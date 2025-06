Warner Bros. Discovery pianifica la scissione aziendale 🔎

Warner Bros. Discovery (WBD.US) ha annunciato oggi l’intenzione di dividersi in due società separate: una focalizzata su streaming e cinema, l’altra sulle tradizionali attività televisive. Nel pre-market, le azioni della società sono in rialzo di circa il 9%.

Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni di Warner Bros. sono in forte rialzo, con un guadagno di oltre il 9% nel pre-market, avvicinandosi ai livelli precedenti al sell-off causato dall’annuncio dei dazi durante il "Giorno della Liberazione". Sul grafico della società è apparsa una formazione a bandiera, la cui rottura indica un potenziale teorico di ulteriore crescita. Secondo l’analisi tecnica classica, l’estensione della rottura raggiunge i 12,35 dollari. Fonte: xStation La nuova entità (relativa allo streaming) includerà : Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group (che comprende New Line Cinema, responsabile di Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e la saga di IT; Warner Bros. Pictures, nota per Barbie, la saga di Harry Potter e la trilogia di Batman; Warner Bros. Pictures Animation, che ha prodotto Looney Tunes, i film Lego e Tom & Jerry), DC Studios (conosciuta per la produzione di film e serie dell’universo DC Comics), HBO e HBO Max (una delle principali piattaforme di streaming, insieme a Netflix, Disney+ e Amazon Prime). La divisione della società mira a facilitare una gestione più efficace del gruppo e ad aumentare l’efficienza operativa all’interno dei singoli segmenti di business. La divisione Global Networks (la seconda società ) si concentrerà principalmente sullo sviluppo di nuovi e innovativi modi di collaborare con i distributori per creare nuovo valore per il pubblico televisivo. Uno degli aspetti chiave della sua attività dovrebbe essere il miglioramento del free cash flow. Questa separazione avviene in un momento cruciale per le operazioni aziendali. Sebbene l’intero mercato dei servizi di streaming sia in forte crescita e la domanda post-pandemica per i servizi cinematografici rimanga elevata, i ricavi della società sono in una tendenza al ribasso. Il risultato netto appare ancor più preoccupante, essendo negativo dal secondo trimestre del 2022 (con l’eccezione del terzo trimestre 2024). Allo stesso tempo, il debito dell’azienda è in costante diminuzione e gli investimenti restano relativamente stabili, il che crea un potenziale margine per il miglioramento dei flussi di cassa generati.



