStation 5 Notizie Aziendali La stagione degli utili è rimasta al centro dell'attenzione, con Apple (AAPL.US) che è scesa dell'1,60% dopo aver deluso le stime sui ricavi in Cina e nel segmento dei servizi, mentre Amazon (AMZN.US) ha guadagnato il 7,30% grazie a previsioni di forti ricavi per le festività . Intel (INTC.US) è salita del 6,80% dopo un rapporto trimestrale migliore delle attese e progressi nella ristrutturazione. ExxonMobil (XOM.US) e Chevron (CVX.US) sono aumentate rispettivamente dello 0,66% e del 3,67% dopo aver superato le aspettative sugli utili trimestrali. Uber Technologies (UBER.US) ha guadagnato l'1,70%, riportando risultati solidi nel terzo trimestre del 2024, con ricavi in crescita del 20% su base annua a 11,2 miliardi di dollari e un utile netto che è schizzato a 2,61 miliardi di dollari rispetto ai 220 milioni dell'anno scorso, portando i margini di profitto al 23% rispetto al 2,4%. L'EPS è salito a 1,24 dollari da 0,11 dollari, con un aumento sia delle prenotazioni che dei viaggi, con questi ultimi in crescita del 17% su base annua. Nonostante le solide performance finanziarie, una prospettiva cauta per il 2024 ha portato a una reazione limitata del mercato.  Il titolo di Atlassian (TEAM.US) è balzato del 13% dopo risultati solidi per il primo trimestre fiscale 2025, sostenuti da una crescita del 31% dei ricavi nel cloud su base annua, che ha superato le aspettative e aumentato la fiducia nella guida conservativa. Morgan Stanley ha alzato il target di prezzo a 259 dollari, evidenziando il potenziale di monetizzazione di Atlassian grazie agli investimenti in IA. KeyBanc ha migliorato il rating del titolo a "Overweight", citando un’espansione stabile dei posti e un promettente outlook per i budget IT nel 2025, con catalizzatori di crescita futuri tra cui IA e migrazioni nel cloud.  Â

