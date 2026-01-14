Wells Fargo: il quarto trimestre è stato deludente, ma le previsioni per il 2026 stimolano l'immaginazione 💡🏛️

Wells Fargo (WFC.US) ha annunciato i risultati del quarto trimestre del 2025, che sono risultati inferiori alle aspettative degli analisti. I ricavi si sono attestati a 21,29 miliardi di dollari rispetto a una previsione di 21,65 miliardi, mentre l’utile per azione (EPS) è stato pari a 1,62 dollari contro gli 1,67 dollari attesi. Ciononostante, l’utile netto è salito a 5,36 miliardi di dollari dai 5,08 miliardi dell’anno precedente, sostenuto da un aumento del 4% del margine di interesse a 12,33 miliardi di dollari, valore tuttavia inferiore al limite superiore del range-obiettivo della banca (12,4–12,5 miliardi di dollari). La dinamica dei risultati deriva dall’espansione nei segmenti consumer e commercial, nei quali la banca ha registrato una crescita significativa. L’amministratore delegato Charlie Scharf ha sottolineato che i risparmi operativi stanno finanziando investimenti in infrastrutture e sviluppo, visibili, tra l’altro, in un aumento del 20% delle nuove carte di credito e del 19% dei prestiti auto. Dopo la rimozione del tetto agli attivi (1.950 miliardi di dollari) a giugno, gli attivi hanno superato per la prima volta i 2.000 miliardi di dollari, consentendo un’ulteriore espansione. La banca ha chiuso sette ordini regolamentari legati allo scandalo dei conti fittizi, lasciandone aperto uno solo risalente al 2018. Le azioni WFC, dopo un rialzo del 32,7% nel 2025, hanno perso circa il 2% oggi prima dell’apertura della seduta. Principali risultati del Q4 rispetto alle attese: Ricavi: 21,29 miliardi di dollari (inferiori ai 21,65 miliardi previsti)

Utile netto: 5,36 miliardi di dollari (+5,5% a/a); al netto delle componenti straordinarie: 5,8 miliardi di dollari ed EPS pari a 1,76 dollari

Margine di interesse netto (NII): 12,33 miliardi di dollari (inferiore ai 12,46 miliardi attesi, ma vicino agli obiettivi della banca)

Accantonamenti per perdite su crediti: 1,04 miliardi di dollari (in calo da 1,10 miliardi a/a)

ROE: 12,3%

Depositi: 1.380 miliardi di dollari (superiori ai 1.360 miliardi previsti)

Costi di ristrutturazione: 612 milioni di dollari (0,14 dollari per azione) per la riduzione della forza lavoro Previsioni per il 2026: Margine di interesse (NII): circa 50 miliardi di dollari (+5% a/a rispetto ai 47,5 miliardi del 2025; gli analisti attendevano 50,21 miliardi); escludendo il segmento Markets: circa 48 miliardi di dollari rispetto ai 46,7 miliardi del 2025

Spese totali: circa 55,7 miliardi di dollari (stabili o in lieve aumento dell’1–2% a/a rispetto al 2025, grazie a risparmi ed efficienze legate all’AI)

NII nel segmento Markets (divisione che copre il trading di azioni, obbligazioni, valute e materie prime): circa 2 miliardi di dollari (in aumento grazie a minori costi di finanziamento e alla crescita del bilancio; nel 2025 era pari a soli 700 milioni di dollari) Wells Fargo entra nel 2026 in una posizione solida, puntando sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza. Le previsioni sui tassi di interesse di Wells Fargo sono riportate sopra. Fonte: Wells Fargo. Sintesi: Wells Fargo ha annunciato i risultati del quarto trimestre 2025, che hanno deluso gli analisti: ricavi e utile per azione sono risultati inferiori alle attese, nonostante la crescita dell’utile netto su base annua grazie a un maggiore reddito da interessi. La banca ha evidenziato l’espansione nei prestiti al consumo e commerciali, superando la soglia dei 2.000 miliardi di dollari di attivi dopo la rimozione del tetto regolamentare, e la chiusura della maggior parte degli ordini legati allo scandalo dei conti fittizi. I depositi hanno superato le aspettative del mercato e gli accantonamenti per perdite su crediti sono diminuiti. Per il 2026, il management prevede una stabilizzazione delle spese e una crescita del margine di interesse, in particolare nel segmento Markets, che include il trading su azioni e materie prime. Sebbene le azioni della banca stiano perdendo terreno oggi prima dell’apertura di Wall Street, nel lungo periodo continuano a muoversi all’interno di un trend rialzista determinato dalle medie mobili esponenziali. Un’attenzione particolare va riservata alla EMA a 100 giorni (curva viola), che nel corso del 2025 ha ripetutamente fornito supporto ai prezzi delle azioni WFC.US. Fonte: xStation.

