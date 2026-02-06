📈Wall Street rimbalza, il VIX scivola del 5% 🗽Cosa ci riserva la stagione degli utili negli Stati Uniti?

Il sentiment durante la sessione di venerdì è chiaramente più costruttivo. L’indice di volatilità VIX ha corretto quasi del 10% dai suoi massimi locali ed è sceso di circa il 5% dalla mezzanotte. I futures sul US500 sono in rialzo di oltre lo 0,7%, mentre l’US100 guadagna circa l’1,3%.
I mercati asiatici hanno ritrovato stabilità dopo i cali iniziali di venerdì, sebbene gli investitori siano rimasti particolarmente cauti nei confronti del settore tecnologico. Le azioni Amazon erano inizialmente scese di circa l’11% nel trading after-hours negli Stati Uniti, ma il calo si è successivamente ridotto a circa il 7%. L’azienda prevede di investire 200 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale quest’anno e ha fornito prospettive di utili e ricavi giudicate dagli investitori deludenti.
Anche la geopolitica sembra concedere ai mercati un po’ di respiro. Gli Stati Uniti hanno proseguito i negoziati con l’Iran in Oman, e gli investitori interpretano il semplice fatto che le trattative siano in corso come un segnale incoraggiante, riducendo il posizionamento aggressivo legato al rischio di un confronto militare tra Stati Uniti e Teheran.
Sul fronte europeo, il Cremlino ha indicato che le recenti discussioni tra Ucraina e Russia sono state significative e costruttive. Il presidente Zelensky ha affermato che il prossimo round di negoziati potrebbe tenersi negli Stati Uniti, suggerendo che le due parti si stanno avvicinando a un compromesso, almeno su una questione chiave.
US500 e VIX (D1)
I futures sull’S&P 500 sono ritracciati a circa 100 punti al di sotto della media mobile a 50 giorni (linea arancione). Il calo dai massimi resta relativamente modesto e l’indice rimane circa 300 punti al di sotto dei livelli record.
Fonte: xStation5
Fonte: xStation5
Stagione degli utili USA (dati FactSet al 4 febbraio)
Nonostante il recente ritracciamento, l’S&P 500 continua a mostrare ciò che tipicamente sostiene un mercato rialzista: una crescita degli utili a due cifre, attualmente in linea per il quinto trimestre consecutivo (finora). Solo nell’ultima settimana, la crescita combinata degli utili per azione (EPS) del quarto trimestre è salita dall’8,2% all’11,9%. Se questo dato si confermerà, sarebbe la prima volta dal Q4 2017–Q4 2018 che l’indice registra cinque trimestri consecutivi di crescita degli utili su base annua a due cifre.
È importante notare che questo miglioramento si sta costruendo da mesi:
-
Al 30 settembre, la crescita degli utili del Q4 era stimata intorno al 7,2%
-
Al 31 dicembre, era dell’8,3%
-
Oggi, il tasso combinato è dell’11,9%
In altre parole, la stagione degli utili ha costantemente alzato l’asticella per l’indice.
Da dove proviene il rialzo degli utili
L’accelerazione nella crescita degli utili è concentrata in tre settori ad alto impatto: Information Technology, Industrials e Communication Services — i principali driver degli upgrade dalla fine dell’anno.
Industrials: il cambiamento narrativo più significativo, ma con un elemento straordinario rilevante
La crescita combinata degli utili del settore è passata da -0,3% a +25,6% dal 31 dicembre, principalmente grazie a due sorprese di rilievo:
-
Boeing: $9,92 vs -$0,44 attesi
-
GE Vernova: $13,48 vs $2,93 attesi
Una nota chiave: entrambe le performance sono state fortemente influenzate da componenti una tantum (un guadagno importante dalla vendita di un asset per Boeing e un consistente beneficio fiscale per GE Vernova). Questo aumenta le statistiche della stagione, ma non si traduce completamente in forza sottostante sostenibile.
Information Technology: supporto di alta qualità per l’indice
Il settore tech ha aumentato la crescita combinata degli utili dal 25,8% al 29,8% su base annua, con contributi principali da:
-
Apple: $2,84 vs $2,67
-
Microsoft: $4,14 vs $3,91
Communication Services: Meta continua a fare la differenza
Il tasso di crescita del settore è migliorato dal 6,2% al 10,2%, guidato da:
-
Meta Platforms: $8,88 vs $8,21
Prospettive
I mercati continuano a scontare una crescita degli utili a due cifre anche oltre il Q4. Le proiezioni di consenso per i prossimi quattro trimestri restano ambiziose, rafforzando l’idea che i fondamentali — almeno sul fronte degli utili — stiano ancora sostenendo i livelli di valutazione. Finora, la stagione del Q4 sta rispettando le attese.
-
Q1 2026: 11,7%
-
Q2 2026: 14,9%
-
Q3 2026: 15,2%
-
Q4 2026: 15,4%
Fonte: FactSet Research Systems
