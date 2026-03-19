Banche Centrali Immobili?

- Fed e Boj immobili, attesa per Boe e Bce
- Nessuna proiezione sull'inflazione futura da parte delle banche centrali
- Fed e Boj immobili, attesa per Boe e Bce
- Nessuna proiezione sull'inflazione futura da parte delle banche centrali
Ieri la Fed che con un nulla di fatto liquida la questione "inflazione futura" e rimanda il tutto alla prossima riunione di politica monetaria, l'ultima di Powell. Stanotte é stato il turno della BoJ che ha lasciato i tassi invariati, preoccupata anch'essa per l'evoluzione dell'inflazione dovuta essenzialmente al prezzo del petrolio. Oggi toccherá anche alla Swiss National Bank, Bank of England e Banca Centrale Europea, tutte banche che probabilmente non si muoveranno sui tassi.
Inflazione futura paralizza le banche centrali
La Fed ha dato l'impronta di base a quello che potrebbero fare le banche centrali nel corso delle prossime riunioni, o meglio, ha dato prova del fatto che una banca centrale di questi tempi non anticiperá mai una tendenza che deve ancora essere confermata. L'inflazione é data oramai al rialzo in modo quasi del tutto scontato, soprattutto osservando come si stanno comportando i ttitoli di Stato, ma di fatto non abbiamo ancora dati sull'impatto che il prezzo del petrolio sta avendo sull'economia in termini di prezzi. Solamente il prossimo dato sull'inflazione ci dirá effettivamente quanto é impattante il recente aumento del prezzo del petrolio. Ricordiamo inoltre che anche un anno fa, durante l'applicazione dei dazi di Trump, in molti attendevano il rialzo forte dell'inflazione, un rialzo mai avvenuto se non per breve tempo e con entitá simili a quelle viste nei mesi precedenti.
Dopo la FED anche la BOJ é immobile
Fed ferma, anche la BoJ rimane ferma con 8 voti favorevoli a mantenere i tassi allo 0,75% e un solo contrario, Hajime Takata, che promuoveva il tasso overnight all'1%. Nessuna reazione importante da parte di UsdJpy che rimane ancora al di sopra dei 159 e poco sotto i 160. La BoJ sembra non aver paura di questa condizione, o meglio non é espressa all'interno del loro statement di politica monetaria. L'unica paura é quella relativa al prezzo del petrolio che potrebbe essere molto impattante per la futura inflazione e soprattutto per i costi dell'energia in Giappone che ricordiamo é un paese che importa petrolio. Per il momento quindi la BoJ rimane immobile e l'impatto sul mercato é stato praticamente nullo alla chiusura delle cointrattazioni del Nikkei.
Cosa aspettarsi da BOE e BCE
Lo stesso dicasi per BoE e Bce che molto probabilmente parleranno di un'inflazione da monitorare, di una condizione geopolitica che porta incertezza e che la situazione economica é assolutamente precaria, si seguirá molto probabilmente un approccio data-driven cosí come é sempre stato in condizioni di presunta emergenza. La BoE era pronta a tagliare, ma molto probabilmente non lo fará visto che stamani la disoccupazione non é salita, anzi é rimasta stabile al 5,2%, comunque sui massimi. La Bce anche probabilmente rimarrá ovviamente ferma, la Lagarde parlerá probabilmente di un approccio basato sui dati e al momento i dati non sono sufficienti per parlare di un rialzo dell'inflazione nel breve termine.
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