Le azioni di Berkshire Hathaway sono scese di quasi il 6% nelle prime fasi di contrattazione dopo l'annuncio di questo fine settimana: la leggenda degli investimenti e il più grande investitore di tutti i tempi, Warren Buffett, ha annunciato che si sarebbe dimesso dal ruolo di CEO della compagnia. La notizia è arrivata all'ultimo minuto dell'annuale incontro degli azionisti della Berkshire, che ha riunito circa 40.000 persone a Omaha, Nebraska. Warren Buffett lascia Berkshire Hathaway “Sii avido quando gli altri sono spaventati.” Questo è stato uno dei principali motti di Warren Buffett. Il cosiddetto Oracolo di Omaha ha preso il controllo di Berkshire Hathaway nel 1965, quando era una compagnia tessile fallita con azioni scambiate a meno di 20 dollari, e da allora l'ha trasformata in una delle aziende più preziose degli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Proprio questo venerdì, le azioni di classe A di Berkshire Hathaway hanno chiuso a un record di 809.809 dollari, con un valore di mercato di 1,2 trilioni di dollari, rendendola l'ottava azienda più grande degli Stati Uniti. La sua valutazione è ai livelli più alti degli ultimi 15 anni, basata sul suo rapporto prezzo/valore contabile, ora intorno a 1,8 volte, rispetto a una media di circa 1,5 volte negli ultimi anni. Inoltre, da quando Warren Buffett ha preso le redini, le azioni di Berkshire Hathaway sono aumentate di 40.000 volte, rappresentando un rendimento annuo fino alla fine del 2024 del 19,9%, rispetto al 10,4% per l'S&P 500. Molti gestori di fondi sono terrorizzati da un anno negativo. Buffett no. Ne ha avuti undici, inclusi quattro nei suoi primi dieci anni a Berkshire e un crollo massiccio del 49% durante il crollo dei Nifty Fifty nel 1974. La leggenda di Buffett è cresciuta durante la crisi finanziaria globale del 2008, quando ha approfittato delle opportunità di investimento in Goldman Sachs, General Electric e Dow Chemical. Lo ha fatto accumulando liquidità prima della crisi, come ha fatto anche negli ultimi anni. Un altro fatto interessante è che l'azienda non paga dividendi e ha iniziato a riacquistare azioni solo recentemente. Buffett fa affidamento sul suo storico di successi per dimostrare che può capitalizzare i soldi degli azionisti con un ritorno migliore rispetto a quanto farebbero i mercati o gli stessi azionisti. Come sono stati i risultati di Berkshire Hathaway?

Nel 2025, si prevede che le azioni di Berkshire Hathaway aumenteranno del 20%, rispetto a una diminuzione del 3,3% nell'indice S&P 500. Tuttavia, l'azienda ha riportato sabato la sua peggiore flessione negli utili operativi trimestrali dal 2020 e ha notato una "notevole incertezza" riguardo alle politiche commerciali internazionali e alle tariffe. Il reddito netto complessivo attribuibile agli azionisti nel primo trimestre è anche sceso del 63,8% su base annua, a 4,6 miliardi di dollari. Il colosso con sede a Omaha non ha effettuato acquisti di azioni proprie nel primo trimestre. La sua liquidità è aumentata a un record di 347,68 miliardi di dollari al 31 marzo 2025, rispetto a 334,2 miliardi di dollari al 31 dicembre 2024. Berkshire ha una significativa attività di assicurazione contro danni e infortuni, tra cui Geico, il terzo assicuratore auto più grande del paese. Possiede anche la Burlington Northern Santa Fe Railroad e Berkshire Hathaway Energy, una delle più grandi compagnie energetiche del paese. L'attività assicurativa dell'azienda è suddivisa in decisioni di sottoscrizione e di investimento. Le decisioni di sottoscrizione sono prese dai responsabili delle unità, mentre le decisioni di investimento sono prese dal famoso dirigente Warren Buffett. In questo contesto, il segmento di sottoscrizione delle assicurazioni di Berkshire e le sue attività manifatturiere, di servizi e al dettaglio sono stati i peggiori nel primo trimestre, mentre i suoi ricavi da investimenti provenienti dalle assicurazioni, dalle ferrovie e dalla sua divisione energetica hanno avuto buone performance. Gli utili dopo le imposte nel settore delle assicurazioni sono, nel frattempo, scesi del 48,6% su base annua, a causa delle perdite dopo le imposte causate dagli incendi in California meridionale, che sono ammontati a circa 860 milioni di dollari. Nel frattempo, i maggiori ricavi da interessi sugli investimenti in titoli di stato degli Stati Uniti hanno contribuito a un aumento dell'11,4% sugli utili da investimenti assicurativi dopo le imposte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda la performance dell'attività ferroviaria del conglomerato, gli utili dopo le imposte di BNSF sono aumentati del 6,2% su base annua, a 1,21 miliardi di dollari. Chi è Greg Abel, il successore di Warren Buffett?

L'attuale COO, Greg Abel, è stato scelto per succedere a Warren Buffett. Oltre a ricoprire il ruolo di COO, Abel è anche presidente della divisione Berkshire Hathaway Energy. Gregory Abel è nato nel 1962 in Canada. Ha iniziato nel settore finanziario, trasformando CalEnergy in una compagnia globale con 23.000 dipendenti, partendo da una piccola compagnia geotermica di 500 persone. Ha ricoperto un ruolo di alto dirigente dal 1992 al 2008, dopodiché è diventato CEO. Nel 1999, CalEnergy è diventata MidAmerican Energy e, infine, nel 2014, è entrata a far parte della holding Berkshire Hathaway Energy. Attualmente, BHE gestisce servizi pubblici regolamentati nazionali come PacifiCorp e NV Energy, e Northern Powergrid nel Regno Unito. Abel è stato nominato vicepresidente delle operazioni non assicurative di Berkshire Hathaway nel 2018, consolidando la sua posizione come possibile successore insieme al vicepresidente delle operazioni assicurative del conglomerato, Ajit Jain. Ora, dopo aver costruito una delle più grandi imprese energetiche degli Stati Uniti, Greg Abel cercherà di non deludere il suo mentore, Warren Buffett, mentre guida una delle aziende più grandi del mondo. Warren Buffett consegnerà le redini di un gigante da 1,2 trilioni di dollari ad Abel, supervisionando un portafoglio di azioni come Apple e American Express, oltre a una serie di compagnie assicurative, energetiche, ferroviarie e di consumo che generano regolarmente 10 miliardi di dollari a trimestre in profitti operativi. Il dirigente 62enne erediterà anche una serie di interrogativi, a partire da cosa farà con i quasi 350 miliardi di dollari in contante di Berkshire, dopo che Buffett si è sostanzialmente tenuto fuori dai mercati volatili degli ultimi anni.





