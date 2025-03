Williams Sonoma scivola del 6% poiché le previsioni aziendali hanno deluso Wall Street

Il rivenditore di articoli da cucina premium e arredamento per la casa Williams-Sonoma (WSM.US) ha riportato gli utili del Q4 2024, superando le aspettative di Wall Street. I ricavi sono aumentati dell'8% su base annua, raggiungendo i 2,46 miliardi di dollari, mentre gli utili per azione (EPS) rettificati di 3,28 dollari sono stati superiori del 11,5% rispetto al consenso degli analisti. Le vendite trimestrali sono cresciute del 3,1% nel Q4 rispetto al trimestre precedente. Risultati chiave Q4 2024: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi: 2,46 miliardi di dollari vs. aspettative degli analisti di 2,36 miliardi di dollari (+8% YoY, battendo le previsioni del 4,5%)

512 a fine trimestre vs. 518 un anno fa Crescita delle vendite comparabili: +3,1% YoY (vs. -6,8% nel Q4 2023) Nel 2024, la società ha registrato un utile per azione di 8,79 dollari, generando un reddito netto di 7,71 miliardi di dollari, di cui 1,13 miliardi attribuiti al Q4. Su base annua, i ricavi di Williams-Sonoma sono diminuiti dell'1,6%, ma gli investitori sono preoccupati per le proiezioni di crescita piatta, l’incertezza legata ai potenziali costi tariffari e la domanda per i prodotti dell’azienda. Wall Street è delusa dalle prospettive di margine operativo inferiori alle attese e dalle previsioni di ricavi stabili. Tuttavia, la comunicazione cauta della società lascia spazio a potenziali revisioni al rialzo delle previsioni sui ricavi nel corso dell’anno. Fonte: xStation5 Williams-Sonoma: Dashboard dei Multipli Finanziari

Come mostrato di seguito, nonostante la crescita in rallentamento, la valutazione di Williams-Sonoma rimane nell’intervallo di P/E ratio a doppia cifra elevata. Allo stesso tempo, l’azienda è fortemente esposta ai cicli economici del settore dell’arredamento e del miglioramento domestico, con prodotti teoricamente facili da sostituire. Considerando le condizioni di mercato più deboli e le previsioni contrastanti, il mercato potrebbe giustificare una revisione al ribasso della valutazione della società. Inoltre, il Return on Invested Capital (ROIC) è in calo, mentre il Weighted Average Cost of Capital (WACC) è in aumento, segnalando una possibile pressione sulla redditività. Maggiori spese in conto capitale (CAPEX) potrebbero ulteriormente pesare sui margini nei prossimi trimestri. Il rischio principale rimane la debole domanda dei consumatori: dati economici statunitensi più deboli potrebbero avere un impatto negativo sull’azienda se questa tendenza dovesse continuare. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

